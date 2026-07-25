Mới nửa năm, Đà Nẵng đã thu ngân sách đạt gần 78% dự toán cả năm

Theo báo cáo của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, việc thu ngân sách đạt gần 78% dự toán chỉ sau nửa năm cho thấy nguồn thu của thành phố đã có sự cải thiện rõ nét, góp phần bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Trong khi đó, tổng chi ngân sách 6 tháng ước đạt 26.200 tỷ đồng, mới đạt 47% dự toán, cho thấy khoảng cách khá lớn giữa tốc độ thu và tốc độ chi ngân sách của thành phố.

Ngành công nghiệp tiếp tục đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách thành phố Đà Nẵng

Một số lĩnh vực đang tăng trưởng mạnh trong 6 tháng đầu năm là xây dựng, công nghiệp chế biến, chế tạo, khách du lịch, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Đây là những lĩnh vực có quy mô lớn, đóng góp cho nguồn thu ngân sách tăng nhanh của thành phố.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thành phố luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh, nhất là các nhà đầu tư chiến lược trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.

Ngành du lịch tiếp tục đà tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2026

“Thành phố đã tập trung đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho rất nhiều nhà đầu tư chiến lược. Quý III này, chúng tôi xác định là quý tăng tốc để hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng đã đề ra trong năm 2026. Chúng ta đã đi qua hai quý, còn quý IV dự báo như mọi năm, sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn của thiên tai. Vì vậy, ngay trong quý III này, thành phố sẽ tập trung cao độ để tạo đà, bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của cả năm” ông Quang nhấn mạnh.