Trao đổi tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về cơ sở để Quốc hội quyết định thông qua mục tiêu tăng trưởng hai con số trong Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, đại biểu Phạm Thị Hồng Yến, hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính, cho biết, tại Điều 1 về mục tiêu tổng quát, Nghị quyết xác định tập trung, quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên.

Đây là mục tiêu thể hiện quyết tâm cao, nhằm tạo bước đột phá trong năm thứ hai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030. Tuy nhiên, để xác định mục tiêu này, Quốc hội không chỉ căn cứ vào kết quả tăng trưởng mà còn đánh giá toàn diện thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, làm rõ dư địa và nhận diện những thách thức của nền kinh tế.

Đại biểu Phạm Thị Hồng Yến, hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính

Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 là một trong những căn cứ quan trọng để Quốc hội xem xét mục tiêu tăng trưởng năm tiếp theo. Trong đó, tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 9,01%, thuộc nhóm cao trong khu vực và thế giới. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, các ngành, lĩnh vực chủ yếu đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Các động lực truyền thống tiếp tục được phát huy, góp phần gia tăng năng lực sản xuất của nền kinh tế. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện đạt 21,1 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Cùng với đó, những chuyển biến trong hoàn thiện thể chế, phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang từng bước tạo nền tảng cho các động lực tăng trưởng mới. Những yếu tố này góp phần mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực sản xuất và khả năng huy động, sử dụng nguồn lực của nền kinh tế.

Tuy nhiên, đại biểu Phạm Thị Hồng Yến lưu ý, tăng trưởng cao không đồng nghĩa với việc nền tảng tăng trưởng đã thực sự vững chắc. Đầu tư tư nhân chưa có bước bứt phá tương xứng; sản xuất và xuất khẩu vẫn phụ thuộc lớn vào khu vực FDI cũng như nguyên liệu nhập khẩu. Năng suất, năng lực tự chủ và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế còn hạn chế.

Đáng chú ý, áp lực đối với lạm phát, tỷ giá, lãi suất và các cân đối vĩ mô được dự báo có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Đây là những yếu tố cần được tính toán thận trọng khi xác định mục tiêu và xây dựng giải pháp thúc đẩy tăng trưởng.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ, tại hội trường và việc tiếp thu, giải trình của Chính phủ, Quốc hội đã quyết định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, đồng thời đặt ra yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và an toàn hệ thống tài chính.

Theo đại biểu Yến, năm 2027 cần trở thành năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế và tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Mục tiêu tăng trưởng hai con số vừa thể hiện quyết tâm phát triển, vừa đòi hỏi đổi mới căn bản chất lượng điều hành và mô hình tăng trưởng.

Điều quan trọng là tăng trưởng phải đi vào thực chất, không chỉ thể hiện qua tốc độ tăng GDP mà còn phải được phản ánh bằng hiệu quả sử dụng nguồn lực, năng suất của nền kinh tế và sự cải thiện đời sống người dân. Đây cũng là thước đo cuối cùng để đánh giá chất lượng tăng trưởng.