Thông qua nghị quyết bố trí vốn tham gia dự án cao tốc Bảo Hà-Lai Châu

Đây là bước chuẩn bị quan trọng để hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư. Chiều nay (29/10), tại Kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026–2031 đã biểu quyết thông qua nghị quyết về dự kiến bố trí vốn ngân sách địa phương tham gia thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà – Lai Châu (CT.13), đoạn Bảo Hà – Tân Phong.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân đề nghị UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội xem xét.

Tại kỳ họp, ông Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, việc thông qua nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị và sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với công trình giao thông chiến lược. Trong điều kiện ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn, việc chủ động cân đối nguồn lực tham gia dự án cũng thể hiện trách nhiệm của tỉnh trong phối hợp triển khai công trình trọng điểm quốc gia.

Theo phương án nghiên cứu, Dự án cao tốc Bảo Hà – Lai Châu, đoạn Bảo Hà – Tân Phong có chiều dài khoảng 119 km, điểm đầu kết nối với cao tốc Hà Nội – Lào Cai tại xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai; điểm cuối tại phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. Tuyến được đề xuất đầu tư quy mô 4 làn xe, với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 50.990 tỷ đồng. Dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2026–2031.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết về dự kiến bố trí vốn ngân sách địa phương tham gia thực hiện dự án.

Khi được đầu tư, tuyến cao tốc sẽ góp phần rút ngắn thời gian đi lại, vận chuyển hàng hóa, tăng cường kết nối Lai Châu với cao tốc Hà Nội – Lào Cai và các trung tâm kinh tế trong khu vực. Qua đó, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển du lịch, thúc đẩy tiêu thụ nông sản và khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế của địa phương. Đặc biệt, kết nối giao thông thuận lợi hơn sẽ góp phần tăng cường giao thương qua cửa khẩu Ma Lù Thàng, mở rộng liên kết kinh tế vùng và tạo thêm động lực phát triển cho khu vực biên giới.

Về quốc phòng, an ninh, hệ thống giao thông đồng bộ sẽ nâng cao khả năng cơ động, hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Để nghị quyết sớm phát huy hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân đề nghị UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư; chủ động rà soát, cân đối nguồn lực ngân sách, chuẩn bị các điều kiện về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai dự án.