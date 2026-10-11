English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bỏ "điều kiện cư trú" khi mua nhà ở xã hội là bất cập

Chủ Nhật, 17:58, 11/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Góp ý Dự thảo Luật Nhà ở, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM kiến nghị giữ "điều kiện cư trú" khi mua nhà ở xã hội, đồng thời đề xuất giao UBND cấp tỉnh quy định tỷ lệ phần trăm căn hộ dành riêng cho cán bộ, công chức nhằm giải quyết nhu cầu an cư cấp bách.

Góp ý Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Hiệp hội Bất động sản TP.HCM kiến nghị giữ "điều kiện cư trú" khi mua nhà ở xã hội, đồng thời đề xuất giao UBND cấp tỉnh quy định tỷ lệ phần trăm căn hộ dành riêng cho cán bộ, công chức nhằm giải quyết nhu cầu an cư cấp bách.

Góp ý Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đánh giá việc gỡ bỏ “điều kiện cư trú” đối với người mua nhà ở xã hội (NOXH) là rất bất cập.

bo dieu kien cu tru khi mua nha o xa hoi la bat cap hinh anh 1
Ông Lê Hoàng Châu - Hiệp hội Bất động sản TP.HCM

Dẫn chứng tại dự án NOXH số 324 đường Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng, TP.HCM) do Công ty Đức Mạnh làm chủ đầu tư, ông Châu cho biết dự án có tổng cộng 1.025 căn hộ, trong đó có 755 căn để bán, 270 căn cho thuê nhưng thu hút đến hơn 12.000 người đăng ký mua, mua trả góp và thuê.

Đáng chú ý, trong danh sách đăng ký có rất nhiều người không sinh sống, làm việc tại TP.HCM. Những người đang cư trú tại TP.HCM thì lại làm việc tại các xã, phường cách rất xa dự án.

Theo Chủ tịch HoREA, quy định “điều kiện cư trú” hoàn toàn không gây trở ngại hay làm phát sinh “thủ tục hành chính mới”, bởi hiện nay mọi thông tin cá nhân đã được tích hợp đồng bộ vào ứng dụng VNeID. Đồng thời, việc xác nhận điều kiện thu nhập cũng đã được quy định rõ tại Nghị định số 261/2025/NĐ-CP.

Việc xác nhận điều kiện cư trú để mua, thuê, hoặc thuê mua NOXH hoàn toàn có thể do công an cấp xã thực hiện.

Từ thực tiễn đó, HoREA kiến nghị bổ sung trở lại “điều kiện cư trú” được quy định Luật Nhà ở 2014 vào Dự thảo Luật nhà ở mới, với quy định cụ thể: Người mua phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố nơi có dự án NOXH. Trường hợp không có đăng ký thường trú, người mua phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại địa phương đó.

Bên cạnh vấn đề cư trú, HoREA cũng góp ý bổ sung quy định về nhà ở chính sách. Ông Lê Hoàng Châu chỉ ra rằng các Luật Nhà ở năm 2005, 2014, 2023, Nghị quyết số 201/2025/QH15 và Dự thảo Luật Nhà ở hiện tại đều chưa có "chính sách ưu tiên" hoặc cơ chế hỗ trợ trực tiếp để cán bộ, công chức, viên chức nhà nước được mua, mua trả góp NOXH.

Theo quy định, lực lượng vũ trang nhân dân thuộc nhóm đối tượng được hưởng chính sách và Luật Nhà ở 2023 đã có cơ chế phát triển nhà ở riêng cho lực lượng này. Tuy nhiên, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước vẫn thiếu một cơ chế hỗ trợ tương đương.

bo dieu kien cu tru khi mua nha o xa hoi la bat cap hinh anh 2
Nhà ở xã hội Định Hòa, phường Chánh Hiệp, TP.HCM (Trước đây là phường Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) - Ảnh: Thiên Lý

Hiệp hội nhận định, đa số cán bộ, công chức, viên chức là người có thu nhập thấp, có nhu cầu an cư cấp thiết. Tuy nhiên, do nguồn cung NOXH thiếu hụt và đặc thù công việc bận rộn, họ không có thời gian xếp hàng bốc thăm, đồng thời có tâm lý không muốn “tranh suất” với người dân.

Nhiều cán bộ, công chức hiện phải di chuyển 15 - 20 km, mất 1 giờ đến 1 giờ rưỡi để đến nơi làm việc, đặc biệt là nhóm cán bộ chịu ảnh hưởng sau quá trình hợp nhất các địa phương.

