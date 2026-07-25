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Thông xe cầu Đồng Nò 2, giảm áp lực giao thông phía Nam trung tâm Đà Nẵng

Thứ Bảy, 14:26, 25/07/2026
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VOV.VN - Sáng nay (25/7), cầu Đồng Nò 2 bắc qua sông Cổ Cò, thành phố Đà Nẵng chính thức được khánh thành và thông xe sau 8 tháng thi công.

Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 128 tỷ đồng, do Sun Group làm chủ đầu tư, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực phía Nam đến trung tâm TP Đà Nẵng.

Cầu Đồng Nò 2 bắc qua sông Cổ Cò, phường Ngũ Hàng Sơn, thành phố Đà Nẵng, kết nối đường Chương Dương với đảo Đồng Nò (khu đô thị Đảo Kim Cương - Sunneva Island. Đây cũng là cây cầu thứ 12 bắc qua sông Cổ Cò, TP Đà Nẵng.

thong xe cau Dong no 2, giam ap luc giao thong phia nam trung tam Da nang hinh anh 1
Cầu Đồng Nò 2 bắc qua sông Cổ Cò, phường Ngũ Hàng Sơn, Đà Nẵng

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 128 tỷ đồng, dài 128,7m, gồm ba nhịp, bề rộng mặt cầu 14,5m, đảm bảo lưu thông cho các phương tiện cơ giới. Hai trụ cầu nhịp chính được thiết kế dạng vươn cánh hẫng (hơn 15m mỗi bên) với tạo hình vòm thanh mảnh, kiến tạo dấu ấn kiến trúc độc đáo. Về đêm, hệ thống chiếu sáng hiện đại biến cây cầu thành một biểu tượng mới bên sông Cổ Cò.

Hiện nay, khu vực phía Nam trung tâm Đà Nẵng tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, kéo theo áp lực giao thông. Nút giao cầu Hòa Xuân thường xuyên quá tải trong giờ cao điểm. Việc đưa cầu Đồng Nò 2 vào sử dụng giúp hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Nam trung tâm, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

thong xe cau Dong no 2, giam ap luc giao thong phia nam trung tam Da nang hinh anh 2
Nghi thức cắt băng thông xe cầu Đồng Nò 2

 

thong xe cau Dong no 2, giam ap luc giao thong phia nam trung tam Da nang hinh anh 3
Đây là cây cầu thứ 12 bắc qua sông Cổ Cò, TP Đà Nẵng.

 

Đình Thiệu/VOV-miền Trung
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