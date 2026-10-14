Lai Châu trao 26 giải thưởng cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật

Sau hơn 3 tháng phát động, từ ngày 2/6 đến 15/9, Ban Tổ chức nhận được 229 tác phẩm thuộc hai thể loại truyện ngắn và ký, của 144 tác giả từ 21 tỉnh, thành phố, trong đó tỉnh Lai Châu có hơn 100 tác phẩm của 72 tác giả thuộc 19 xã, phường tham gia.

Các tác phẩm khai thác nhiều khía cạnh về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, con người và đời sống lao động sản xuất; phản ánh phong tục, tập quán, lễ hội truyền thống, tiềm năng du lịch, công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền biên giới; Khắc họa những nét đặc sắc trong đời sống các dân tộc, cùng những đổi thay và khát vọng phát triển của Lai Châu.

Giải nhất thể loại Ký được trao cho tác giả Đinh Hồng Dương, Công an tỉnh Lai Châu

Cuộc thi không chỉ tôn vinh các sáng tác về đất và người Lai Châu mà còn tạo nguồn chất liệu phong phú để xây dựng sản phẩm truyền thông, giới thiệu điểm đến, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc và lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến công chúng cả nước.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi chụp ảnh lưu niệm với các tác giả đoạt giải

Lãnh đạo UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu trao giải Nhất (Thể loại Truyện ngắn)

Ban Giám khảo lựa chọn 50 tác phẩm vào chung khảo. Kết quả, 26 tác phẩm xuất sắc được trao giải, gồm 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 8 giải Ba và 12 giải Khuyến khích.Hai giải Nhất thuộc về truyện ngắn “Hoa Tớ dày vẫn nở dọc triền nương” của tác giả Đặng Thị Thúy, thành phố Hải Phòng, và tác phẩm ký “Chuyện kể dưới tán đỗ quyên ngàn năm” của tác giả Đinh Hồng Dương, tỉnh Lai Châu.