English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chính quyền và doanh nghiệp cùng thay đổi để hướng đến KCN xanh, thông minh

Thứ Năm, 11:19, 30/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các chủ đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp trong Khu công nghiệp TP. Đồng Nai cho rằng, các chính sách, tiêu chí, điều kiện đất đai, trang thiết bị, hệ thống cảnh báo môi trường… cần chính quyền, ngành chức năng tạo điều kiện tốt hơn để hướng tới hệ sinh thái công nghiệp xanh, số, đổi mới sáng tạo.


Nhiều chính sách cần triển khai

Bà Nguyễn Thị Hương, Khu công nghiệp Hố Nai 3 chia sẻ, là 1 trong số 57 khu công nghiệp trên địa bàn Đồng Nai, Hố Nai 3 đang từng bước thực hiện chủ trương chuyển đổi xanh, bền vững và thông minh theo xu thế chung. Tuy nhiên, theo bà Hương, việc chuyển đổi từ khu công nghiệp truyền thống sang khu công nghiệp sinh thái, thông minh yêu cầu các doanh nghiệp, chủ đầu tư hạ tầng phải tuân thủ nhiều tiêu chí.

chinh quyen va doanh nghiep cung thay doi de huong den kcn xanh, thong minh hinh anh 1
Khu công nghiệp ở Đồng Nai phải thay đổi để cùng chính quyền địa phương góp phân tăng trưởng 2 con số

Doanh nghiệp mong muốn chính quyền và ngành chức năng sớm triển khai các chính sách ưu đãi về thuế, phí để có thể chủ động chuyển đổi theo hướng xanh, tiết kiệm năng lượng, đồng thời sớm có câu trả lời cho một số vấn đề có liên quan. "Những doanh nghiệp không đáp ứng kịp những tiêu chuẩn mới có ảnh hưởng đến giấy phép hoạt động hay những đơn hàng xuất khẩu không? Việc nâng cấp đầu tư như xử lý nước thải, năng lượng tái tạo, tuần hoàn chất thải sẽ do Ban quản lý khu nghiệp đầu tư hay là doanh nghiệp trong Khu công nghiệp phải tự đóng góp?", bà Hương thắc mắc.

Tương tự, bà Phan Lệ Ngân, đại diện nhà đầu tư thứ cấp, chuyên sản xuất linh kiện motor tại khu công nghiệp Giang Điền, TP.Đồng Nai cho biết, chuyển đổi xanh, thông minh là xu thế tất yếu. Doanh nghiệp cần được hướng dẫn cụ thể các chính sách, tiêu chí… và việc hướng dẫn cần được duy trì thường xuyên để doanh nghiệp chủ động trong triển khai thực hiện.

chinh quyen va doanh nghiep cung thay doi de huong den kcn xanh, thong minh hinh anh 2
Các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp ở Đồng Nai cần có cơ chế để cùng thay đổi xanh, thông minh 

Bà Ngân cho biết thêm, vấn đề hạ tầng giao thông tại Đồng Nai đang làm ảnh hưởng đến các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, tình trạng ùn tắc liên tục xảy ra ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình chuyển đổi. "Hiện các đường vào khu công nghiệp hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, thường xuyên dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông tại các Khu công nghiệp như Hố Nai, Sông Mây… Khi chuyển đổi xanh, Đồng Nai sớm có giải pháp cho hạ tầng tại đây để hỗ trợ các doanh nghiệp", bà Ngân kiến nghị. 

Cùng thay đổi để hướng tới mục tiêu chung

Lãnh đạo UBND TP.Đồng Nai khẳng định, thành phố quyết tâm thúc đẩy phát triển công nghiệp hiện đại, xây dựng khu công nghiệp sinh thái, văn minh với các tiện ích không chỉ về sản xuất, kinh doanh mà cả an sinh xã hội. 

Theo Chủ tịch UBND TP.Đồng Nai Nguyễn Văn Út , Đồng Nai là địa phương phát triển công nghiệp sớm nhất cả nước, từng là thủ phủ công nghiệp của Việt Nam thu hút hàng ngàn nhà đầu tư trong và ngoài nước, công nghiệp là một động lực phát triển quan trọng. Trong quy hoạch tổng thể của Đồng Nai, các không gian phát triển mới đã được vạch rõ để từ nay đến năm 2065 thành phố sẽ là vùng động lực phát triển của quốc gia.

chinh quyen va doanh nghiep cung thay doi de huong den kcn xanh, thong minh hinh anh 3
Sử dụng Robot trong sản xuất tại một doanh nghiệp trong KCN ở Đồng Nai

Tới đây, Đồng Nai sẽ có mô hình tăng trưởng mới, chuyển đổi từ khu công nghiệp truyền thống sang mô hình công nghệ cao, sinh thái, thông minh… theo định hướng của Trung ương. Do vậy, các doanh nghiệp, chủ đầu tư cũng phải thay đổi cùng địa phương để hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

