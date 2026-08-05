Thuế TP. Hồ Chí Minh chuẩn hóa dữ liệu người phụ thuộc phục vụ quyết toán thuế

Trọng tâm là rà soát 100% cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán, chuẩn hóa dữ liệu người phụ thuộc và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế về tăng cường công tác quản lý và hỗ trợ quyết toán thuế TNCN, Thuế TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị trực thuộc khai thác dữ liệu trên hệ thống quản lý thuế tập trung để rà soát toàn bộ cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán có phát sinh số thuế phải nộp.

Thuế TP. Hồ Chí Minh luôn đồng hành và hỗ trợ người nộp thuế

Đồng thời, cơ quan Thuế sẽ thông báo, hỗ trợ và đôn đốc các cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán nhưng chưa nộp hồ sơ quyết toán các năm 2023, 2024 và 2025. Các đơn vị cũng được giao hướng dẫn 100% cá nhân có số thuế phải nộp thêm cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile để kê khai, nộp hồ sơ quyết toán; phối hợp với các tổ chức trả thu nhập nhằm cung cấp thông tin kịp thời, hạn chế phát sinh tiền chậm nộp và các khoản xử phạt do nộp hồ sơ quá hạn.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế của người phụ thuộc. Theo đó, cơ quan Thuế sẽ rà soát toàn bộ trường hợp người phụ thuộc đã được kê khai giảm trừ gia cảnh nhưng chưa đăng ký mã số thuế; yêu cầu tổ chức trả thu nhập và người nộp thuế bổ sung đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế theo quy định.

Đáng chú ý, Thuế TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giảm tối thiểu 50% số người phụ thuộc chưa được cập nhật hoặc có sai lệch thông tin căn cước công dân, mã định danh cá nhân so với thời điểm ngày 30/6/2026.

Bên cạnh công tác chuẩn hóa dữ liệu, các đơn vị được yêu cầu tiếp nhận và xử lý 100% phản ánh, kiến nghị của người nộp thuế trên các ứng dụng điện tử của ngành Thuế, bảo đảm phản hồi đúng thời hạn, không để tồn đọng hồ sơ. Trường hợp phát hiện sai sót trong hồ sơ do tổ chức trả thu nhập kê khai, cơ quan Thuế sẽ chủ động phối hợp xác minh, yêu cầu điều chỉnh, bổ sung, hạn chế việc người nộp thuế phải nhiều lần trực tiếp đến cơ quan Thuế giải trình đối với những nội dung thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý và đơn vị chi trả thu nhập.

Đối với các tổ chức trả thu nhập, Thuế TP. Hồ Chí Minh yêu cầu rà soát, chuẩn hóa dữ liệu quyết toán thuế, đặc biệt là các thông tin về mã số thuế, mã định danh cá nhân, người phụ thuộc, thu nhập chịu thuế và số thuế đã khấu trừ.

Cùng với đó, các đơn vị cần kịp thời chấn chỉnh các trường hợp kê khai sai thông tin định danh, sai người phụ thuộc hoặc phải điều chỉnh hồ sơ nhiều lần, phấn đấu giảm tối thiểu 50% số hồ sơ quyết toán phải điều chỉnh, bổ sung do sai thông tin định danh và người phụ thuộc so với kỳ quyết toán năm trước.

Theo kế hoạch, các đơn vị sẽ định kỳ hằng quý tổng hợp kết quả triển khai, báo cáo Thuế TP. Hồ Chí Minh để tổng hợp, báo cáo Cục Thuế; đồng thời phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh nhằm bảo đảm công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn.