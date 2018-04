Đổi hình thức đầu tư cầu Cửa Hội từ BOT sang đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc chuyển đổi hình thức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh từ hình thức đầu tư BOT sang hình thức đầu tư công.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải thực hiện các thủ tục triển khai dự án theo đúng quy định; thống nhất với 2 tỉnh về tiến độ bố trí từng nguồn vốn, đảm bảo quản lý sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả và tiến độ triển khai dự án.

Dự án xây dựng công trình cầu Cửa Hội với tổng mức đầu tư khoảng 1.050 tỷ đồng. Tổng chiều dài cầu khoảng 6,2km, trong đó phần cầu dài 1,63km, phần đường dẫn 2 đầu cầu dài 4,57km; bề rộng cầu = 12m với 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp và gờ lan can.

Công trình hoàn thành sẽ kết nối, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là kinh tế biển và du lịch, đảm bảo quốc phòng an ninh các tỉnh khu vực miền Trung nói chung và hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh nói riêng; góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh, cải thiện hệ thống giao thông giữa hai bờ sông Lam, từng bước hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông khu vực Bắc Trung Bộ./.

