Giải bài toán cho tăng trưởng tín dụng 6 tháng cuối năm khoảng 15%

Doanh nghiệp mới tăng mạnh, thị trường vẫn có 22.200 đơn vị rút lui mỗi tháng

VOV.VN - 7 tháng năm 2026, có gần 187.200 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng, nền kinh tế đón 26.700 doanh nghiệp mới và quay trở lại, nhưng cũng có 22.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.