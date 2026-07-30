TP.HCM dẫn đầu cả nước về quy mô doanh nghiệp với gần 300.000 đơn vị hoạt động

Theo Thống kê TP.HCM, qua điều tra 413.837 doanh nghiệp, kết quả cho thấy TP.HCM tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước về quy mô doanh nghiệp. Hiện ở đây có 296.759 doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh, tức là có phát sinh doanh thu hoặc chi phí trong kỳ.

TP.HCM đang có khoảng 117.000 doanh nghiệp đã thành lập nhưng chưa đi vào hoạt động hoặc đang trong giai đoạn đầu tư. Nếu các doanh nghiệp này sớm đi vào sản xuất, kinh doanh sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, đóng góp đáng kể cho tăng trưởng kinh tế của TP.HCM trong thời gian tới.

Tính đến thời điểm ngày 31/12/2025, TP.HCM có 296.759 doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh, tăng 17,1% so với năm 2020, bình quân mỗi năm tăng 3,2% trong giai đoạn 2020-2025. Đóng góp vào xu hướng mở rộng quy mô khu vực doanh nghiệp, cơ cấu doanh nghiệp theo thành phần kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng phù hợp với chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế và phát triển khu vực kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng.

Khu vực dịch vụ chiếm 75,4% GRDP, trong khi 95,5% số doanh nghiệp hoạt động thuộc lĩnh vực dịch vụ. Điều này tiếp tục khẳng định mô hình phát triển theo hướng dịch vụ - thương mại - tài chính là đúng định hướng, phù hợp với vai trò trung tâm kinh tế của cả nước.

Số liệu điều tra thống kê làm cơ sở dữ liệu để TP.HCM có chính sách điều hành kinh tế sát thực tế và hiệu quả

Để phát huy hiệu quả kết quả điều tra, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Lộc Hà yêu cầu các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với Thống kê TP.HCM kiểm tra, nghiệm thu làm sạch dữ liệu, đảm bảo chất lượng cao nhất; đồng thời nghiên cứu, phân tích biên soạn các báo cáo chuyên sâu cung cấp kịp thời thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Thành phố.

Các sở, ban ngành cần chủ động sử dụng liệu số liệu này trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, lấy dữ liệu thống kê để đánh giá hiệu quả chính sách, dự báo hướng phát triển, tham mưu giải pháp phát triển kinh tế, xã hội sát thực tiễn.