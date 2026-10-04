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Thái Lan và Việt Nam cạnh tranh thu hút khách Nga

Chủ Nhật, 06:01, 04/10/2026
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VOV.VN - Sau 9 tháng năm 2026, Thái Lan đã đón 1,27 triệu du khách Nga, gần bằng kết quả của năm 2025. Trong khi đó Việt Nam đón 1,13 triệu lượt khách Nga, đạt mức 260% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Hiệp hội Các nhà điều hành tour Nga (ATOR), trong tháng 9/2026, Thái Lan đón 81.744 du khách đến từ Nga, tăng 6,29% so với cùng kỳ năm 2025. Nhiều tháng gần đây, lượng du khách Nga đến Thái Lan duy trì đà tăng trưởng ổn định. Tính chung 9 tháng, Thái Lan đã đón 1,27 triệu lượt khách Nga, xấp xỉ con số cùng kỳ năm ngoái.

Các công ty du lịch chuyên đưa du khách Nga đến Thái Lan cũng báo cáo với ATOR về gia tăng doanh số. Tính đến đầu tháng 10/2026, doanh số bán tour du lịch Thái Lan tại thị trường Nga cho mùa cao điểm (thường bắt đầu vào tháng 11) đang cao hơn 20-30% so với cùng kỳ năm 2025.

thai lan va viet nam canh tranh thu hut khach nga hinh anh 1
Du khách Nga tại Phuket, Thái Lan. Nguồn: Reuters

Theo các doanh nghiệp, nguyên nhân chính thúc đẩy dòng khách Nga đi du lịch Thái Lan là giá cả phải chăng và các lựa chọn vận chuyển đa dạng hơn, cũng như sự quan tâm ngày càng tăng của du khách Nga đối với các vùng ít được biết đến của Thái Lan. 

Các điểm đến hàng đầu với khách Nga là Phuket, Khao Lak, Pattaya, Samui, Koh Chang và tỉnh Krabi. Nhu cầu đang tăng lên đối với các tỉnh phía Bắc Thái Lan, cũng như các kỳ nghỉ trên các hòn đảo nhỏ hơn, bao gồm Koh Lanta, Koh Lipe, hoặc Yao Yai gần Phuket. Ngày càng nhiều người Nga hướng đến các kỳ nghỉ chăm sóc sức khỏe, có sự vận động và tính phiêu lưu, bao gồm các chuyến thăm công viên quốc gia, các trải nghiệm giáo dục tại các khu vực ít phổ biến hơn. 

Thái Lan hiện vẫn giữ vị trí dẫn đầu về lượng khách du lịch Nga đến Đông Nam Á, nhưng đang bị cạnh tranh mạnh mẽ bởi các điểm đến Việt Nam. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã đón 1,13 triệu lượt khách Nga, đạt mức 260% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách Nga đến Việt Nam đã tăng trưởng liên tục trong thời gian qua, bên cạnh kết nối hàng không ngày càng được mở rộng, thuận tiện hơn cả về mạng lưới đường bay và tần suất khai thác.

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Có thêm chuyến bay thẳng đưa du khách Nga đến Phú Quốc

VOV.VN - Hãng hàng không Aeroflot sẽ khai thác đường bay thường lệ từ Moscow đến Phú Quốc (SVO - PQC), với tần suất 2 chuyến/tuần từ ngày 15/10 bằng máy bay thân rộng. Năm nay các chương trình bay charter từ Nga đến Phú Quốc sẽ được khởi động từ cuối tháng 9, sớm hơn thời điểm trung tuần tháng 10 năm ngoái.

Hải Nam/VOV.VN
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