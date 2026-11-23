Gỡ vướng quy hoạch, đất đai và giải phóng mặt bằng

Ngày 23/11, tại hội nghị về tình hình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình cho biết, trên địa bàn tỉnh việc thực hiện các kế hoạch về chiến lược phát triển kinh tế biển đã đạt một số kết quả bước đầu. Đáng chú ý, quy hoạch chung Khu kinh tế Ninh Cơ đến năm 2050 đã được Hội đồng thẩm định liên ngành thống nhất thông qua, đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Hợp đồng BOT Dự án Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1 cũng đã được ký kết.

Tại các khu công nghiệp ven biển của tỉnh Ninh Bình, hoạt động thu hút đầu tư và xây dựng hạ tầng tiếp tục được triển khai. Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông đã thu hút 8 dự án đầu tư thứ cấp, với diện tích đất cho thuê khoảng 97,87ha; Khu công nghiệp Minh Châu thu hút 2 dự án; Khu công nghiệp Hải Long (VSIP Nam Định) đang triển khai xây dựng hạ tầng.

Tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh Ninh Bình ước đạt hơn 286.000 tấn.

Trong lĩnh vực thủy sản, tổng sản lượng toàn tỉnh Ninh Bình ước đạt hơn 286.000 tấn, bằng 90,63% kế hoạch năm. Công tác quản lý tàu cá, kiểm soát hoạt động khai thác và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tiếp tục được tăng cường. Tính đến ngày 16/11/2026, du lịch biển của tỉnh đón khoảng 748.000 lượt khách.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Sở Tài chính cũng chỉ ra những khó khăn trong quá trình triển khai. Công tác hoàn thiện quy hoạch, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và xây dựng hạ tầng còn một số vướng mắc. Một số nội dung phụ thuộc vào tiến độ thẩm định, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương. Đây là những điểm nghẽn cần sớm được xử lý để không ảnh hưởng đến tiến độ dự án và khả năng thu hút các nhà đầu tư mới vào khu vực ven biển Ninh Bình.

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quy hoạch Khu kinh tế Ninh Cơ, quy hoạch các khu công nghiệp và quy hoạch phát triển đô thị. Tỉnh cũng yêu cầu nghiên cứu, đề xuất cơ chế quản lý, phát triển vùng lấn biển theo quy hoạch; chú trọng bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở cho chuyên gia, công nhân và khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp để xây dựng phương án đào tạo, cung ứng lao động phù hợp.

Đối với các dự án đang triển khai tại Ninh Bình, cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ đầu tư hạ tầng và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp tại Khu công nghiệp Hải Long, Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông. Việc đẩy nhanh các dự án cần gắn với bảo đảm đồng bộ hạ tầng giao thông, điện, nước, xử lý nước thải và các điều kiện phục vụ sản xuất.

Về hạ tầng kết nối, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công trình đê biển Hải Thịnh, Cống 1/5 và tuyến đường kết nối Khu công nghiệp Rạng Đông; nghiên cứu phương án kết nối với tuyến cao tốc CT.08, phục vụ phát triển Khu kinh tế Ninh Cơ. Đây là những công trình có vai trò quan trọng trong tăng cường liên kết giữa các khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh với mạng lưới giao thông liên vùng, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và thu hút đầu tư.

Thút dự án công nghiệp xanh, hướng tới tăng trưởng biển trên 11%/năm

Việc tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong quy hoạch, đầu tư và hạ tầng là bước cụ thể hóa định hướng tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Cụ thể hóa tinh thần này, tỉnh Ninh Bình xác định chiến lược phát triển kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Theo đó, Khu kinh tế Ninh Cơ được xác định là trung tâm động lực của vùng kinh tế ven biển. Khu kinh tế này được quy hoạch theo mô hình tổng hợp, đa ngành, hiện đại, ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp quy mô lớn như sản xuất thép xanh, đóng tàu, chế tạo thiết bị điện gió và công nghiệp hỗ trợ. Ninh Bình cũng định hướng phát triển cảng thủy nội địa Nghĩa Hưng, nghiên cứu hình thành cảng biển nước sâu, bến cảng tổng hợp quốc tế và trung tâm logistics với công suất dự kiến 120 triệu tấn/năm, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải 300.000 tấn.

Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông hướng tới trở thành trung tâm dệt may thời trang quy mô lớn; Khu công nghiệp Hải Long được định hướng phát triển theo mô hình xanh, thông minh, gắn với công nghiệp sạch và logistics. Việc thu hút đầu tư cần đi đôi với lựa chọn dự án có công nghệ tiên tiến, sử dụng hiệu quả tài nguyên và đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

Theo mục tiêu tỉnh Ninh Bình đặt ra, đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng kinh tế biển và ven biển bình quân giai đoạn 2025-2030 đạt trên 11%/năm; tỷ trọng kinh tế biển và ven biển trong GRDP toàn tỉnh đạt trên 20%; tỷ lệ đô thị hóa khu vực ven biển đạt trên 50%. Tầm nhìn đến năm 2045, vùng kinh tế ven biển Ninh Bình phấn đấu trở thành một trong những trung tâm kinh tế, đô thị và logistics biển trọng điểm của Bắc Bộ.

Để đạt được mục tiêu này, Ninh Bình xác định phát triển công nghiệp và hạ tầng phải gắn với nâng cao giá trị các ngành kinh tế biển truyền thống. Trong lĩnh vực thủy sản, tỉnh định hướng chuyển từ nuôi trồng truyền thống sang ứng dụng công nghệ cao, hình thành vùng nuôi tập trung, gắn sản xuất với chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm. Hoạt động khai thác được cơ cấu theo hướng giảm áp lực khai thác gần bờ, nâng cao hiệu quả khai thác xa bờ, đồng thời tăng cường giám sát tàu cá, kiên quyết ngăn chặn vi phạm IUU.

Du lịch biển Ninh Bình cũng cần được phát triển theo hướng đa dạng sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, gắn với các giá trị văn hóa, sinh thái và cảnh quan ven biển. Song song với đó là phục hồi rừng phòng hộ, rừng ngập mặn, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; kiểm soát các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái môi trường.

Gắn phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển với quy hoạch đô thị, nhà ở và đào tạo nguồn nhân lực. Khi các dự án quy mô lớn đi vào hoạt động, nhu cầu về lao động có kỹ năng, nhà ở cho công nhân, chuyên gia và các dịch vụ xã hội sẽ tăng lên. Vì vậy, tỉnh cần chuẩn bị đồng bộ các điều kiện này, bảo đảm phát triển sản xuất đi đôi với nâng cao chất lượng đời sống người dân khu vực ven biển.