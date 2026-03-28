中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tăng dự trữ dầu thô, vận hành tối đa Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Thứ Bảy, 18:07, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 28/3, tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi), ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương làm việc với Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn về các giải pháp tăng cường dự trữ dầu thô, duy trì vận hành ổn định.

Cuộc làm việc nhằm chủ động ứng phó với biến động thị trường, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu diễn biến phức tạp.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hiện vận hành ổn định ở công suất cao. Công suất quy đổi trung bình đạt khoảng 123,5%, trong đó phân xưởng chưng cất dầu thô (CDU) đạt 118,4%, hoạt động phối trộn khoảng 2%. Doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị đầy đủ dầu thô và nguyên liệu trung gian để duy trì hoạt động liên tục của nhà máy và các phân xưởng công nghệ.

tang du tru dau tho, van hanh toi da nha may loc dau dung quat hinh anh 1
Ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra tại khu vực nhà điều hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Công suất chưng cất dầu thô và công suất quy đổi trung bình của nhà máy lần lượt đạt khoảng 120% và 123,5% công suất thiết kế. Cơ cấu sản phẩm được tối ưu theo nhu cầu thị trường. Đồng thời, doanh nghiệp đẩy mạnh hợp tác trong chuỗi liên kết nhằm gia tăng nguồn cung xăng dầu cho thị trường.

tang du tru dau tho, van hanh toi da nha may loc dau dung quat hinh anh 2
Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất.

Để duy trì vận hành ổn định trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, chuẩn bị đầy đủ dầu thô và các cấu tử trung gian được xác định là yếu tố then chốt, bảo đảm nhà máy vận hành liên tục ở công suất cao.

tang du tru dau tho, van hanh toi da nha may loc dau dung quat hinh anh 3
Ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra thực tế sản xuất tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Bên cạnh đó, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã khởi động lại sản xuất nhiên liệu sinh học từ đầu năm 2026. Hiện nhà máy này vận hành khoảng 75% công suất để phục vụ nhu cầu pha trộn xăng sinh học. Các hệ thống pha chế cũng cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng đưa vào vận hành khi cần thiết. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho lộ trình triển khai xăng E10 RON 95 trong thời gian tới. Nguồn cung dầu thô và nguyên liệu trung gian đã được doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm cho hoạt động sản xuất đến hết tháng 6/2026.

tang du tru dau tho, van hanh toi da nha may loc dau dung quat hinh anh 4
Quang cảnh buổi làm việc.

Bên cạnh đó, Công ty tăng cường liên kết chuỗi ngoài nhà máy, bổ sung thêm khoảng 38.500 m³ xăng cho thị trường. Doanh nghiệp cũng điều chỉnh linh hoạt chính sách bán hàng như gia hạn thanh toán, áp dụng ưu đãi thuế trong công thức giá nhiên liệu bay, giữ giá hợp đồng thấp hơn thị trường.

tang du tru dau tho, van hanh toi da nha may loc dau dung quat hinh anh 5
Ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra tại nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất.

Các dự án đầu tư mở rộng được đẩy nhanh tiến độ. Dự án nâng cấp trạm xuất xe bồn dự kiến hoàn thành trong tháng này, giúp nâng công suất nhà máy lên 150%. Dự án bể chứa dầu thô thứ 9 được rút ngắn tiến độ hơn 100 ngày, góp phần tăng khả năng dự trữ và nâng cao tính linh hoạt trong vận hành.

tang du tru dau tho, van hanh toi da nha may loc dau dung quat hinh anh 6
Ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại buổi làm việc.

Với các giải pháp đồng bộ từ sản xuất, thị trường đến đầu tư, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trong bảo đảm nguồn cung xăng dầu, góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.

Ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn chủ động cập nhật các kịch bản sản xuất theo diễn biến mới của xung đột quốc tế; điều chỉnh cơ cấu sản phẩm theo nhu cầu thị trường, ưu tiên các mặt hàng đang khan hiếm như nhiên liệu hàng không; đồng thời tăng cường sản xuất các cấu tử pha chế trong nước nhằm giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.

tang du tru dau tho, van hanh toi da nha may loc dau dung quat hinh anh 7
Ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra tại nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất.

Ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết, trong mọi kịch bản, mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng, góp phần giữ ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì tăng trưởng GDP ở mức cao. Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, tập trung vào hai nút thắt chính là mở rộng công suất và hệ thống kho chứa:

“Các đồng chí tiếp tục phải triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ để quản trị, quản trị thay đổi, quản trị doanh nghiệp; hằng tuần, cập nhật các thông số cơ bản để đưa vào các kịch bản điều hành, chỉ đạo và phối hợp đồng bộ, nhằm vận hành ở công suất cao nhưng phải tuyệt đối an toàn” - ông Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tag: Bộ trưởng Bộ Công thương nhiên liệu Nhà máy lọc dầu Dung Quất tăng dự trữ dầu thô
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xe chở vật liệu gây mất an toàn trên đường quê Quảng Ngãi
VOV.VN - Thời gian gần đây, trên Tỉnh lộ 627B qua xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi, tình trạng xe tải chở vật liệu hoạt động rầm rộ, che chắn sơ sài làm rơi vãi đất, đá xuống mặt đường, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Quảng Ngãi mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động
VOV.VN - Từ đầu tháng 3 đến nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, Sở Nội vụ, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi tổ chức các phiên giao dịch việc làm. Qua đó đã mở ra nhiều cơ hội việc làm cho khoảng 20.000 người lao động ở địa phương.

Phát triển sâm Ngọc Linh, từ nghị quyết đến cuộc sống vùng núi Quảng Ngãi
VOV.VN - Tại tỉnh Quảng Ngãi, nhiều địa phương miền núi đã phát triển cây sâm Ngọc Linh mở ra hướng thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Các bạn trẻ nơi đây đã mạnh dạn đầu tư trồng giống cây này vừa phát triển kinh tế, vừa bảo tồn tài nguyên rừng

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST