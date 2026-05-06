Tăng năng lực đầu tư và chuyển đổi số ngành xây dựng, phát triển hạ tầng

Xác định khoa học công nghệ là nền tảng, đổi mới sáng tạo là động lực, hạ tầng số đi trước một bước, dữ liệu là tài nguyên chiến lược, an toàn, an ninh mạng là điều kiện tiên quyết thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, “Chiến lược chuyển đổi số của Bộ Xây dựng giai đoạn 2025-2030" đề ra mục tiêu hoàn thành số hoá toàn diện theo từng lĩnh vực quản lý, hình thành hệ sinh thái dữ liệu lớn tập trung, chuẩn hóa; khai thác hiệu quả dữ liệu theo thời gian thực phục vụ công tác báo cáo thống kê, dự báo, hoạch định chính sách, chiến lược phát triển; công tác quản lý, chỉ đạo điều hành dựa trên nền tảng công nghệ số, dữ liệu số được kết nối, liên thông từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là trong lĩnh vực hạ tầng giao thông.

PGS.TS Lê Trung Thành, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam, phân tích: “Các cơ quan, đơn vị, viện nghiên cứu, các trường đại học phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp để giải quyết các bài toán lớn về khoa công nghệ của ngành như là đô thị thông minh, như là giao thông thông minh. Hệ thống bản đồ địa chất, số liệu, điều kiện tự nhiên của công trình. Đáng chú ý là sử dụng KHCN trong phát triển phương tiện vận tải hàng hải, đường thủy hàng không, đường sắt, đặc biệt là đường sắt”.

Việc đưa vào vận hành đồng bộ các cơ sở dữ liệu, hình thành hạ tầng dữ liệu số thống nhất, đồng bộ, liên thông từ Trung ương đến địa phương, làm nền tảng cho quản lý hiện đại, minh bạch và dựa trên dữ liệu; nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin còn giúp tăng cường giám sát, theo dõi và đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan Nhà nước; hỗ trợ chỉ đạo, điều hành, dự báo, xây dựng chính sách trong lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật; tạo nền tảng để kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương, thúc đẩy phát triển Chính phủ số, kinh tế số và đô thị thông minh.

Trong lĩnh vực thiết kế các công trình giao thông, nhất là hệ thống cầu, ông Đào Ngọc Vinh, Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) lấy ví dụ: “Việc áp dụng khoa công nghệ và ứng dụng đổi mới sáng tạo cho ngành cầu nước ta đã tiếp cận được trình độ của thế giới về công nghệ cầu dây văng, từ cầu Mỹ Thuận - khánh thành năm 2000 do phía Úc chuyển giao công nghệ. TEDI đã có thiết kế các cầu dây văng khác như cầu Rạch Miễu, cầu Bạch Đằng, cầu Mỹ Thuận 2… Đặc biệt là tới nay TEDI đã thiết kết được cầu Hòa Sơn, cầu độ nhịp lên tới 550 mét”.

Nhằm tăng cường đầu tư cho KHCN, thúc đẩy chuyển đổi số của ngành, Bộ Xây dựng triển khai đề án thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo. Song song, triển khai Đề án Hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về đường sắt điện khí hóa (đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị) và hạ tầng thông minh nhằm nghiên cứu, tiếp nhận, giải mã, làm chủ công nghệ triển khai các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia, đáp ứng các công trình hạ tầng đường sắt quy mô lớn của nước ta trong giai đoạn tới. Đồng thời, khuyến khích, tạo điều kiện để các DN trong ngành ứng dụng KHCN, thực hiện chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả đầu tư và đảm bảo kiểm soát chất lượng công trình.

PGS.TS Trần Chủng, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ phân tích: “Việc Nhà nước, bộ ngành quan tâm đến việc đầu tư KHCN cho sự lớn mạnh của các doanh nghiệp là rất quan trọng. Đây cũng chính là cơ hội để doanh nghiệp nghiên cứu, áp dụng khoa học nghệ. Từ đó, làm lợi cho đất nước rất nhiều. Do vậy, chúng ta cần có những ủng hộ tương xứng để bù đắp lại các chi phí cho DN. Như các doanh nghiệp lớn mạnh như Trường Sơn, tới đây là TEDI cũng đang có kế hoạch đầu tư rất nhiều cho việc “số hoá”, đặc biệt là giai đoạn tới là các nhà thầu phải ứng dụng công nghệ thi công BIM, GIS… cần dùng phần mềm sử dụng các thiết bị tiên tiến thì cần đầu tư ủng hộ”.

Về phía các trường đào tạo trong lĩnh vực chuyển đổi số, để đáp ứng phát triển các công trình dự án hạ tầng của ngành, ôngVũ Ngọc Khiêm, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học KHCN Giao thông vận tải cho rằng, cần có các bước hợp tác, cùng có lợi: “Bên doanh nghiệp thì có thể tận dụng được sức mạnh năng lực nghiên cứu nhà trường hoặc viện nghiên cứu. Bên trường, viện thì sẽ tận dung được những cơ sở vật chất cũng như là nhu cầu thực tiễn mà doanh nghiệt đang cần và song song với việc hợp tác đó thì Nhà nước sẽ có những chính sách về phát triển khoa học công nghệ áp dụng cho lĩnh vực xây ựng giao thông, có chính sách khuyên khích đầu tư phát triển tương ứng”.

Về phía đối tượng thụ hưởng, ông Đồng Minh Tiến, đại diện doanh nghiệp vận tải Đồng Tiến, tỉnh Nghệ An cho biết, việc đưa vào các dữ liệu dùng chung như vậy, thì thông tin người dân, doanh nghiệp được số hóa, lưu trữ, không phải cung cấp lại, thuận tiện và tiết kiệm thời gian khi giao dịch hành chính giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam lấy ví dụ, ngay các tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam khi được triển khai vận hành hệ thống thu phí ETC và hệ thống giao thông thông minh (ITS) là “chìa khóa” để nâng cao, phát huy hiệu quả trong công tác quản lý, vận hành, khai thác các tuyến đường cao tốc, bảo đảm minh bạch tài chính và hiện đại hoá quản lý giao thông, mang lại lợi ích toàn diện cho người dân, nhà đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước. Dữ liệu các tuyến đường bộ, hệ thống điều hành giao thông thông minh đã và đang được Bộ Xây dựng đẩy mạnh cũng sẽ giúp cho cơ quan quản lý có công cụ hiệu quả để đưa ra các quyết định về đầu tư, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa kịp thời đúng trọng tâm, trọng điểm và tiết kiệm chi phí.