TP.HCM cần cơ chế đột phá để biến tiềm năng công nghệ thành động lực tăng trưởng

Đồng bộ hạ tầng, mở không gian thử nghiệm công nghệ

Trong khuôn khổ chương trình CEO 500 tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 tại TP.HCM, ông Bill Giannikos, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Toàn cầu kiêm Giám đốc Trung tâm dữ liệu tại Aurecon Vietnam cho rằng, muốn trở thành trung tâm kinh tế số, TP.HCM cần quy hoạch đồng bộ hạ tầng dữ liệu, năng lượng và kết nối, thay vì phát triển từng dự án riêng lẻ. Với các trung tâm dữ liệu, nhà đầu tư không chỉ cần mặt bằng mà còn cần nguồn điện, nước, hạ tầng kết nối ổn định và kế hoạch phát triển có tính dự báo.

Ông Bill Giannikos, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Toàn cầu kiêm Giám đốc Trung tâm dữ liệu tại Aurecon Vietnam (ngồi giữa). Ảnh: Tỷ Huỳnh

TP.HCM cần tầm nhìn dài hạn, tăng cường phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp, trường đại học và đơn vị cung ứng hạ tầng. Hiệu quả đầu tư trung tâm dữ liệu cần được đánh giá cả về ứng dụng công nghệ, giá trị kinh tế và lợi ích cộng đồng, không chỉ dựa vào công suất.

“Điểm chung của tất cả những cơ hội này chính là sự phối hợp. Năng lượng, kết nối, trí tuệ nhân tạo, đầu tư, nhân lực và quy hoạch hạ tầng không thể tách rời nhau. Khi kết hợp đồng bộ, chúng ta không chỉ xây dựng hạ tầng kỹ thuật số mà còn tạo ra năng lực số bền vững, kết nối chính phủ, các đơn vị cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp vận hành và công nghệ. Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong những thập kỷ qua. Thách thức tiếp theo là xây dựng nền tảng số để thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng trong những thập kỷ tới”, ông Bill Giannikos nhấn mạnh.

Hạ tầng và cơ chế thử nghiệm công nghệ là vấn đề được doanh nghiệp quan tâm. Doanh nghiệp đề xuất thành phố mở rộng cơ chế thử nghiệm AI trong quản lý đô thị, tiết kiệm năng lượng, vận tải và logistics; đơn giản hóa thủ tục cấp phép để nhà đầu tư chủ động triển khai dự án.

Ông Jesse Choi, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sunwah khu vực ASEAN, Giám đốc điều hành Sunwah Innovations. Ảnh: Tỷ Huỳnh

Ông Jesse Choi, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sunwah khu vực ASEAN, Giám đốc điều hành Sunwah Innovations, cho biết, tập đoàn đang nghiên cứu nhiều giải pháp có thể ứng dụng tại TP.HCM như sử dụng AI tối ưu hóa năng lượng, giảm thất thoát nước; kết nối các ga metro với khu dân cư; ứng dụng thiết bị bay không người lái trong quản lý đô thị và phương tiện vận tải không người lái phục vụ logistics tại cảng biển, khu công nghiệp.

Theo ông Jesse Choi, để đưa công nghệ từ ý tưởng vào thực tiễn, thành phố cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận địa điểm thí điểm, phối hợp với các sở, ngành xác định yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn và quy định pháp lý. Đồng thời, cần có lộ trình đánh giá hiệu quả trước khi triển khai chính thức và nhân rộng các mô hình thành công.

“Đầu tiên là tạo điều kiện tiếp cận với các vị trí thí điểm phù hợp, nơi các công nghệ có thể được trình diễn và đánh giá trong điều kiện thực tế. Nên phối hợp với các sở, ngành, đơn vị vận hành liên quan để làm rõ các yêu cầu kỹ thuật, quy trình thử nghiệm, tiêu chuẩn an toàn và các quy định pháp lý áp dụng. Thứ ba là thiết lập lộ trình thực tiễn từ giai đoạn thí điểm đến triển khai chính thức với các chỉ số đánh giá hiệu quả rõ ràng...”, ông Jesse Choi đề xuất.

