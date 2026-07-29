UBND TP.HCM yêu cầu Sở Xây dựng theo dõi, báo cáo kịp thời kết quả kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải; triển khai hiệu quả kế hoạch kiểm tra năm 2026 và phối hợp với Công an Thành phố, UBND cấp xã bổ sung kiểm tra đột xuất đối với các đơn vị có dấu hiệu đón, trả khách không đúng quy định.

Sở Xây dựng được giao tiếp tục phối hợp, kiến nghị Bộ Xây dựng triển khai chia sẻ, kết nối đồng bộ dữ liệu xử phạt vi phạm hành chính của phương tiện kinh doanh vận tải; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vận tải đường bộ.

Công an Thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về thời gian làm việc, điều kiện và sức khỏe của lái xe; khai thác, sử dụng dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và xử lý nghiêm các vi phạm.

TP.HCM siết kiểm tra vận tải hành khách bằng xe ô tô (ảnh minh họa)

Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với UBND cấp xã xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý hoạt động vận tải khách theo hợp đồng có tổ chức đón, trả khách không đúng quy định tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm cố định khác. Danh sách vi phạm được định kỳ gửi Sở Xây dựng để phối hợp kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải.

Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý các hành vi giả mạo website, quảng cáo trá hình trên không gian mạng nhằm tổ chức bán vé, đặt chỗ, chạy tuyến cố định “núp bóng” xe hợp đồng.

Thuế TP.HCM có nhiệm vụ rà soát, đối chiếu và thông tin đến Sở Xây dựng các trường hợp đơn vị, cá nhân kinh doanh vận tải không đăng ký, khai báo thuế để phối hợp xử lý theo quy định.

UBND cấp xã tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động vận tải đường bộ theo thẩm quyền; phối hợp với Công an Thành phố và Sở Xây dựng xử lý các điểm đón, trả khách không đúng quy định trên địa bàn.