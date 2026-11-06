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Thái Nguyên siết nguồn thu, chọn mặt gửi vốn

Thứ Sáu, 21:19, 06/11/2026
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VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu rà soát từng nguồn thu tiền sử dụng đất, lựa chọn dự án đầu tư công trọng điểm và tháo gỡ vướng mắc tại các công trình lớn.

Chiều 6/11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Hội nghị kiểm điểm tiến độ thu tiền sử dụng đất, rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và tiến độ một số dự án trọng điểm. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 92 xã, phường.

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Rà soát tiến độ các dự án trọng điểm

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung rà soát tình hình thu, nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 và phương án điều chỉnh hệ số giá đất. Qua đó, đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, xác định những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, hội nghị đánh giá khả năng cân đối nguồn vốn so với tổng nhu cầu đầu tư cấp tỉnh. Các đại biểu thảo luận phương án phân bổ, ưu tiên dự án chuyển tiếp, công trình cấp thiết, chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án khởi công mới, bảo đảm phù hợp với khả năng nguồn lực và định hướng phát triển của tỉnh.

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Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu ý kiến tại hội nghị

Hội nghị  cũng rà soát tiến độ các dự án giao thông kết nối liên vùng, đường Vành đai I, tuyến đê Hữu Cầu, cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2 và dự án xây dựng mới cầu Gia Bảy.

Các nội dung được tập trung đánh giá gồm tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp đẩy nhanh thực hiện, bảo đảm các mốc hoàn thành theo kế hoạch.

Yêu cầu xác định rõ thứ tự ưu tiên đầu tư

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thu tiền sử dụng đất, gắn với từng danh mục dự án và nguồn thu cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu thành lập Tổ công tác đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công và vốn chương trình mục tiêu quốc gia; trình UBND tỉnh trong ngày 6/11/2026.

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Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh phát biểu chỉ đạo

Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm và hệ số điều chỉnh giá đất tại một số xã, phường, trình UBND tỉnh trong ngày 6/11/2026.

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát, lựa chọn dự án phù hợp với định hướng phát triển và khả năng cân đối nguồn lực; xây dựng danh mục theo thứ tự ưu tiên, tập trung vào các công trình trọng tâm, trọng điểm.

Đồng thời, nghiên cứu phương án kết nối giao thông đồng bộ, phát huy hiệu quả đầu tư; chủ động điều chỉnh kế hoạch phù hợp thực tiễn và khẩn trương hoàn thiện phương án trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Việc khai thác tài sản công phải bảo đảm hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Danh Thiết/VOV.VN
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