Từ thu hút đầu tư đến nâng sức cạnh tranh doanh nghiệp

Thành phố cũng cần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực xuất khẩu, tiếp cận thị trường quốc tế qua thương mại điện tử.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam. Ảnh: Tỷ Huỳnh

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam, cho biết, từ năm 2024, với sự hỗ trợ của TP.HCM, TikTok đã chuyển ba dịch vụ cung cấp thông tin, quảng cáo số và thương mại điện tử xuyên biên giới về Việt Nam. Tuy nhiên, thủ tục cấp phép qua nhiều bước, phải lấy ý kiến nhiều cơ quan khiến doanh nghiệp khó dự báo thời điểm vận hành dịch vụ.

Theo ông Thanh, chậm trễ có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư khi doanh nghiệp cạnh tranh giữa nhiều thị trường. “Lãnh đạo cấp bộ, thành phố, sở, cục rất ủng hộ, nhưng quy trình còn quá nhiều bước. Tại mỗi bước, mỗi một đơn vị sẽ phải hỏi ý kiến của rất nhiều cơ quan liên quan nên chúng tôi không thể dự báo được bao giờ có thể đưa dịch vụ vào hoạt động”.

Ở chiều ngược lại, để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, ông Larry Hu, Giám đốc điều hành Amazon Global Selling khu vực Đông Nam Á, cho biết, Amazon dự kiến phối hợp với Bộ Công Thương triển khai chương trình tại TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng, hướng tới phát triển 500 nhà xuất khẩu mới thông qua thương mại điện tử.

Amazon cũng đã triển khai các tuyến vận chuyển hàng hải quốc tế từ TP.HCM và Hải Phòng đến các trung tâm phân phối tại Mỹ. Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội, doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao năng lực vận hành, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường, xây dựng thương hiệu và duy trì khả năng cung ứng ổn định.

Ông Larry Hu khẳng định, Amazon sẵn sàng hỗ trợ những doanh nghiệp có sản phẩm cạnh tranh nhưng còn hạn chế về khả năng tiếp cận thị trường quốc tế: "Nhóm công ty nào tin rằng họ có khả năng cạnh tranh trên toàn cầu nhưng thiếu kênh đưa sản phẩm ra thị trường, hãy cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ hỗ trợ họ. Chúng tôi mong sẽ tiếp tục là đối tác của TP.HCM để phát triển thế hệ nhân tài tiếp theo nhằm thúc đẩy hơn nữa những hình thức thương mại mới".

Ông Larry Hu, Giám đốc điều hành Amazon Global Selling khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Tỷ Huỳnh

Những đề xuất từ doanh nghiệp quốc tế đặt ra yêu cầu TP.HCM phải đồng bộ hạ tầng, hoàn thiện cơ chế thử nghiệm và cải cách thủ tục. Đây là nền tảng để thu hút đầu tư, phát triển AI và tạo động lực tăng trưởng bền vững.

TP.HCM tìm cách chuyển hóa cam kết thành dự án cụ thể Sau Chương trình CEO 500 với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, Công nghệ và Dòng chảy Tài chính toàn cầu”, TP.HCM đặt mục tiêu chuyển những trao đổi tại Diễn đàn thành các cơ hội hợp tác thực chất, tạo thêm động lực cho tăng trưởng và đổi mới sáng tạo. Thành phố định hướng kết nối nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với công nghệ, tài chính và năng lực sản xuất trong nước; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp lớn dẫn dắt hệ sinh thái, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế. Các lĩnh vực được ưu tiên kết nối gồm hạ tầng giao thông, logistics, chuyển đổi năng lượng, công nghiệp thông minh và kinh tế số. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh cho biết, Thành phố giao Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM làm đầu mối tổng hợp các sáng kiến, kiến nghị và dự án được đề xuất, làm cơ sở phối hợp với các bên để thúc đẩy triển khai sau diễn đàn này. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh phát biểu