Sáng 27/11, Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên làm việc với Đảng ủy UBND tỉnh về kế hoạch đầu tư công và tài chính, ngân sách. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Đăng Bình; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Lương; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Quang Tuyên cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Quang cảnh hội nghị

Thái Nguyên dự kiến cân đối hơn 50.000 tỷ đồng vốn đầu tư công

Tại hội nghị, ông Lê Kim Phúc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên báo cáo dự toán thu, chi ngân sách và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và phương án xây dựng dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2027.

Theo báo cáo, trong 10 tháng năm 2026, tổng chi ngân sách địa phương đạt 23.088 tỷ đồng, bằng 82,7% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và 79,6% dự toán HĐND tỉnh giao.

Về đầu tư công, tổng vốn được giao năm 2026 là hơn 9.580 tỷ đồng; kế hoạch vốn thực tế địa phương triển khai là 10.837,2 tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ giải ngân đạt 90% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 77% kế hoạch vốn địa phương triển khai.

Thái Nguyên đang tập trung chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ thu, chi ngân sách và triển khai kế hoạch vốn đầu tư công, quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu năm 2026, tạo nền tảng nguồn lực cho những năm tiếp theo.

Ông Lê Kim Phúc, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên báo cáo tại hội nghị

Phấn đấu thu ngân sách 36.600 tỷ đồng năm 2027

Năm 2027, Trung ương giao Thái Nguyên dự toán thu ngân sách nhà nước 35.600 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu thu đạt 36.600 tỷ đồng.

“Đối với kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 cấp tỉnh, tổng nguồn vốn có khả năng cân đối đến thời điểm hiện tại là 50.427 tỷ đồng. Riêng năm 2027, tổng dự toán vốn đầu tư công của tỉnh hơn 10.717,3 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương”, Giám đốc Sở Tài chính thông tin.

Cùng với bố trí vốn cho các chương trình, dự án và nhiệm vụ phát triển, tỉnh tiếp tục thực hiện tiết kiệm 5% chi thường xuyên theo quy định, tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ tình hình thu, chi ngân sách, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và phương án phân bổ, sử dụng nguồn lực năm 2027.

Các ý kiến đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả điều hành ngân sách, khai thác các nguồn thu, bảo đảm nhiệm vụ chi, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; đồng thời phân bổ vốn đúng trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh đề nghị các cấp, ngành nâng cao trách nhiệm trong quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; chủ động rà soát, khai thác hiệu quả các nguồn thu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính.

Trong triển khai đầu tư công, việc phân bổ vốn cần có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh yêu cầu quyết liệt hơn nữa trong điều hành tài chính, ngân sách và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công. Đây là những nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp tạo nguồn lực và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh rà soát các nguồn thu, tập trung cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện xây dựng và triển khai dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2027, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, đúng quy định và sát thực tiễn.

“Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh. Việc điều hành ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công phải tạo chuyển biến thực chất, bảo đảm các nguồn lực được huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong năm 2027 và những năm tiếp theo”, ông Trịnh Xuân Trường yêu cầu.