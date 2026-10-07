Tăng trưởng tín dụng 16,69%, lãi suất vẫn chịu sức ép

Phát biểu tại họp báo chiều 7/10 về kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng 9 tháng năm 2026, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết, tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 9,01%, nhưng CPI bình quân tăng 4,52% khiến điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm tiếp tục đứng trước áp lực cân bằng giữa tăng trưởng và ổn định vĩ mô.

Chiều 7/10, NHNN tổ chức họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III năm 2026 dưới sự chủ trì của Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà

Tín dụng tăng 16,69%

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho hay: Mặt bằng lãi suất cao cùng với nhu cầu trú ẩn an toàn khiến đồng USD tăng mạnh trở lại sau giai đoạn điều chỉnh giảm đầu năm. Những diễn biến này tạo áp lực lên điều hành chính sách tiền tệ của các nền kinh tế mới nổi, đang phát triển, có độ mở lớn như Việt Nam.

Số liệu thống kê cho thấy tăng trưởng GDP quý III đạt 9,95% so với cùng kỳ, tiệm cận 2 con số. Tính chung 9 tháng, tăng trưởng GDP ước đạt 9,01%, cao nhất trong 15 năm qua. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Cùng với đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,62% so với tháng trước và tăng 5,08% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 9 tháng năm 2026, CPI tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước. Đây là các mức tăng cao nhất của tháng 9 và bình quân 9 tháng trong nhiều năm qua, cho thấy áp lực điều hành giá những tháng cuối năm 2026 là rất lớn.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, NHNN điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiên định ưu tiên mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026 bình quân khoảng 4,5%, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Lãi suất chịu áp lực lớn

Về điều hành lãi suất, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho rằng áp lực rất lớn đối với điều hành nhưng NHNN đã thực hiện quyết liệt các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất thị trường nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Nhờ đó, tốc độ tăng lãi suất đang chậm lại và mặt bằng lãi suất về cơ bản đang xoay quanh mặt bằng mới. Đến ngày 20/9/2026, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở mức 6,38%/năm, tăng 1,15%/năm so với cuối năm 2025.Diễn biến này cho thấy áp lực huy động vốn vẫn hiện hữu, yêu cầu kiểm soát chi phí vốn và duy trì mặt bằng lãi suất cho vay hợp lý tiếp tục là vấn đề được NHNN đặt trọng tâm trong những tháng cuối năm.

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Về điều hành tỷ giá, theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, tỷ giá và thị trường ngoại tệ chịu áp lực từ diễn biến phức tạp, khó lường trên thị trường quốc tế và thách thức, khó khăn trong nước. Trong bối cảnh đó, NHNN điều hành tỷ giá linh hoạt, góp phần ổn định thị trường ngoại tệ, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Nhờ đó, thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ, kịp thời; tỷ giá USD/VND diễn biến linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường.

NHNN cũng tiếp tục thực hiện các giải pháp điều hành tín dụng phù hợp nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. NHNN đã kịp thời thông báo công khai, minh bạch nguyên tắc giao tăng trưởng tín dụng năm 2026 để các TCTD chủ động triển khai thực hiện.

Phó Thống đốc cũng cho biết, hiện nay, ngành ngân hàng đã và đang triển khai nhiều chính sách tín dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong tiếp cận vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đáng chú ý, trong tháng 8/2026, NHNN đã chỉ đạo các NHTM triển khai Chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và DNNVV với ưu đãi lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay.

Đến ngày 30/9, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025 và tăng 16,69% so với cùng kỳ năm 2025. Con số này cho thấy dòng vốn ngân hàng tiếp tục được mở rộng trong nền kinh tế, đồng thời đặt ra yêu cầu kiểm soát chất lượng tín dụng và khả năng hấp thụ vốn trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng đang ở mức cao.