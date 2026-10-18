Gìn giữ hồn văn hóa dân tộc Lự ở Lai Châu

Trong hai ngày 17 và 18/10, tại bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh Lai Châu diễn ra Ngày hội sắc màu văn hóa dân tộc Lự năm 2026, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trải nghiệm nghề truyền thống. Không chỉ tái hiện những phong tục lâu đời, ngày hội còn góp phần nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa, gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch cộng đồng.

Chị em phụ nữ dân tộc Lự tái hiện lại tục nhuộm răng đen

Giữa không gian yên bình của bản Thẳm, những bộ trang phục truyền thống rực rỡ, tiếng chày giã gạo, những đôi tay thoăn thoắt dệt vải, đan lát… tạo nên bức tranh sinh động về đời sống văn hóa của đồng bào Lự. Ngày hội là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu, đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc tới du khách.

Dệt thổ cẩm gắn với đời sống hàng ngày của phụ nữ dân tộc Lự

Điểm nhấn của ngày hội là tái hiện lễ cúng hồn trâu, còn gọi là Sú Khon Khoài. Trong đời sống sản xuất nông nghiệp của người Lự, con trâu là tài sản quý và còn là người bạn đồng hành, cùng vượt qua những nhọc nhằn, góp sức làm nên mùa màng no đủ.

Nghi lễ cúng hồn trâu là nét văn hóa của đồng bào Lự gắn với tín ngưỡng sản xuất nông nghiệp

Theo quan niệm truyền thống, sau mỗi vụ sản xuất, đồng bào tổ chức nghi lễ để tạ ơn, cầu mong sức khỏe, bình an cho con người, vật nuôi và những mùa vụ tốt tươi. Nghệ nhân, thầy cúng Lò Văn Khằm, bản Chăn Nuôi chia sẻ: "Phong tục người Lự là sau khi mình dùng con trâu cày kéo quanh năm, là mình được chửi, được đánh, được đập. Sau khi mình làm vụ xong, là mình làm lý cúng hồn trâu, để cho hồn trâu thì về với trâu, hồn người thì về với người. Hồn trâu cũng không nên ở lại với ruộng nương, để cho ruộng nương mình ngày càng tươi tốt hơn".

Con trâu là đầu cơ nghiệp, gắn với đời sống sản xuất nông nghiệp của đồng bào Lự

Từ nghi lễ tâm linh đến những nghề thủ công truyền thống, ngày hội mở ra không gian trải nghiệm gần gũi với đời sống người Lự. Du khách được xem tục nhuộm răng đen, tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm, thi kéo sợi, đan lát; hòa mình vào các hoạt động bắt cá suối, giã gạo, thưởng thức ẩm thực và tham gia những trò chơi dân gian như kéo co, đi cà kheo, bắn nỏ.

Ngày hội sắc màu văn hóa dân tộc Lự năm 2026 là dịp giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Lự gắn với phát triển du lịch ở địa phương

Những giá trị văn hóa được hiện diện trong đời sống hôm nay, để thế hệ trẻ hiểu hơn về phong tục của dân tộc mình, còn du khách có cơ hội khám phá chiều sâu văn hóa bản địa. Không chỉ dừng lại trong khuôn khổ ngày hội, xã Khun Há đang hướng tới bảo tồn văn hóa gắn với sự tham gia của cộng đồng, phát huy vai trò của nghệ nhân, người cao tuổi và người có uy tín trong việc trao truyền những phong tục, tập quán tốt đẹp.

Người dân trong sắc màu thổ cẩm rực rỡ xuống núi tham gia ngày hội

Ông Tống Văn Đức - Phó Chủ tịch UBND xã Khun Há, tỉnh Lai Châu cho biết: "Trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục kiểm kê và xây dựng danh phục di sản văn hóa dân tộc Lự. Từ đó đẩy mạnh việc bảo tồn tiếng nói, trang phục và các phong tục truyền thống của dân tộc Lự; phát huy vai trò của nghệ nhân, người có uy tín và người cao tuổi trong cộng đồng dân cư. Đưa việc bảo tồn văn hóa dân tộc Lự vào trường học và các hoạt động của cộng đồng; tiếp tục nâng cao chất lượng ngày hội văn hóa dân tộc Lự hàng năm, để tiếp tục trao truyền và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc Lự".

Những chàng trai, cô gái Lự trong bộ sắc phục đẹp nhất tham gia ngày hội

Từ lễ cúng hồn trâu đến tiếng khung cửi, từ những đôi bàn tay đan lát đến sắc màu trang phục truyền thống, văn hóa dân tộc Lự đang được gìn giữ bằng chính sự tiếp nối của cộng đồng. Khi di sản được trao truyền qua các thế hệ và trở thành nguồn lực cho du lịch, những giá trị truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn góp phần tạo sinh kế, làm giàu thêm đời sống của người dân vùng cao Lai Châu.