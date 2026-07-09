Xây dựng chiến lược Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Điểm đến của các sự kiện kinh tế - tài chính lớn

Diễn đàn quy tụ 350 chuyên gia, nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, tổ chức tài chính, nhà đầu tư, doanh nhân, ngân hàng, thị trường vốn và cơ sở hạ tầng tài chính tại Việt Nam và nước ngoài tham dự.

Tại Diễn đàn này, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành Đà Nẵng khẳng định, Quốc hội ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng để hình thành một trung tâm tài chính hoạt động theo các thông lệ quốc tế, phát triển thống nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng xác định việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế không đơn thuần là phát triển thêm một khu chức năng tài chính mà xây dựng một không gian thể chế mới, một nền tảng thử nghiệm các mô hình tài chính mới, từng bước tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, tạo động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh của Việt Nam.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại diễn đàn

Thành phố Đà Nẵng lựa chọn phát triển theo mô hình trung tâm tài chính quốc tế thế hệ mới, lấy đổi mới sáng tạo, công nghệ tài chính và tài chính bền vững làm trọng tâm phát triển. Đà Nẵng không đặt mục tiêu trở thành một trung tâm tài chính tổng hợp theo cách tiếp cận truyền thống mà hướng đến xây dựng những lĩnh vực có tính khác biệt, có khả năng tạo giá trị gia tăng cao phù hợp với xu hướng phát triển của tài chính toàn cầu.

Trong giai đoạn đầu, thành phố Đà Nẵng ưu tiên phát triển 5 nhóm sản phẩm và dịch vụ tài chính chủ lực, gồm: Mã hóa tài sản thực; Tín chỉ carbon và thị trường giao dịch carbon; Quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ; Sàn giao dịch hàng hóa; Trái phiếu và các công cụ huy động vốn trung hạn, dài hạn.

Đây là các lĩnh vực có mối liên kết chặt chẽ với nhau, hình thành một hệ sinh thái tài chính hiện đại, có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp huy động vốn hiệu quả hơn, thúc đẩy các dự án chuyển đổi xanh, phát triển hạ tầng, thương mại và logistics, đồng thời mở ra các kênh đầu tư mới cho thị trường Việt Nam.

"Chúng tôi mong muốn Đà Nẵng sẽ trở thành điểm kết nối giữa lĩnh vực tài chính Việt Nam với các xu hướng phát triển mới của thế giới; là nơi các tiêu chuẩn quốc tế về tài chính, quản trị, công nghệ và phát triển bền vững được nghiên cứu, chia sẻ, thử nghiệm và từng bước áp dụng vào thực tiễn Việt Nam; đồng thời là cầu nối để các tổ chức tài chính quốc tế, các quỹ đầu tư và doanh nghiệp toàn cầu tiếp cận thị trường Việt Nam thuận lợi hơn", ông Minh nói.

Ông Chris Vanloon, Chủ tịch Liên minh doanh nghiệp miền Trung Việt Nam phát biểu tại diễn đàn

Tại Diễn đàn, các chuyên gia tập trung thảo luận những chủ đề cốt lõi như: Phát triển thị trường vốn, tài chính kỹ thuật số, cơ sở hạ tầng tài chính, đầu tư bền vững, vốn đầu tư mạo hiểm và các công nghệ đang định hình tương lai của ngành tài chính toàn cầu.

Ông Chris Vanloon, Chủ tịch Liên minh doanh nghiệp miền Trung Việt Nam bày tỏ bất ngờ khi Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam đã được thành lập trong thời gian ngắn tại Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Điều đó cho thấy sự nghiêm túc trong ý định xây dựng trung tâm tài chính tại Việt Nam.

“Năm ngoái chúng tôi đã tổ chức một diễn đàn tài chính Mỹ - Việt Nam tại Đà Nẵng và với các đối tác. Bây giờ, chúng tôi muốn mở rộng diễn đàn ra phạm vi toàn quốc. Chúng ta đừng để diễn đàn chỉ là nơi diễn ra những cuộc trò chuyện thú vị và mọi người ra về với danh thiếp và những lời hứa. Điều quan trọng là cần những ý tưởng mới, nguồn vốn đầu tư cam kết và những bước đi rõ ràng hơn để phát triển Trung tâm tài chính”, ông Chris Vanloon chia sẻ.

Đại biểu dự diễn đàn

Điểm đến uy tín cho đổi mới tài chính

Ông Rich McClellan, Giám đốc điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam cho rằng, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam là quyết định chiến lược của Việt Nam. Chính phủ có thể tạo ra khung pháp lý và quy định cho phép tài chính quốc tế hoạt động nhưng Chính phủ không thể tự mình triệu tập vốn toàn cầu, các nhà điều hành, các nhà quản lý, nhân tài, luật sư để biến khung pháp lý đó thành một trung tâm tài chính hoạt động hiệu quả.

Ông Rich McClellan cho biết thêm: “Diễn đàn hôm nay được thiết kế để các chuyên gia toàn cầu, nhà đầu tư tổ chức, các đơn vị vận hành thị trường, các nhà quản lý và các doanh nhân có thể tham gia vào. Bằng cách khám phá các lĩnh vực then chốt như phát triển thị trường vốn, tài chính kỹ thuật số, cơ sở hạ tầng tài chính, đầu tư bền vững, vốn đầu tư mạo hiểm và công nghệ mới nổi. Mục đích giúp Việt Nam chuyển từ tham vọng sang hành động thực tế trong việc xây dựng các trung tâm tài chính kết nối toàn cầu”.

Ông Rich McClellan, Giám đốc điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam phát biểu tại diễn đàn

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục củng cố vai trò của mình trên thị trường tài chính khu vực và quốc tế, Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 được kỳ vọng sẽ kết nối những khát vọng chính sách với các cuộc thảo luận thực tế trên thị trường. Diễn đàn làm nổi bật hơn nữa tiềm năng của Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh như một điểm đến uy tín cho đổi mới tài chính, hợp tác công - tư và kết nối đầu tư quốc tế.