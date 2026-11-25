Cuộc thi do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, nhằm tôn vinh, quảng bá đặc sản trứ danh của vùng đất cực Nam - Cà Mau.

Con tôm đạt giải là sú chân đỏ nặng gần 400 gram.

Kết quả chung cuộc, giải nhất (trị giá 15 triệu đồng) thuộc về con tôm sú nặng 380,9 gram, chiều dài thân 34,3 cm của ông Từ Văn Toàn - Giám đốc Công ty Chí Toàn (xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau), đơn vị chuyên mua bán tôm bố mẹ.

Giải nhì (10 triệu đồng) thuộc về con tôm nặng 362,9 gram của Công ty TNHH giống thủy sản Dương Hùng Cà Mau. Giải ba thuộc về con tôm nặng 354,1 gram của Công ty cổ phần giống thủy sản sú chân đỏ (xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau). Ngoài ra, giải tôm có màu sắc đẹp (5 triệu đồng) được trao cho con tôm nặng 281,1 gram của Công ty Giống thủy sản Thảo Nguyên (xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau).

Nhiều người đến tham quan khu vực trưng bày tôm dự thi.

Ông Từ Văn Toàn - chủ nhân Giải nhất, cho biết ghe biển của công ty ông sử dụng lưới chuyên dụng để đánh bắt riêng tôm sú bố mẹ ngoài biển khơi cung cấp cho các trại giống, những con nhỏ hơn (kích cỡ 5-10 con/kg) sẽ bán sống cho các nhà hàng. Mỗi năm ghe của ông bắt được hàng ngàn con tôm sú bố mẹ đạt trọng lượng chuẩn từ 200-409 gram.

"Tôi từng bắt được tôm sú nặng 600 gram. Đợt này không có sú lớn vậy nên mang tôm gần 400 gram đi thi. May mắn đạt giải nên rất vui", ông Toàn chia sẻ.