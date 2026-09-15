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141 người ở Huế nghi ngộ độc thực phẩm đã xuất viện

Thứ Ba, 19:54, 15/09/2026
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VOV.VN - Đến chiều 15/9, đã có 141/219 người lao động của Công ty Dệt may Scavi Huế nghi ngộ độc thực phẩm được xuất viện. Sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định, không còn trường hợp phải theo dõi tích cực.

Tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, trong tổng số 193 trường hợp được tiếp nhận điều trị, đã có 119 người được xuất viện. Những người còn lại đang được theo dõi, điều trị, sức khỏe cơ bản ổn định và có thể xuất viện trong những ngày tới. Hiện không còn trường hợp phải cấp cứu, hồi sức tích cực hoặc theo dõi tích cực.

Trung tâm Y tế Phong Điền tiếp nhận và điều trị cho 24 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm, trong đó 22 người đã xuất viện, còn 2 trường hợp tiếp tục được theo dõi, điều trị.

141 nguoi o hue nghi ngo doc thuc pham da xuat vien hinh anh 1
Lực lượng chức năng tại thành phố Huế thăm hỏi những bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm

Như vậy, sau 3 ngày kể từ khi những người lao động đầu tiên xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm, hiện còn một số trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Huế, đến nay sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định.

Liên quan công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm, Sở Y tế thành phố Huế đã xây dựng kế hoạch kiểm tra 25 bếp ăn tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và cơ sở lưu trú có tổ chức ăn uống trên địa bàn. Ông Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế cho biết, ngành Y tế sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra các bếp ăn tập thể tại khu kinh tế, khu công nghiệp, bếp ăn bán trú tại trường học và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

141 nguoi o hue nghi ngo doc thuc pham da xuat vien hinh anh 2
Những bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2

"Trong thời gian tới, ngành Y tế tăng cường phối hợp với các ngành có liên quan để triển khai công tác kiểm tra các bếp ăn tập thể tại các khu kinh tế công nghiệp, các bếp ăn bán trú tại các trường học và tại các cơ sở kinh doanh, các dịch vụ ăn uống. Chúng tôi cũng yêu cầu UBND các xã, phường tiến hành kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố trên địa bàn", ông Trần Kiêm Hảo cho biết.

Vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung 
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