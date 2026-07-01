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Tây Ninh sẽ cưỡng chế hộ chậm giao mặt bằng đường ĐT.830E

Thứ Tư, 22:42, 01/07/2026
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VOV.VN - Dù đã được gia hạn thời gian hoàn thành, dự án đường ĐT.830E qua xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh vẫn chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng. Trước áp lực giải ngân và mục tiêu đưa công trình về đích, địa phương đang hoàn tất hồ sơ để cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ chưa bàn giao mặt bằng theo quy định.

Dự án đầu tư xây dựng đường ĐT.830E Tây Ninh đang đứng trước áp lực lớn về tiến độ khi nhiều vị trí thi công vẫn chưa thể triển khai đồng bộ do chưa được bàn giao mặt bằng.

tay ninh se cuong che ho cham giao mat bang duong Dt.830e hinh anh 1
 Dự án ĐT.830E đang được thi công tại nhiều vị trí, tuy nhiên tiến độ toàn tuyến vẫn chịu ảnh hưởng do một số điểm chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng 

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, ĐT.830E là dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai theo chủ trương đầu tư của tỉnh, gồm hai dự án thành phần: xây dựng tuyến và giải phóng mặt bằng. Tổng mức đầu tư phần xây dựng hơn 768 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 2.023 tỷ đồng.

Dự án được khởi công từ năm 2023 và đã được gia hạn thời gian hoàn thành đến hết tháng 12/2026. Đến nay, việc thi công nhiều hạng mục đã đạt tiến độ đáng kể nhưng công tác giải phóng mặt bằng nhiều điểm còn vướng.

Đến tháng 6/2026, công tác bồi thường đã hoàn thành đối với 860/878 trường hợp, đạt gần 98%; diện tích đã chi trả đạt gần 98%. Dù vậy vẫn còn 18 trường hợp chưa nhận tiền bồi thường, kéo theo 102 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng tại 7 vị trí trọng điểm trên tuyến.

Các điểm vướng tập trung tại nút giao ĐT.830, khu vực cầu An Thạnh, nút giao đường Phước Tú, ĐT.830C và đoạn kết nối ra Quốc lộ 1.

Ông Phạm Phương Bình, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh cho biết, phần mặt bằng còn lại chỉ chiếm khoảng 613m chiều dài tuyến nhưng đang ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tổ chức thi công liên tục, làm gia tăng nguy cơ không hoàn thành dự án đúng thời hạn và ảnh hưởng kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

 “Hiện các hộ dân còn vướng chủ yếu đang chờ bố trí tái định cư mới bàn giao mặt bằng. Nếu hoàn tất thu hồi đất và nhận đủ mặt bằng sạch, nhà thầu có thể tổ chức thi công đồng bộ và dự kiến khoảng 6 tháng sẽ hoàn thành phần việc còn lại”, ông Bình nói. 

tay ninh se cuong che ho cham giao mat bang duong Dt.830e hinh anh 2
Địa phương tăng cường vận động, hoàn thiện hồ sơ để các trường hợp chưa đồng thuận sớm bàn giao mặt bằng 

Vừa vận động vừa đề xuất biện pháp cưỡng chế

Để tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng thi công, Ban Quản lý dự án kiến nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND xã Bến Lức khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tiếp tục vận động người dân nhận bồi thường, bàn giao đất. Đồng thời, Ban này đề xuất áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất theo quy định đối với các trường hợp đã giải quyết đầy đủ chế độ nhưng vẫn không chấp hành.

Ông Võ Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh cho biết, địa phương đã nhiều lần vận động các hộ dân bị ảnh hưởng nhận bồi thường và bàn giao đất nhưng vẫn còn một số trường hợp chưa đồng thuận.

“Hiện còn một số trường hợp chờ nền tái định cư, một số trường hợp đề nghị xem xét nâng giá bồi thường. Địa phương đã nhiều lần đối thoại, vận động nhưng người dân chưa đồng ý. Với các trường hợp khác, xã đang hoàn thiện hồ sơ, phối hợp các đơn vị liên quan để chuẩn bị cưỡng chế 6 trường hợp theo quy định.”, ông Hải thông tin. 

Hiện địa phương đã phối hợp bố trí nền tái định cư, nhiều hộ đã nhận nền và bắt đầu xây dựng để sớm ổn định cuộc sống, tạo điều kiện bàn giao đất cho dự án.

tay ninh se cuong che ho cham giao mat bang duong Dt.830e hinh anh 3
ĐT 830E được khởi công từ năm 2023 và được gia hạn thời gian hoàn thành đến hết tháng 12/2026.

Đối với các trường hợp cần cưỡng chế, địa phương đang hoàn thiện thủ tục, phối hợp lực lượng chức năng thẩm tra, xây dựng phương án bảo đảm an ninh, dự kiến triển khai vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 tới nếu hoàn tất các bước theo quy định.

Việc xử lý dứt điểm những vướng mắc để sớm bàn giao mặt bằng giúp dự án đường ĐT.830E sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Nguyễn Quang/VOV -TPHCM
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