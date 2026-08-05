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Giải bài toán cho tăng trưởng tín dụng 6 tháng cuối năm khoảng 15%
Thứ Tư, 10:35, 05/08/2026

Giải bài toán cho tăng trưởng tín dụng 6 tháng cuối năm khoảng 15%

VOV.VN - Để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng khoảng 15% trong nửa cuối năm, toàn hệ thống cần tập trung quyết liệt vào các giải pháp kích cầu, hạ lãi suất và tháo gỡ điểm nghẽn nợ xấu.

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PV/VOV1

 

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