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Tây Ninh chi hơn 96.200 tỷ đồng giải phóng mặt bằng 350 dự án

Thứ Tư, 21:58, 30/09/2026
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VOV.VN - Tính đến ngày 29/9, tỉnh Tây Ninh đã chi hơn 96.200 tỷ đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng cho 350 dự án, đạt 74,75% tổng kinh phí theo phương án được phê duyệt. Từ đầu năm đến nay, diện tích giải phóng mặt bằng đạt hơn 1.665ha, vượt 10% chỉ tiêu đề ra.

Thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo cáo tổng thể công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ngày 30/9.

Hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được triển khai đối với 350 dự án, gồm 152 dự án đầu tư công và 198 dự án ngoài ngân sách. Trong số này, 243 dự án đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, với tổng diện tích hơn 16.900ha, ảnh hưởng hơn 72.300 trường hợp. Tổng kinh phí theo phương án được phê duyệt gần 128.700 tỷ đồng.

tay ninh chi hon 96.200 ty dong giai phong mat bang 350 du an hinh anh 1
Tây Ninh tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo kế hoạch trong quý IV/2026.

Hiện tỉnh Tây Ninh đã chi trả cho hơn 61.200 trường hợp, giải phóng hơn 13.800ha đất, với tổng kinh phí hơn 96.200 tỷ đồng, đạt 74,75% kế hoạch.

Đáng chú ý, từ đầu năm 2026 đến nay, các địa phương đã chi trả cho hơn 12.100 trường hợp, với diện tích hơn 1.665ha và kinh phí hơn 25.600 tỷ đồng. Kết quả này vượt 10% so với chỉ tiêu 1.500ha mà Ban Chỉ đạo bồi thường, giải phóng mặt bằng tỉnh đề ra.

Lãnh đạo địa phương này nhận định, nhiều dự án giao thông đang đạt tiến độ cao. Tại dự án đường Vành đai 4 TP.HCM đoạn qua Tây Ninh, tỉnh đã chi trả hơn 10.800 tỷ đồng cho gần 4.800 trường hợp, đạt khoảng 92%; bàn giao gần 640/680ha đất. Các đơn vị đang tiếp tục vận động, hoàn tất chi trả cho 422 trường hợp còn lại.

Đối với dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, đã có 2.263/2.274 hộ bị ảnh hưởng nhận tiền bồi thường. Diện tích đất thu hồi đạt hơn 99,5%, số tiền giải ngân đạt hơn 97%. Hiện còn 11 hộ chưa nhận tiền bồi thường, với diện tích khoảng 1,13ha.

tay ninh chi hon 96.200 ty dong giai phong mat bang 350 du an hinh anh 2
Tây Ninh yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận để người dân sớm nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Với tuyến đường Tân An - Bình Hiệp dài khoảng 66,81km, các địa phương đã hoàn thành bàn giao ranh mốc và ban hành thông báo thu hồi đất. Đến nay, 6/9 địa phương hoàn thành kiểm đếm; 7/9 địa phương lập xong phương án giá dự thảo. Xã Mỹ An là địa phương đầu tiên chính thức phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều vướng mắc. Qua rà soát, toàn tỉnh còn 158 trường hợp chưa đồng thuận với phương án bồi thường và được đề xuất cưỡng chế. Trong đó, 37 trường hợp đã có quyết định cưỡng chế nhưng chưa tổ chức thực hiện; 121 trường hợp đang chờ cấp xã, phường ban hành quyết định.

Một số khó khăn liên quan đến thay đổi quy định pháp luật đất đai, xác định nguồn gốc đất, thủ tục thừa kế, đo đạc, xác định loại cây trồng và chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cũng ảnh hưởng đến tiến độ.

tay ninh chi hon 96.200 ty dong giai phong mat bang 350 du an hinh anh 3
Tây Ninh đã chi trả cho hơn 61.200 trường hợp, giải phóng hơn 13.800ha đất

Đối với các dự án ngoài ngân sách, 6 khu công nghiệp trọng điểm với tổng diện tích hơn 1.436ha mới đạt hơn 61% tỷ lệ chi trả. Nguyên nhân là một số chủ đầu tư chưa chuyển đủ kinh phí phục vụ công tác bồi thường.

Để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo kế hoạch trong quý IV/2026, UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận để người dân sớm nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Các sở, ngành, địa phương cũng được yêu cầu chủ động tháo gỡ vướng mắc pháp lý, nhất là trong xác định nguồn gốc đất. Với những trường hợp đã được tuyên truyền, đối thoại đầy đủ nhưng vẫn cố tình không chấp hành, địa phương cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
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