"Đồng Nai cam kết với doanh nghiệp trên địa bàn và đang đến với Đồng Nai luôn tạo môi trường đầu tư, xúc tiến đầu tư thật tốt để giúp cho các doanh nghiệp cùng song hành. Đồng Nai cũng sẽ tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nhanh gọn để làm sao các doanh nghiệp đến và thực hiện các thủ tục đúng chỉ đạo là đến một cửa và trả kết quả một cửa", ông Út cho biết thêm.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

TP.HCM và vùng Catolonia hợp tác phát triển logistic thông minh, đổi mới sáng tạo
TP.HCM và vùng Catolonia hợp tác phát triển logistic thông minh, đổi mới sáng tạo

VOV.VN - TP.HCM sẽ thúc đẩy hợp tác chiến lược, thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao từ vùng Catalonia (Tây Ban Nha) vào các lĩnh vực mũi nhọn là đổi mới sáng tạo và logistics thông minh.

TP.HCM và vùng Catolonia hợp tác phát triển logistic thông minh, đổi mới sáng tạo

TP.HCM và vùng Catolonia hợp tác phát triển logistic thông minh, đổi mới sáng tạo

VOV.VN - TP.HCM sẽ thúc đẩy hợp tác chiến lược, thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao từ vùng Catalonia (Tây Ban Nha) vào các lĩnh vực mũi nhọn là đổi mới sáng tạo và logistics thông minh.

Đồng Nai phải chuyển dịch các khu công nghiệp để tăng trưởng 2 con số
Đồng Nai phải chuyển dịch các khu công nghiệp để tăng trưởng 2 con số

VOV.VN - Chiều 28/7, UBND TP.Đồng Nai phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn Xây dựng khu công nghiệp sinh thái, thông minh- Động lực thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xanh, bền vững vùng Đông Nam bộ.

Đồng Nai phải chuyển dịch các khu công nghiệp để tăng trưởng 2 con số

Đồng Nai phải chuyển dịch các khu công nghiệp để tăng trưởng 2 con số

VOV.VN - Chiều 28/7, UBND TP.Đồng Nai phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn Xây dựng khu công nghiệp sinh thái, thông minh- Động lực thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xanh, bền vững vùng Đông Nam bộ.

Khu công nghiệp VSIP Đà Nẵng gần 250 ha được chấp thuận đầu tư chỉ trong 57 ngày
Khu công nghiệp VSIP Đà Nẵng gần 250 ha được chấp thuận đầu tư chỉ trong 57 ngày

VOV.VN - Dự án Khu công nghiệp VSIP Đà Nẵng, quy mô gần 250 ha, vốn gần 3.700 tỷ đồng, được chấp thuận đầu tư chỉ sau 57 ngày kể từ khi nộp hồ sơ - thời gian được đánh giá là nhanh đối với một dự án hạ tầng khu công nghiệp quy mô lớn.

Khu công nghiệp VSIP Đà Nẵng gần 250 ha được chấp thuận đầu tư chỉ trong 57 ngày

Khu công nghiệp VSIP Đà Nẵng gần 250 ha được chấp thuận đầu tư chỉ trong 57 ngày

VOV.VN - Dự án Khu công nghiệp VSIP Đà Nẵng, quy mô gần 250 ha, vốn gần 3.700 tỷ đồng, được chấp thuận đầu tư chỉ sau 57 ngày kể từ khi nộp hồ sơ - thời gian được đánh giá là nhanh đối với một dự án hạ tầng khu công nghiệp quy mô lớn.

Hàng loạt ưu đãi cho dự án trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Hàng loạt ưu đãi cho dự án trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 263/2026/NĐ-CP quy định khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Quy định có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Hàng loạt ưu đãi cho dự án trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Hàng loạt ưu đãi cho dự án trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 263/2026/NĐ-CP quy định khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Quy định có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Khu công nghiệp Quảng Ninh giải bài toán cũ, đón dự án mới
Khu công nghiệp Quảng Ninh giải bài toán cũ, đón dự án mới

VOV.VN - Nửa đầu năm 2026, công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục là đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng của Quảng Ninh, dự án tỷ đô liên tục đổ về. Để giữ được đà tăng trưởng, Quảng Ninh đang chạy đua với chính mình để giải xong bài toán không mới: mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.

Khu công nghiệp Quảng Ninh giải bài toán cũ, đón dự án mới

Khu công nghiệp Quảng Ninh giải bài toán cũ, đón dự án mới

VOV.VN - Nửa đầu năm 2026, công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục là đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng của Quảng Ninh, dự án tỷ đô liên tục đổ về. Để giữ được đà tăng trưởng, Quảng Ninh đang chạy đua với chính mình để giải xong bài toán không mới: mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp