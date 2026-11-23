Dự Lễ khai mạc có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau; đại diện các sở, ban, ngành, các nghệ nhân, tài tử tại các địa phương trong tỉnh.

Liên hoan nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau lần thứ II năm 2026 có sự tham gia của 27 đội đến từ 22 xã, phường của tỉnh Cà Mau với tổng số 162 tiết mục do 263 nghệ nhân, tài tử thi diễn. Đây là dịp hội tụ những giọng ca, tiếng đờn giàu tình cảm, thể hiện tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm của các địa phương, nghệ nhân, tài tử đối với di sản văn hóa quê hương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều tặng hoa Ban Giám khảo

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau - Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh, Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ là loại hình nghệ thuật độc đáo, được hình thành và phát triển từ đời sống lao động, sinh hoạt văn hóa, tinh thần của người dân Nam bộ. Với những giá trị đặc sắc về nghệ thuật và văn hóa, năm 2013, Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây không chỉ là niềm tự hào của người dân Nam bộ mà còn là tài sản văn hóa quý báu của dân tộc Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau - Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc.

Đặc biệt, việc tổ chức Liên hoan tại Khu lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu càng làm tăng thêm ý nghĩa của sự kiện. Đây là không gian văn hóa giàu giá trị lịch sử, gắn liền với quá trình hình thành, phát triển và lan tỏa của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ; đồng thời là nơi tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền nhân đã có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc truyền thống dân tộc. Việc tổ chức Liên hoan tại đây không chỉ góp phần tôn vinh giá trị di sản mà còn khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và mỗi người dân trong việc gìn giữ, kế thừa và phát huy di sản văn hóa quý báu của quê hương.

Đối với Cà Mau, Đờn ca tài tử đã trở thành một phần thân thuộc trong đời sống tinh thần của nhân dân. Từ những câu ca, tiếng đờn mộc mạc trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, những đêm giao lưu đờn ca ở xóm, ấp đến các chương trình biểu diễn phục vụ nhân dân và du khách, loại hình nghệ thuật này đã góp phần bồi đắp tâm hồn, gìn giữ bản sắc văn hóa và làm nên nét đẹp riêng của vùng đất, con người Cà Mau.

Liên hoan nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau lần thứ II năm 2026 có sự tham gia của 27 đội đến từ 22 xã, phường của tỉnh Cà Mau

Nhận thức sâu sắc giá trị đó, thời gian qua, tỉnh Cà Mau luôn quan tâm triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy di sản; chú trọng công tác truyền dạy, phát triển các câu lạc bộ, duy trì hoạt động thực hành trong cộng đồng và trường học; đồng thời tạo điều kiện để các nghệ nhân, tài tử tiếp tục trao truyền những giá trị nghệ thuật truyền thống cho thế hệ trẻ, góp phần bảo đảm sức sống bền vững của di sản trong đời sống đương đại.

Để Liên hoan diễn ra thành công, đạt được mục đích và yêu cầu kế hoạch đề ra, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Đen đề nghị Ban Tổ chức quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các đội trong quá trình tham gia Liên hoan; kịp thời hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm các điều kiện cần thiết để các đội yên tâm tham gia biểu diễn, giao lưu và đạt kết quả tốt nhất. Ban Giám khảo phát huy tinh thần trách nhiệm, làm việc khách quan, công tâm, đánh giá đúng chất lượng chuyên môn và giá trị nghệ thuật của từng tiết mục.

Đại diện các đơn vị tham dự Liên hoan nhận cờ lưu niệm

Đối với các đội tham gia, ông Nguyễn Văn Đen mong muốn các nghệ nhân, tài tử sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi, thể hiện hết khả năng, tình yêu và niềm đam mê đối với nghệ thuật Đờn ca tài tử; mang đến Liên hoan những tiết mục đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa Nam bộ, góp phần tạo nên thành công chung của chương trình.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng mong muốn các cấp, các ngành, địa phương và toàn thể nhân dân tiếp tục quan tâm, đồng hành, chung tay gìn giữ, trao truyền và lan tỏa giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử, để di sản quý báu này không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục hiện diện sinh động trong đời sống văn hóa hôm nay và mai sau.

Ngay sau lễ khai mạc, là phần thi diễn của các đội Đờn ca tài tử gồm: Câu lạc bộ Phù sa hòa điệu, đội đờn ca tài tử các xã Đông Hải, Khánh Lâm, Châu Thới, Hưng Mỹ và Câu lạc bộ Sông nước Cà Mau với những thanh âm tài tử đậm đà bản sắc văn hóa Nam bộ.