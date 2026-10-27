Tiến độ đấu giá đất tại TP.HCM chậm do vướng xác định giá đất khởi điểm

Tiến độ đấu giá đất chậm

Theo kế hoạch, chỉ tiêu thu từ đấu giá quyền sử dụng đất đối với 42 khu đất do Trung tâm tổ chức thực hiện là 18.503 tỷ đồng. Qua rà soát, Trung tâm kiến nghị giảm dự kiến nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất khoảng 12.303 tỷ đồng.

Quang cảnh cuộc họp (Ảnh: Duy Phương)

Trong số 42 khu đất, Chủ tịch UBND Thành phố đã phê duyệt phương án đấu giá 36 khu, nguồn thu dự kiến khoảng 5.972 tỷ đồng. Có 1 khu đất được yêu cầu rà soát lại hồ sơ, dự kiến thu khoảng 226 tỷ đồng. Còn lại 5 khu đất đề xuất đưa ra khỏi kế hoạch.

Đối với các lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Trung tâm đã trình phương án đấu giá 11 lô đất (gồm 8 lô đất cùng 3.790 căn hộ tái định cư và 3 lô giáo dục).

Trong đó, có 1 lô đất (lô 1.K7.2.DV trước đây là 7-1) chưa đủ cơ sở lập phương án đấu giá; có 4 lô đất đã được Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt giá khởi điểm và ban hành Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất.

Có 2 lô đất đang chờ phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 để xác định giá khởi điểm đấu giá; 5 lô đất gồm lô 1.K4.5.DV (trước đây là 4-12), 3.790 căn hộ (từ lô R1 đến R5) và 3 lô giáo dục đã chuyển phương án đấu giá cho Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố, tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất một số khu còn chậm do phải hoàn thành nhiều thủ tục liên quan đến quy hoạch, chủ trương đầu tư, xác định giá khởi điểm và phê duyệt phương án đấu giá.

Trong đó, việc xác định giá khởi điểm một số khu đất còn phải bổ sung thông tin quy hoạch, thu thập dữ liệu, thuê tư vấn thẩm định giá và thực hiện các bước thẩm định theo quy định, ảnh hưởng đến tiến độ đưa đất ra đấu giá.

Nhiều khu đất tiếp nhận nhưng thiếu pháp lý

Về công tác quản lý, tiếp nhận quỹ đất, Trung tâm được giao 709 khu đất ngoài Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong đó đã tiếp nhận 541 khu, còn 168 khu đất đang tiếp tục xử lý thu hồi, tiếp nhận.

Tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Trung tâm đã tiếp nhận 115 lô, chưa tiếp nhận 14 lô do còn đơn vị khác sử dụng hoặc cần rà soát nhà đầu tư, 118 lô không bàn giao do đã được Ban Quản lý Phát triển đô thị Thành phố giao cho nhà đầu tư.

Nhiều khu đất tiếp nhận trong tình trạng thiếu pháp lý (Ảnh: Duy Phương)

Về khó khăn, vướng mắc trong công tác tiếp nhận và quản lý quỹ đất, hiện số lượng khu đất chưa tiếp nhận còn lớn, trong đó nhiều khu đất có hồ sơ pháp lý chưa hoàn chỉnh, ranh giới chưa rõ hoặc đang có tổ chức, cá nhân sử dụng.

Ngoài ra, việc phối hợp xử lý hồ sơ giữa các cơ quan, địa phương có trường hợp còn kéo dài, chưa chủ động, khẩn trương trong công tác phối hợp.

Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố cho biết, đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hiện một số dự án trọng điểm còn vướng về nguồn gốc đất, chính sách bồi thường, nguồn vốn và hồ sơ kỹ thuật; việc giải quyết cần có sự phối hợp với thống nhất của nhiều cơ quan. Trong đó, tại Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa, hiện Trung tâm chưa được cung cấp đủ bản vẽ để rà soát, đối chiếu thông tin, xác định chính xác ranh giới, diện tích đất và tài sản gắn liền với đất.