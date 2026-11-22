VOV.VN - Nghề đặt trúm lươn dưới tán rừng tràm U Minh Hạ là sinh kế mang lại thu nhập cao cho người dân địa phương. Điều đáng quý là người dân ở đây khi khai thác đã đi đôi với bảo tồn để giữ cho nguồn lợi mãi sinh sôi.
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VOV.VN - Ngày 17/11, UBND tỉnh Cà Mau tổ lễ ký cam kết tài trợ Quỹ Khuyến tài Đất Mũi. Ngay sau khi thành lập, Quỹ được cam kết tài trợ 70 tỷ đồng.
VOV.VN - Ngày 17/11, UBND tỉnh Cà Mau tổ lễ ký cam kết tài trợ Quỹ Khuyến tài Đất Mũi. Ngay sau khi thành lập, Quỹ được cam kết tài trợ 70 tỷ đồng.
VOV.VN - Chiều 14/11, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ phát động trồng rừng và gắn biển công trình thanh niên tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ.
VOV.VN - Chiều 14/11, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ phát động trồng rừng và gắn biển công trình thanh niên tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ.
VOV.VN - Festival Tôm Cà Mau năm 2026 là hoạt động nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế của ngành tôm Cà Mau, đồng thời thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ và mở rộng thị trường xuất khẩu.
VOV.VN - Festival Tôm Cà Mau năm 2026 là hoạt động nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế của ngành tôm Cà Mau, đồng thời thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ và mở rộng thị trường xuất khẩu.