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Hàng ngàn công nhân đua tốc độ đưa dự án chống ngập 10.000 tỷ về đích

Thứ Bảy, 16:24, 03/10/2026
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VOV.VN - Dự án chống ngập hơn 10.000 tỷ đồng tại TP.HCM đang được đẩy nhanh tiến độ với khoảng 1.500 kỹ sư, công nhân thi công 3 ca/ngày. Sự thay đổi diện mạo của công trình mang lại niềm phấn khởi cho người dân.

Người dân chờ ngày dự án hoàn thành

Tại 8 cống lớn và các đoạn đê, kè thuộc dự án, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Các phần việc còn lại chủ yếu là lắp đặt máy móc tại các khu nhà quản lý, cửa van, âu thuyền và hoàn thiện cảnh quan. Một số tuyến đường sát hệ thống cống cũng được nâng cấp, chỉnh trang.

Hai cống Tân Thuận và Bến Nghé đã vận hành thử nghiệm, đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật và chất lượng theo thiết kế.

Có mặt tại cống Mương Chuối, cống lớn nhất của dự án, chúng tôi ghi nhận nhiều thay đổi so với trước. Công trình đã hoàn thiện khoảng 95%, với hệ thống trụ tháp, 4 cửa van ngăn triều và âu thuyền sừng sững giữa sông. Khối nhà quản lý trung tâm cũng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

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Người lớn, trẻ em thong thả đi dạo trên vỉa hè tại khu vực gần cống Mương Chuối (ảnh: Hà Khánh)

Tuyến đường dọc bờ sông được xây dựng kiên cố, lát đá vỉa hè, bố trí cây xanh và hệ thống chiếu sáng. Buổi chiều, nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ ra hóng mát, vui chơi, tập thể dục.

“Hồi đó ngập dữ lắm, tới đầu gối luôn. Giờ công trình làm xong thấy thoáng, sạch sẽ, thoải mái nên bà con rất mừng”. “Dân rất mừng bởi 10 năm rồi mới hoàn thiện được. Người dân vui vẻ, ra tập thể dục thể thao đông lắm”, bà Phan Thị Nhựt và ông Nam Hoàng chia sẻ.

Thi công 3 ca mỗi ngày

Ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trung Nam, cho biết, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng Chính phủ, những khó khăn, vướng mắc của dự án đã được tháo gỡ. Nhà đầu tư tập trung toàn bộ nguồn lực tài chính để đưa công trình về đích.

Trên các công trường, luôn có khoảng 1.500 công nhân, kỹ sư thi công 3 ca mỗi ngày để bảo đảm tiến độ. Dự kiến ngày 15/11, nhà đầu tư sẽ phối hợp với Hội đồng kiểm tra Nhà nước và đơn vị tư vấn giám sát tiến hành bàn giao 8 cống ngăn triều lớn, gồm: Bến Nghé, Tân Thuận, Cầu Kinh, Bà Bướm, Phú Xuân, Cây Khô, Phú Định và Mương Chuối; cùng 43 cống nhỏ và gần 7 km kè bảo vệ.

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Ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trung Nam (ảnh: Hà Khánh)

“Dự án có hiệu quả chống ngập cho 6,5 triệu dân. Hạ tầng đi kèm theo cũng rất tốt cho người dân. Chắc chắn là dự án này có hiệu quả. Chúng tôi cũng đã tham gia dự án ngăn mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long, đưa vào khai thác 4 năm nay, chất lượng và hiệu quả", ông Nguyễn Tâm Thịnh cho biết thêm.

Để phát huy hiệu quả của dự án, TP.HCM đang khẩn trương đánh giá, triển khai các hạng mục tại 19 điểm đê, cống nhỏ nhằm khép kín, đồng bộ toàn tuyến.

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Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng dự kiến sẽ vận hành trong tháng 11/2026 (ảnh: Hà Khánh)

Trước đó, ngày 25/9, tại buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, thông tin dự án chống ngập có tổng vốn hơn 10.000 tỷ đồng dự kiến đưa vào vận hành trong tháng 11/2026.  Sau khi có hệ thống này và vận hành thử, Thành phố sẽ rà soát, bổ sung thêm một số hạng mục để phát huy cao nhất chức năng.

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) được khởi công năm 2016 với tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng theo hình thức BT.

Dự án nhằm kiểm soát ngập cho khu vực rộng khoảng 570 km² với khoảng 6,5 triệu dân khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP.HCM.

Khi hoàn thành, dự án sẽ ngăn triều cường, kiểm soát tình trạng ngập do triều cường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho khu vực nội đô và trung tâm Thành phố, thuộc địa bàn các phường: Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh; Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội; Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng; Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông; và các xã Nhà Bè, Hiệp Phước, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng. (Trước sát nhập là các quận 1, 4, 7, 8 và các huyện Nhà Bè, Bình Chánh)

Dự án còn có mục tiêu chủ động điều tiết, hạ thấp mực nước trong hệ thống sông, kênh, rạch, qua đó nâng cao hiệu quả tiêu thoát nước mưa của các dự án thoát nước đô thị; hỗ trợ trữ nước mưa trong điều kiện mưa lớn kết hợp triều cường, giảm áp lực cho hệ thống cống thoát nước hiện hữu cũng như hạn chế, ứng phó xâm nhập mặn vào hệ thống kênh rạch phạm vi kiểm soát khi triều cường cao, góp phần cải thiện môi trường nước, chỉnh trang cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng không gian sống cho người dân khu vực dự án.

Dự án gồm 6 cống kiểm soát triều lớn, quy mô khẩu độ từ 40 đến 160m gồm các cống: Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định, và 2 cống nhỏ, khẩu độ 10 -25 m là Cống Cầu Kinh và Cống Bà Bướm

Ngoài dự án án còn xây dựng tuyến đê bao – kè ven sông Sài Gòn dài khoảng 7m km tại các đoạn xung yếu từ Vàm Thuật đến sông Kinh, kết hợp 43 cống kiểm soát triều quy mô nhỏ; hệ thống nhà điều hành, hệ thống quan trắc – điều khiển tự động SCADA, phục vụ công tác vận hành, giám sát và điều tiết hoạt động. 

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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