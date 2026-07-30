Chính quyền và doanh nghiệp cùng thay đổi để hướng đến KCN xanh, thông minh



Nhiều chính sách cần triển khai

Bà Nguyễn Thị Hương, Khu công nghiệp Hố Nai 3 chia sẻ, là 1 trong số 57 khu công nghiệp trên địa bàn Đồng Nai, Hố Nai 3 đang từng bước thực hiện chủ trương chuyển đổi xanh, bền vững và thông minh theo xu thế chung. Tuy nhiên, theo bà Hương, việc chuyển đổi từ khu công nghiệp truyền thống sang khu công nghiệp sinh thái, thông minh yêu cầu các doanh nghiệp, chủ đầu tư hạ tầng phải tuân thủ nhiều tiêu chí.

Khu công nghiệp ở Đồng Nai phải thay đổi để cùng chính quyền địa phương góp phân tăng trưởng 2 con số

Doanh nghiệp mong muốn chính quyền và ngành chức năng sớm triển khai các chính sách ưu đãi về thuế, phí để có thể chủ động chuyển đổi theo hướng xanh, tiết kiệm năng lượng, đồng thời sớm có câu trả lời cho một số vấn đề có liên quan. "Những doanh nghiệp không đáp ứng kịp những tiêu chuẩn mới có ảnh hưởng đến giấy phép hoạt động hay những đơn hàng xuất khẩu không? Việc nâng cấp đầu tư như xử lý nước thải, năng lượng tái tạo, tuần hoàn chất thải sẽ do Ban quản lý khu nghiệp đầu tư hay là doanh nghiệp trong Khu công nghiệp phải tự đóng góp?", bà Hương thắc mắc.

Tương tự, bà Phan Lệ Ngân, đại diện nhà đầu tư thứ cấp, chuyên sản xuất linh kiện motor tại khu công nghiệp Giang Điền, TP.Đồng Nai cho biết, chuyển đổi xanh, thông minh là xu thế tất yếu. Doanh nghiệp cần được hướng dẫn cụ thể các chính sách, tiêu chí… và việc hướng dẫn cần được duy trì thường xuyên để doanh nghiệp chủ động trong triển khai thực hiện.

Các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp ở Đồng Nai cần có cơ chế để cùng thay đổi xanh, thông minh

Bà Ngân cho biết thêm, vấn đề hạ tầng giao thông tại Đồng Nai đang làm ảnh hưởng đến các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, tình trạng ùn tắc liên tục xảy ra ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình chuyển đổi. "Hiện các đường vào khu công nghiệp hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, thường xuyên dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông tại các Khu công nghiệp như Hố Nai, Sông Mây… Khi chuyển đổi xanh, Đồng Nai sớm có giải pháp cho hạ tầng tại đây để hỗ trợ các doanh nghiệp", bà Ngân kiến nghị.

Cùng thay đổi để hướng tới mục tiêu chung

Lãnh đạo UBND TP.Đồng Nai khẳng định, thành phố quyết tâm thúc đẩy phát triển công nghiệp hiện đại, xây dựng khu công nghiệp sinh thái, văn minh với các tiện ích không chỉ về sản xuất, kinh doanh mà cả an sinh xã hội.

Theo Chủ tịch UBND TP.Đồng Nai Nguyễn Văn Út , Đồng Nai là địa phương phát triển công nghiệp sớm nhất cả nước, từng là thủ phủ công nghiệp của Việt Nam thu hút hàng ngàn nhà đầu tư trong và ngoài nước, công nghiệp là một động lực phát triển quan trọng. Trong quy hoạch tổng thể của Đồng Nai, các không gian phát triển mới đã được vạch rõ để từ nay đến năm 2065 thành phố sẽ là vùng động lực phát triển của quốc gia.

Sử dụng Robot trong sản xuất tại một doanh nghiệp trong KCN ở Đồng Nai

Tới đây, Đồng Nai sẽ có mô hình tăng trưởng mới, chuyển đổi từ khu công nghiệp truyền thống sang mô hình công nghệ cao, sinh thái, thông minh… theo định hướng của Trung ương. Do vậy, các doanh nghiệp, chủ đầu tư cũng phải thay đổi cùng địa phương để hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

"Đồng Nai cam kết với doanh nghiệp trên địa bàn và đang đến với Đồng Nai luôn tạo môi trường đầu tư, xúc tiến đầu tư thật tốt để giúp cho các doanh nghiệp cùng song hành. Đồng Nai cũng sẽ tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nhanh gọn để làm sao các doanh nghiệp đến và thực hiện các thủ tục đúng chỉ đạo là đến một cửa và trả kết quả một cửa", ông Út cho biết thêm.