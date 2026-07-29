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Tây Ninh chuẩn bị đầu tư tuyến đường Tân Tập - Long Hậu hơn 2.500 tỷ đồng

Thứ Tư, 17:34, 29/07/2026
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VOV.VN - UBND tỉnh Tây Ninh đang hoàn tất các thủ tục để trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường Tân Tập- Long Hậu (đoạn từ Vành đai 4 TP.HCM đến đường ĐT830- Long An cũ), tuyến giao thông dài khoảng 10,1km với tổng mức đầu tư dự kiến 2.595 tỷ đồng.

Theo báo cáo ngày 29/7 của UBND tỉnh Tây Ninh, dự án đường Tân Tập- Long Hậu được định hướng trở thành trục kết nối quan trọng giữa đường Vành đai 4 TP.HCM và đường ĐT830 (khu vực tỉnh Long An trước đây), góp phần tăng cường liên kết giao thông khu vực phía Nam và mở rộng không gian phát triển công nghiệp, đô thị.

tay ninh chuan bi dau tu tuyen duong tan tap - long hau hon 2.500 ty dong hinh anh 1
Dự án được định hướng trở thành trục kết nối quan trọng giữa đường Vành đai 4 TP.HCM và đường ĐT830

Dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công và được chia thành 2 đoạn. Đoạn 1 dài khoảng 5,1km, từ nút giao đường ĐT826E đến đường Vành đai 4, sẽ được nâng cấp từ 3 làn xe lên 6 làn xe trên nền mặt bằng đã được giải phóng rộng 80m.

Đoạn 2 dài khoảng 5km, từ đường Vành đai 4 đến đường ĐT830, gồm tuyến đường và 6 cây cầu. Tuyến được thiết kế quy mô 6 làn xe, mặt đường rộng 24m, nền đường 26m và phạm vi giải phóng mặt bằng rộng 80m.

Theo UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã thống nhất phương án đầu tư dự án. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh đã trình hồ sơ để Sở Tài chính thẩm định và lấy ý kiến các đơn vị liên quan.

Trong quá trình thẩm định, Sở Xây dựng đề nghị làm rõ cơ sở xác định tổng mức đầu tư, phạm vi thu hồi đất, số hộ dân bị ảnh hưởng, nhu cầu tái định cư cũng như tiến độ thực hiện dự án.

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Giai đoạn 1 dài khoảng 5,1km, từ nút giao đường ĐT826E đến đường Vành đai 4, sẽ được nâng cấp từ 3 làn xe lên 6 làn xe 

Đến nay, Sở Tài chính đã hoàn thành thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh đang hoàn thiện tờ trình và các báo cáo liên quan để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư.

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Tây Ninh sẽ cưỡng chế hộ chậm giao mặt bằng đường ĐT.830E

VOV.VN - Dù đã được gia hạn thời gian hoàn thành, dự án đường ĐT.830E qua xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh vẫn chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng. Trước áp lực giải ngân và mục tiêu đưa công trình về đích, địa phương đang hoàn tất hồ sơ để cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ chưa bàn giao mặt bằng theo quy định.

Nguyễn Quang/VOV-TPHCM
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