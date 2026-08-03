Tây Ninh chi gần 19.000 tỷ đồng bồi thường giải phóng mặt bằng

Ngày 3/8, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết: từ đầu năm đến ngày 21/7, địa phương đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 9.432 trường hợp với diện tích thu hồi 1.253,99 ha, tổng kinh phí hơn 18.818 tỷ đồng để triển khai các dự án trên địa bàn.

Song song với công tác bồi thường, hỗ trợ, tỉnh Tây Ninh đang tập trung hoàn thiện các thủ tục giải phóng mặt bằng

Song song với công tác bồi thường, hỗ trợ, tỉnh đang tập trung hoàn thiện các thủ tục giải phóng mặt bằng đối với nhiều dự án giao thông trọng điểm.

Đối với dự án đường Vành đai 4 TPHCM đoạn qua Tây Ninh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông phối hợp với UBND các xã triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1-4. Tỉnh cũng đã phê duyệt hai dự án thành phần đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) trên tuyến.

Tại dự án đường kết nối hành lang công nghiệp, đô thị Mộc Bài - Xuyên Á, giai đoạn 1 qua địa bàn Tây Ninh có chiều dài khoảng 33,1 km, tổng mức đầu tư dự kiến 7.600 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh dự kiến bố trí khoảng 1.000 tỷ đồng để thực hiện giải phóng mặt bằng, phần vốn còn lại do nhà đầu tư thu xếp theo phương thức PPP. Dự án dự kiến khởi công trong quý I/2027.

Đối với dự án đường TPHCM - Tây Ninh - Đồng Tháp (ĐT.827E), phương án bồi thường đã được phê duyệt cho 100% hộ dân thuộc phạm vi dự án. Tỷ lệ chi trả theo diện tích đạt từ 87,94% đến 99,86% so với phương án được phê duyệt.

Từ đầu năm đến ngày 21/7, Tây Ninh đã chi trả gần 18.819 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ trường hợp bị thu hồi đất

Trong khi đó, dự án đường động lực Đức Hòa có tổng mức đầu tư 10.036 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 7.792 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đang hoàn chỉnh đề xuất chủ trương đầu tư đoạn từ ĐT.823D đến giao đường Hải Sơn - Tân Đô, dài khoảng 2,9 km.

Đối với dự án đường Tân An - Bình Hiệp, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng tuyến chính, tuyến kết nối, đồng thời phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 các khu tái định cư phục vụ dự án.

UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng đối với các công trình trọng điểm trong tháng 8. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với các địa phương triển khai phong trào thi đua 90 ngày đêm hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 4 TPHCM đoạn qua tỉnh Tây Ninh.