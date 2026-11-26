Sáng 26/11, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên làm việc với Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị

GRDP Thái Nguyên năm 2026 ước tăng 11,04%

Theo báo cáo, trong 11 tháng năm 2026, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức 14 kỳ họp, ban hành 182 nghị quyết, kịp thời quyết định nhiều vấn đề quan trọng, cơ chế, chính sách đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Hoạt động giám sát tiếp tục được tăng cường, tập trung vào những vấn đề trọng tâm và lĩnh vực còn khó khăn, vướng mắc.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, UBND tỉnh tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đạt nhiều kết quả tích cực. GRDP năm 2026 ước tăng 11,04%, vượt kế hoạch đề ra; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 130,5 triệu đồng.

Đáng chú ý, thu hút đầu tư FDI tăng trên 8,3 tỷ USD; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 22% so với năm 2025. Các công trình, dự án trọng điểm, nhất là hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và hạ tầng điện được đẩy mạnh triển khai, tạo nền tảng thu hút các dự án đầu tư chiến lược.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác phối hợp, huy động nguồn lực trên nhiều lĩnh vực góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp xử lý vấn đề môi trường, rác thải; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng các tuyến giao thông trọng điểm và công trình phòng, chống thiên tai. Đồng thời, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Không chủ quan trước mục tiêu tăng trưởng vượt kế hoạch

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các tổ chức chính trị - xã hội trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trước yêu cầu phát triển ngày càng cao, các cơ quan cần tiếp tục phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng tham mưu, hiệu quả phối hợp, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Mặc dù dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 có khả năng vượt kế hoạch, các cấp, ngành, địa phương tuyệt đối không được chủ quan. Cần tiếp tục rà soát từng chỉ tiêu, nhiệm vụ, xác định rõ những nội dung còn khó khăn để tập trung chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu đề ra.

"Tập trung cao độ cho công tác thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, kiểm soát tốt các vấn đề môi trường; chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo Tết cho nhân dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được đón Tết vui tươi, an toàn, đầm ấm. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ cũng cần được chuẩn bị chu đáo, tạo không khí phấn khởi chào đón năm mới 2027", Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường đề nghị các đơn vị tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu năm 2026

Chuẩn bị khởi công đồng loạt các công trình y tế dịp 27/2

Về nhiệm vụ năm 2027, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên giao Đảng ủy UBND tỉnh nghiên cứu, tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư trong quý I/2027 nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh và thu hút các nhà đầu tư đến với địa phương.

"Tỉnh cần lựa chọn tổ chức những hoạt động quy mô quốc gia hoặc sự kiện có tầm vóc quốc tế, gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương", ông Trịnh Xuân Trường đề xuất.

Đối với những nhiệm vụ trước mắt, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường yêu cầu tập trung chuẩn bị các điều kiện triển khai những công trình, dự án quy mô lớn và công trình an sinh xã hội.

Trong đó, tỉnh chú trọng chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức khởi công đồng loạt các công trình y tế trên địa bàn vào dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2). Đây sẽ là dấu mốc trong đầu tư phát triển hạ tầng y tế, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.