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TP.HCM đầu tư hơn 5.100 tỷ đồng cải tạo rạch Thủ Đức

Thứ Sáu, 18:02, 09/10/2026
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VOV.VN - Dự án cải tạo rạch Thủ Đức có tổng mức đầu tư 5.124 tỷ đồng, nâng công suất trạm bơm hơn 16 lần, góp phần giảm ngập tại khu vực chợ Thủ Đức và các khu dân cư lân cận.

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản triển khai Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 27/8/2026 của HĐND TP.HCM về chủ trương đầu tư dự án cải tạo rạch Thủ Đức.

Dự án sẽ nạo vét, mở rộng khoảng 3 km rạch để tăng khả năng dẫn và tiêu thoát nước cho toàn lưu vực. Trạm bơm tại cửa rạch, đoạn giáp sông Sài Gòn, được nâng công suất từ 7.200 m³/giờ lên khoảng 120.000 m³/giờ, hơn 16 lần hiện nay.

Sau khi hoàn thành, rạch Thủ Đức sẽ đóng vai trò như một hồ điều tiết, duy trì mực nước thấp để tiếp nhận nước từ hệ thống thoát nước trong khu vực, sau đó bơm ra sông Sài Gòn. Giải pháp này được kỳ vọng góp phần giảm ngập tại khu vực chợ Thủ Đức và các khu dân cư lân cận.

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Sau khi hoàn thành, rạch Thủ Đức sẽ đóng vai trò như một hồ điều tiết (ảnh: Hà An)

Hai bên rạch sẽ được xây dựng đường rộng tối thiểu 13 m, có vỉa hè và ít nhất hai làn xe, cùng hệ thống chiếu sáng, thoát nước mưa, thoát nước dân sinh và hào kỹ thuật. Không gian giữa đường và tuyến kè được bố trí cây xanh; một số vị trí có thể kết hợp làm bãi đỗ xe.

Dự án dự kiến giải phóng gần 15,7 ha đất, ảnh hưởng khoảng 435 hộ dân, gồm 238 hộ bị giải tỏa toàn bộ và 197 hộ bị giải tỏa một phần. Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 2.771 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng mức đầu tư.

UBND TP.HCM yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị phối hợp với UBND phường Thủ Đức, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các đơn vị liên quan hoàn thành điều chỉnh quy hoạch phân khu trước ngày 30/11/2026. Đây là cơ sở trình thẩm định, phê duyệt hai dự án thành phần trong quý IV/2026, gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cải tạo rạch Thủ Đức.

Chủ đầu tư phải lập kế hoạch tiến độ, giải ngân cụ thể, phối hợp triển khai giải phóng mặt bằng, bảo đảm các hạng mục đồng bộ, tránh phát sinh chi phí. Sở Xây dựng được giao hướng dẫn, đôn đốc hoàn tất thủ tục đầu tư trong quý IV/2026, làm cơ sở để Sở Tài chính tham mưu bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công năm 2027.

Chợ Thủ Đức nằm tại giao điểm của nhiều tuyến đường như: Võ Văn Ngân, Dương Văn Cam, Tô Ngọc Vân, Kha Vạn Cân… Do địa hình thấp, khu vực này thường xuyên ngập sâu khi mưa lớn.

Thời gian qua, khu vực đã được đầu tư nhiều công trình thoát nước, như dự án trên các đường Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Hồ Văn Tư và các hẻm lân cận, kinh phí hơn 65 tỷ đồng; dự án cống Rạch Cầu Ngang, thay cầu cũ trên đường Kha Vạn Cân, vốn hơn 13,2 tỷ đồng, đưa vào khai thác đầu năm 2026. Riêng dự án thoát nước đường Võ Văn Ngân hoàn thành năm 2024, có tổng mức đầu tư hơn 248 tỷ đồng. Tuy nhiên, tình trạng ngập úng vẫn tái diễn khi mưa lớn.

TP.HCM dự kiến triển khai 87 dự án chống ngập

Theo Kế hoạch số 537/KH-UBND ngày 2/10/2026, TP.HCM dự kiến triển khai 87 dự án chống ngập giai đoạn 2026–2030, tổng vốn khoảng 142.340,7 tỷ đồng, nhằm xử lý 50 vị trí ngập.

Lộ trình dự kiến: năm 2026 hoàn thành 9 dự án, xử lý 3 vị trí ngập; năm 2027 hoàn thành 45 dự án, xử lý 30 vị trí; năm 2028 hoàn thành 9 dự án, xử lý 5 vị trí; năm 2029 hoàn thành 6 dự án, xử lý 2 vị trí; năm 2030 hoàn thành 18 dự án, xử lý 10 vị trí.

Các khu vực ưu tiên gồm: Phan Văn Hớn, Bình Quới, khu vực Gò Vấp cũ, Thảo Điền, Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng, chợ Thủ Đức, Nguyễn Văn Quá và các tuyến chịu ảnh hưởng triều ở phía Nam thành phố. Kế hoạch cũng tập trung xử lý các điểm ngập trên Quốc lộ 13, Quốc lộ 1K, Quốc lộ 51 cùng một số tuyến kênh, suối tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây.

 

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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