Cần Thơ khởi công giai đoạn 2 đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, vốn gần 1.600 tỷ đồng

Khởi công công trình đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, giai đoạn 2, đoạn từ Mỹ Khánh đến Phong Điền

Dự án có tổng chiều dài khoảng 5,3 km, đi qua địa bàn phường An Bình và xã Phong Điền. Điểm đầu tại nút giao đường Nguyễn Văn Cừ và đường Bông Vang; điểm cuối tại khu vực tiếp giáp dự án Trung tâm thương mại Phong Điền.

ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án phát biểu

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết, đây là công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, nâng cao năng lực kết nối giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái của thành phố Cần Thơ.

Dự án đầu tư xây dựng mới đơn nguyên đường bên phải, đồng thời nâng cấp, cải tạo đơn nguyên hiện hữu bên trái, bảo đảm mặt cắt ngang hoàn chỉnh rộng 34 m. Tuyến đường gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, dải phân cách giữa và vỉa hè hai bên.

Phối cảnh tuyến đường

Trên tuyến, dự án xây dựng mới đơn nguyên cầu tại 5 vị trí, gồm cầu Trường Tiền, cầu Ông Đề, cầu Rạch Kè, cầu Rạch Chuối và cầu Trà Niền, bảo đảm kết nối đồng bộ với các công trình cầu hiện hữu. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, gồm hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, hào kỹ thuật và các công trình bảo đảm an toàn giao thông. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 1.590 tỷ đồng từ ngân sách địa phương, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029.

"Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần nâng cao năng lực thông hành, bảo đảm an toàn giao thông; tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Đặc biệt, tuyến đường sẽ tạo điều kiện kết nối thuận lợi hơn từ khu vực đô thị trung tâm đến các điểm du lịch, nhà vườn, cơ sở sản xuất và kinh doanh tại Phong Điền; góp phần khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, thu hút đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ và nâng cao thu nhập cho người dân", ông Cường nói.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, nhấn mạnh, theo định hướng Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố phát triển theo mô hình đa cực, đa trung tâm, tăng cường kết nối giữa các không gian kinh tế, đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch; hướng đến xây dựng đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Trong đó, khu vực An Bình và Phong Điền thuộc vùng kinh tế - xã hội trung tâm của thành phố, có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho rằng, để phát triển nhanh, hạ tầng phải đi trước một bước; để thu hút đầu tư, giao thông phải thuận lợi, thông suốt; đồng thời, cần bảo đảm sự kết nối đồng bộ giữa các khu vực nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương. Vì vậy, việc đầu tư hoàn chỉnh tuyến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài không chỉ đáp ứng nhu cầu giao thông trước mắt mà còn góp phần hiện thực hóa định hướng quy hoạch, tạo động lực phát triển cho thành phố trong những năm tới.

Ông Trương Cảnh Tuyên yêu cầu huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị; tổ chức thi công phù hợp với điều kiện thực tế; tuân thủ nghiêm các quy định về chất lượng công trình, an toàn lao động, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường; phấn đấu hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và hiệu quả đầu tư.

"Đối với chủ đầu tư, phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai khoa học, chặt chẽ; tăng cường quản lý tiến độ, chất lượng, chi phí; kịp thời phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Thứ hai, đối với các đơn vị tư vấn, giám sát và nhà thầu thi công, phải tập trung huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị; tổ chức thi công phù hợp với điều kiện thực tiễn; tuân thủ nghiêm các quy định về chất lượng công trình, an toàn lao động, đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ môi trường", ông Tuyên yêu cầu.

Dự án đầu tư xây dựng mới đơn nguyên đường bên phải, đồng thời nâng cấp, cải tạo đơn nguyên.

Việc đầu tư hoàn chỉnh tuyến đường còn góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị theo quy hoạch, nâng cao hiệu quả khai thác các hạng mục đã đầu tư trước đó, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Cần Thơ.