English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Việt Nam cần làm gì để giữ chân các tập đoàn công nghệ lớn?

Thứ Tư, 07:00, 22/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng và đầu tư công nghệ toàn cầu, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến tiềm năng. Tuy nhiên, để thu hút và giữ chân các tập đoàn công nghệ lớn, Việt Nam cần cải thiện đồng bộ từ thể chế, nhân lực đến hạ tầng và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Hoàn thiện thể chế, nâng cấp môi trường đầu tư

Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn khi nhiều tập đoàn công nghệ toàn cầu tìm kiếm điểm đến mới để đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Thực tế, sự hiện diện của các “ông lớn” trong lĩnh vực điện tử, công nghệ cao thời gian qua cho thấy sức hấp dẫn ngày càng rõ nét của thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, lợi thế chi phí lao động thấp hay vị trí địa lý thuận lợi không còn là yếu tố quyết định. Điều mà các tập đoàn công nghệ quan tâm nhiều hơn là tính ổn định và minh bạch của môi trường đầu tư.

viet nam can lam gi de giu chan cac tap doan cong nghe lon hinh anh 1
Việt Nam đang có cơ hội lớn để trở thành điểm đến của các tập đoàn công nghệ trong bối cảnh tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Hoàng Mạnh Ngọc, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng nhận định: “Các tập đoàn công nghệ không chỉ tìm nơi sản xuất, mà còn tìm nơi có thể đặt trung tâm nghiên cứu, phát triển. Muốn vậy, thể chế phải thông thoáng, ổn định và có khả năng phát triển dài hạn. Việt Nam có tiềm năng lớn để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, nhưng cần một môi trường pháp lý đủ linh hoạt để các ý tưởng mới được thử nghiệm nhanh chóng”.

Thực tế cho thấy, không ít doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong thủ tục đầu tư, cấp phép, cũng như các quy định liên quan đến dữ liệu và sở hữu trí tuệ. Trong khi đó, các quốc gia cạnh tranh trực tiếp như Ấn Độ hay Malaysia đang đẩy mạnh ưu đãi và cải cách mạnh mẽ để rút ngắn thời gian triển khai dự án.

Một điểm nghẽn khác là cơ chế thử nghiệm chính sách. Trong các lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, fintech hay bán dẫn, nếu thiếu “sandbox” pháp lý, doanh nghiệp sẽ khó triển khai các mô hình kinh doanh mới. Điều này khiến Việt Nam khó thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao.

Nhân lực và hạ tầng - yếu tố quyết định sức hút dài hạn

Bên cạnh thể chế, nhân lực được xem là yếu tố then chốt quyết định khả năng thu hút đầu tư công nghệ. Các tập đoàn lớn ngày càng có xu hướng dịch chuyển những khâu có giá trị cao như thiết kế chip, nghiên cứu AI, phát triển phần mềm sang các thị trường mới. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT, nhiều lần nhấn mạnh, Việt Nam muốn tận dụng làn sóng công nghệ toàn cầu thì phải nhanh chóng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt trong các lĩnh vực như AI và bán dẫn. Theo ông, nếu không chuẩn bị kịp lực lượng kỹ sư đủ mạnh, cơ hội phát triển có thể bị bỏ lỡ.

viet nam can lam gi de giu chan cac tap doan cong nghe lon hinh anh 2

Hiện nay, Việt Nam có lợi thế về dân số trẻ, khả năng tiếp cận công nghệ nhanh, nhưng vẫn thiếu hụt kỹ sư trình độ cao trong các lĩnh vực mũi nhọn như bán dẫn, AI hay an ninh mạng. Nhiều doanh nghiệp FDI phải tự đào tạo lại nhân lực, làm tăng chi phí và kéo dài thời gian triển khai dự án.

Ở góc nhìn doanh nghiệp, đại diện một tập đoàn công nghệ nước ngoài tại Việt Nam cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao nguồn nhân lực trẻ của Việt Nam, nhưng để phát triển các trung tâm R&D, cần nhiều hơn các chuyên gia có kinh nghiệm và kỹ năng chuyên sâu”.

Cùng với nhân lực, hạ tầng cũng là yếu tố quan trọng. Đối với các tập đoàn công nghệ, hạ tầng không chỉ là điện, giao thông, mà còn bao gồm trung tâm dữ liệu, hạ tầng số, mạng viễn thông tốc độ cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Theo các chuyên gia, Việt Nam cần đầu tư mạnh hơn vào hạ tầng số, đặc biệt là các trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Đây là nền tảng để phát triển các ngành công nghệ mới như AI, điện toán đám mây hay Internet vạn vật.

Ngoài ra, hệ sinh thái startup cũng đóng vai trò hỗ trợ quan trọng. Một môi trường đổi mới sáng tạo năng động sẽ giúp tạo ra các doanh nghiệp công nghệ nội địa, từ đó hình thành chuỗi cung ứng và hệ sinh thái phụ trợ cho các tập đoàn lớn.

Việt Nam đang có cơ hội lớn để trở thành điểm đến của các tập đoàn công nghệ trong bối cảnh tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành lợi thế bền vững, cần đồng thời cải thiện thể chế, phát triển nhân lực chất lượng cao và đầu tư hạ tầng hiện đại.

Chỉ khi giải quyết được những “nút thắt” này, Việt Nam mới có thể chuyển mình từ một trung tâm sản xuất sang một trung tâm công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ánh Phương-CTV Quang Vinh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tập đoàn công nghệ Rapidus của Nhật cam kết đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn cho Việt Nam
Tập đoàn công nghệ Rapidus của Nhật cam kết đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn cho Việt Nam

VOV.VN - Sáng ngày 28/5, tại Hokkaido, Nhật Bản, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã tiếp Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Rapidus, Higashi Tetsuro. Tại đây, tập đoàn công nghệ bán dẫn Rapidus của Nhật cam kết sẽ đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn cho Việt Nam.

Tập đoàn công nghệ Rapidus của Nhật cam kết đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn cho Việt Nam

Tập đoàn công nghệ Rapidus của Nhật cam kết đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn cho Việt Nam

VOV.VN - Sáng ngày 28/5, tại Hokkaido, Nhật Bản, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã tiếp Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Rapidus, Higashi Tetsuro. Tại đây, tập đoàn công nghệ bán dẫn Rapidus của Nhật cam kết sẽ đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn cho Việt Nam.

Nâng cao hàm lượng tri thức, công nghệ để kích hoạt mô hình tăng trưởng mới
Nâng cao hàm lượng tri thức, công nghệ để kích hoạt mô hình tăng trưởng mới

VOV.VN - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ dựa vào vốn, tài nguyên và lao động giá rẻ sang dựa trên năng suất, tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo là yêu cầu cấp thiết để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số bền vững, tạo động lực phát triển mới cho nền kinh tế.

Nâng cao hàm lượng tri thức, công nghệ để kích hoạt mô hình tăng trưởng mới

Nâng cao hàm lượng tri thức, công nghệ để kích hoạt mô hình tăng trưởng mới

VOV.VN - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ dựa vào vốn, tài nguyên và lao động giá rẻ sang dựa trên năng suất, tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo là yêu cầu cấp thiết để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số bền vững, tạo động lực phát triển mới cho nền kinh tế.

Viettel bắt đầu nghiên cứu công nghệ 6G
Viettel bắt đầu nghiên cứu công nghệ 6G

VOV.VN - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) trở thành đối tác đầu tiên trên toàn cầu ký kết Chương trình Truy cập sớm nền tảng 6G với Qualcomm Technologies, bắt tay vào nghiên cứu và phát triển thế hệ công nghệ mạng di động tiếp theo, sau 2 thế hệ 4G và 5G đã làm chủ hơn 10 năm qua.

Viettel bắt đầu nghiên cứu công nghệ 6G

Viettel bắt đầu nghiên cứu công nghệ 6G

VOV.VN - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) trở thành đối tác đầu tiên trên toàn cầu ký kết Chương trình Truy cập sớm nền tảng 6G với Qualcomm Technologies, bắt tay vào nghiên cứu và phát triển thế hệ công nghệ mạng di động tiếp theo, sau 2 thế hệ 4G và 5G đã làm chủ hơn 10 năm qua.

Những sản phẩm “Make in Vietnam” chinh phục thị trường bằng công nghệ
Những sản phẩm “Make in Vietnam” chinh phục thị trường bằng công nghệ

VOV.VN - Từ viễn thông, phần mềm đến trí tuệ nhân tạo và bán dẫn, nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ theo tinh thần “Make in Vietnam”. Không chỉ dừng ở gia công, các doanh nghiệp đã làm chủ công nghệ lõi, tạo ra sản phẩm mang dấu ấn Việt và từng bước cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Những sản phẩm “Make in Vietnam” chinh phục thị trường bằng công nghệ

Những sản phẩm “Make in Vietnam” chinh phục thị trường bằng công nghệ

VOV.VN - Từ viễn thông, phần mềm đến trí tuệ nhân tạo và bán dẫn, nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ theo tinh thần “Make in Vietnam”. Không chỉ dừng ở gia công, các doanh nghiệp đã làm chủ công nghệ lõi, tạo ra sản phẩm mang dấu ấn Việt và từng bước cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Phó Thủ tướng: Ứng dụng công nghệ ADN thế hệ mới để xác định danh tính liệt sĩ
Phó Thủ tướng: Ứng dụng công nghệ ADN thế hệ mới để xác định danh tính liệt sĩ

VOV.VN - Chiều nay, 17/7, chủ trì cuộc họp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về công nghệ giám định ADN phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bí thư Trung ương đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị, đẩy nhanh ứng dụng công nghệ ADN thế hệ mới vào thực tiễn.

Phó Thủ tướng: Ứng dụng công nghệ ADN thế hệ mới để xác định danh tính liệt sĩ

Phó Thủ tướng: Ứng dụng công nghệ ADN thế hệ mới để xác định danh tính liệt sĩ

VOV.VN - Chiều nay, 17/7, chủ trì cuộc họp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về công nghệ giám định ADN phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bí thư Trung ương đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị, đẩy nhanh ứng dụng công nghệ ADN thế hệ mới vào thực tiễn.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp