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Thái Lan giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế

Chủ Nhật, 19:38, 04/10/2026
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VOV.VN - Dù tình trạng ngập lụt vẫn đang tiếp diễn tại nhiều địa phương, Bộ Tài chính Thái Lan cho rằng tác động kinh tế của đợt thiên tai hiện nay vẫn ở mức hạn chế và chưa ảnh hưởng tới triển vọng tăng trưởng của nước này.

Bộ Tài chính Thái Lan ngày 4/10 cho biết tổng thiệt hại của đợt mưa lũ vừa qua được ước tính dưới 0,1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Trên cơ sở đó, cơ quan này tiếp tục giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 của Thái Lan trong khoảng 2,0-2,5%.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, dù tác động tới nền kinh tế nhìn chung không lớn, ngập lụt vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân tại một số địa phương. Việc gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ đã khiến giá một số mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là rau xanh và trứng gia cầm, tăng cao.

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Cộng đồng dân cư ven sông Chao Phrayah vẫn trong tình trạng sẵn sàng đối phó với mưa lũ dâng cao. Ảnh: Chính quyền Bangkok

Để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, Chính phủ Thái Lan đã phê duyệt gói ngân sách khẩn cấp 4,731 tỷ baht (141 triệu USD) từ quỹ dự phòng trung ương năm tài khóa 2026. Khoản kinh phí này được sử dụng để chi trả hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt từ 5.000 đến 9.000 baht (150-270 USD) cho mỗi hộ gia đình bị ảnh hưởng. Việc đăng ký nhận hỗ trợ được triển khai qua ứng dụng Thang Rath và đến nay đã ghi nhận hơn 700.000 hồ sơ.

Bên cạnh các biện pháp hỗ trợ trước mắt, từ ngày 1/10, chương trình bảo hiểm thiên tai có sự hỗ trợ của nhà nước dành cho khoảng 30 triệu hộ gia đình cũng chính thức được triển khai. Về dài hạn, Chính phủ Thái Lan đã thông qua kế hoạch đầu tư 165 tỷ baht (gần 5 tỷ USD) trong giai đoạn 2026-2034 để xây dựng tuyến kênh thoát lũ dài 240 km từ tỉnh Chai Nat đến sông Pa Sak.

Trong khi đó, Cục Khí tượng Thái Lan cảnh báo một đợt thời tiết xấu mới có thể ảnh hưởng nhiều khu vực trên cả nước trong giai đoạn từ ngày 4-7/10. Theo cơ quan này, khối không khí lạnh từ Trung Quốc kết hợp với gió mùa Tây Nam sẽ gây mưa lớn, dông và gió giật mạnh tại miền Bắc, Đông Bắc, miền Trung, miền Đông và một phần miền Nam Thái Lan, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực đồi núi và vùng trũng thấp.

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Đóng gói 50.000-60.000 túi cứu trợ mỗi ngày để hỗ trợ người dân các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ảnh: Chính quyền Bangkok

Tại Bangkok, Thống đốc Chadchart Sittipunt cho biết công tác tiêu thoát nước ở khu vực phía Đông thành phố vẫn gặp khó khăn do mực nước trên các tuyến kênh chính còn ở mức cao. Chính quyền thủ đô đang huy động tối đa hệ thống trạm bơm và các phương tiện hỗ trợ để đẩy nhanh tốc độ tiêu thoát nước tại những khu vực ngập nặng.

Tuy nhiên, ông Chadchart khẳng định Bangkok không có nguy cơ đối mặt với một đợt lũ mới. Theo dự báo, lượng mưa tại thủ đô trong những ngày tới chỉ khoảng 30 mm, thấp hơn rất nhiều so với đợt mưa gần 300 mm từng gây ngập nghiêm trọng trước đó. Bên cạnh đó, lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về sông Chao Phraya hiện vẫn ở mức bình thường và nằm trong khả năng kiểm soát của chính quyền thành phố.

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Thái Lan căng mình ứng phó lũ lụt trước đợt mưa mới

VOV.VN - Tình hình lũ lụt tại Thái Lan tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng hàng triệu người dân, trong khi mực nước tại nhiều sông và hồ chứa đang ở mức cao, tạo thêm sức ép cho công tác điều tiết. Giới chức Thái Lan đang gấp rút triển khai các biện pháp ứng phó trước khi một đợt mưa mới được dự báo từ ngày 5-7/10.

PV/VOV-Bangkok
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