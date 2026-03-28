Tăng dự trữ dầu thô, vận hành tối đa Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Cuộc làm việc nhằm chủ động ứng phó với biến động thị trường, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu diễn biến phức tạp.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hiện vận hành ổn định ở công suất cao. Công suất quy đổi trung bình đạt khoảng 123,5%, trong đó phân xưởng chưng cất dầu thô (CDU) đạt 118,4%, hoạt động phối trộn khoảng 2%. Doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị đầy đủ dầu thô và nguyên liệu trung gian để duy trì hoạt động liên tục của nhà máy và các phân xưởng công nghệ.

Ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra tại khu vực nhà điều hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Công suất chưng cất dầu thô và công suất quy đổi trung bình của nhà máy lần lượt đạt khoảng 120% và 123,5% công suất thiết kế. Cơ cấu sản phẩm được tối ưu theo nhu cầu thị trường. Đồng thời, doanh nghiệp đẩy mạnh hợp tác trong chuỗi liên kết nhằm gia tăng nguồn cung xăng dầu cho thị trường.

Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất.

Để duy trì vận hành ổn định trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, chuẩn bị đầy đủ dầu thô và các cấu tử trung gian được xác định là yếu tố then chốt, bảo đảm nhà máy vận hành liên tục ở công suất cao.

Bên cạnh đó, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã khởi động lại sản xuất nhiên liệu sinh học từ đầu năm 2026. Hiện nhà máy này vận hành khoảng 75% công suất để phục vụ nhu cầu pha trộn xăng sinh học. Các hệ thống pha chế cũng cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng đưa vào vận hành khi cần thiết. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho lộ trình triển khai xăng E10 RON 95 trong thời gian tới. Nguồn cung dầu thô và nguyên liệu trung gian đã được doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm cho hoạt động sản xuất đến hết tháng 6/2026.

Quang cảnh buổi làm việc.

Bên cạnh đó, Công ty tăng cường liên kết chuỗi ngoài nhà máy, bổ sung thêm khoảng 38.500 m³ xăng cho thị trường. Doanh nghiệp cũng điều chỉnh linh hoạt chính sách bán hàng như gia hạn thanh toán, áp dụng ưu đãi thuế trong công thức giá nhiên liệu bay, giữ giá hợp đồng thấp hơn thị trường.

Các dự án đầu tư mở rộng được đẩy nhanh tiến độ. Dự án nâng cấp trạm xuất xe bồn dự kiến hoàn thành trong tháng này, giúp nâng công suất nhà máy lên 150%. Dự án bể chứa dầu thô thứ 9 được rút ngắn tiến độ hơn 100 ngày, góp phần tăng khả năng dự trữ và nâng cao tính linh hoạt trong vận hành.

Ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại buổi làm việc.

Với các giải pháp đồng bộ từ sản xuất, thị trường đến đầu tư, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trong bảo đảm nguồn cung xăng dầu, góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.

Ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn chủ động cập nhật các kịch bản sản xuất theo diễn biến mới của xung đột quốc tế; điều chỉnh cơ cấu sản phẩm theo nhu cầu thị trường, ưu tiên các mặt hàng đang khan hiếm như nhiên liệu hàng không; đồng thời tăng cường sản xuất các cấu tử pha chế trong nước nhằm giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.

Ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết, trong mọi kịch bản, mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng, góp phần giữ ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì tăng trưởng GDP ở mức cao. Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, tập trung vào hai nút thắt chính là mở rộng công suất và hệ thống kho chứa:

“Các đồng chí tiếp tục phải triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ để quản trị, quản trị thay đổi, quản trị doanh nghiệp; hằng tuần, cập nhật các thông số cơ bản để đưa vào các kịch bản điều hành, chỉ đạo và phối hợp đồng bộ, nhằm vận hành ở công suất cao nhưng phải tuyệt đối an toàn” - ông Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.