Để đội ngũ cán bộ yên tâm công tác, ông Lê Hoàng Châu đề nghị bổ sung vào khoản 1 Điều 62 Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) theo hướng: Giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố căn cứ điều kiện địa phương và từng dự án để quyết định dành tỷ lệ % căn hộ NOXH bán, bán trả góp cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang nhân dân, để có lộ trình giải quyết nhà ở xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp ngày 2/10 và dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra vào tháng 10/2026.

Việt Đức/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

5 dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM công khai giá bán
5 dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM công khai giá bán

VOV.VN - Từ tháng 6 đến tháng 10/2026, Sở Xây dựng TP.HCM tiến hành công khai thông tin nhiều dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, trong đó mức giá các dự án từ hơn 19 triệu đồng/m2 đến hơn 35 triệu đồng/m2.

5 dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM công khai giá bán

5 dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM công khai giá bán

VOV.VN - Từ tháng 6 đến tháng 10/2026, Sở Xây dựng TP.HCM tiến hành công khai thông tin nhiều dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, trong đó mức giá các dự án từ hơn 19 triệu đồng/m2 đến hơn 35 triệu đồng/m2.

Phó Thống đốc: Hướng tín dụng vào các động lực tăng trưởng và nhà ở xã hội
Phó Thống đốc: Hướng tín dụng vào các động lực tăng trưởng và nhà ở xã hội

VOV.VN - Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định, sẽ đẩy mạnh các chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ cũng sẽ tiếp tục được triển khai tích cực.

Phó Thống đốc: Hướng tín dụng vào các động lực tăng trưởng và nhà ở xã hội

Phó Thống đốc: Hướng tín dụng vào các động lực tăng trưởng và nhà ở xã hội

VOV.VN - Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định, sẽ đẩy mạnh các chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ cũng sẽ tiếp tục được triển khai tích cực.

Đồng Nai bố trí hơn 4.500 tỷ đồng làm cao tốc, 3.000 tỷ phát triển nhà ở xã hội
Đồng Nai bố trí hơn 4.500 tỷ đồng làm cao tốc, 3.000 tỷ phát triển nhà ở xã hội

VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) diễn ra ngày 25/9, HĐND TP. Đồng Nai khóa I đã thông qua 14 nghị quyết mang tính chiến lược. Trong đó, trọng tâm là các quyết sách khơi thông nguồn lực đầu tư công, hạ tầng giao thông kết nối vùng và đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng Nai bố trí hơn 4.500 tỷ đồng làm cao tốc, 3.000 tỷ phát triển nhà ở xã hội

Đồng Nai bố trí hơn 4.500 tỷ đồng làm cao tốc, 3.000 tỷ phát triển nhà ở xã hội

VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) diễn ra ngày 25/9, HĐND TP. Đồng Nai khóa I đã thông qua 14 nghị quyết mang tính chiến lược. Trong đó, trọng tâm là các quyết sách khơi thông nguồn lực đầu tư công, hạ tầng giao thông kết nối vùng và đảm bảo an sinh xã hội.

Khởi công dự án khu nhà ở xã hội hơn 830 căn hộ tại Khánh Hòa
Khởi công dự án khu nhà ở xã hội hơn 830 căn hộ tại Khánh Hòa

VOV.VN - Ngày 20/9, tại Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, dự án Khu nhà ở xã hội CT-04 (Ruby Dream) với hơn 830 căn hộ được khởi công.

Khởi công dự án khu nhà ở xã hội hơn 830 căn hộ tại Khánh Hòa

Khởi công dự án khu nhà ở xã hội hơn 830 căn hộ tại Khánh Hòa

VOV.VN - Ngày 20/9, tại Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, dự án Khu nhà ở xã hội CT-04 (Ruby Dream) với hơn 830 căn hộ được khởi công.

Đồng Nai đề xuất gia đình có từ 2 con được ưu tiên mua nhà ở xã hội
Đồng Nai đề xuất gia đình có từ 2 con được ưu tiên mua nhà ở xã hội

VOV.VN - Dự kiến, gia đình có từ 2 con đẻ trở lên hoặc có nhiều người phụ thuộc sẽ được ưu tiên tiếp cận, nới rộng điều kiện thu nhập và chọn căn hộ diện tích lớn hơn khi mua, thuê nhà ở xã hội tại Đồng Nai.

Đồng Nai đề xuất gia đình có từ 2 con được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Đồng Nai đề xuất gia đình có từ 2 con được ưu tiên mua nhà ở xã hội

VOV.VN - Dự kiến, gia đình có từ 2 con đẻ trở lên hoặc có nhiều người phụ thuộc sẽ được ưu tiên tiếp cận, nới rộng điều kiện thu nhập và chọn căn hộ diện tích lớn hơn khi mua, thuê nhà ở xã hội tại Đồng Nai.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp