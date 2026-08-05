Giải bài toán cho tăng trưởng tín dụng 6 tháng cuối năm khoảng 15%

VOV.VN - Để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng khoảng 15% trong nửa cuối năm, toàn hệ thống cần tập trung quyết liệt vào các giải pháp kích cầu, hạ lãi suất và tháo gỡ điểm nghẽn nợ xấu.
VOV.VN - Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 13% trong năm 2026 và những năm tiếp theo, TP. Hải Phòng đang đẩy mạnh mở rộng không gian phát triển công nghiệp, tạo quỹ đất sạch và hoàn thiện hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư.
VOV.VN - TP.HCM đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đến cuối tháng 7/2026, Thành phố đã giải ngân gần 57.000 tỷ đồng, đạt 39,2% kế hoạch vốn năm.
VOV.VN - 7 tháng năm 2026, có gần 187.200 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng, nền kinh tế đón 26.700 doanh nghiệp mới và quay trở lại, nhưng cũng có 22.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.