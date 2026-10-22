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TP.HCM đồng loạt thi công các nhà ga ngầm Metro 2

Thứ Năm, 19:04, 22/10/2026
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VOV.VN - Tuyến metro số 2 của TP.HCM với tổng vốn đầu tư 7.500 tỷ đồng, giải ngân gần 88%, từ nay đến cuối năm 2026, sẽ đồng loạt thi công 11 nhà ga, trong đó có 10 nhà ga ngầm.

Ông Vũ Văn Vịnh, Phó trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết tại họp báo kinh tế-xã hội chiều 22/10. Theo ông Vịnh, tổng số vốn năm 2026 mà Thành phố giao cho ban quản lý đường sắt đô thị là  khoảng 17.600 tỷ đồng.

Ban đã giải ngân 13.200 tỷ đồng đạt 75% so với kế hoạch, từ nay đến cuối năm đơn vị phân đấu giải ngân 100% vốn được giao. Đồng thời, đơn vị này cũng cho biết sẽ phấn đấu giải ngân thêm khoảng 3.000 tỷ nữa theo nguồn vốn dôi dư được thành phố bổ sung, tập trung vào giải ngân cho các dự án bồi thường giải phóng mặt bằng để phục vụ cho các tuyến khởi công vào cuối năm 2026.  

tp.hcm dong loat thi cong cac nha ga ngam metro 2 hinh anh 1
Ông Vũ Văn Vịnh, Phó trưởng ban Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (ảnh: Cẩm Tuyết)

Tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương, dài 11,2 km, trong đó hơn 80% chiều dài đi ngầm. Việc thi công các nhà ga ngầm gặp một số vướng mắc do phải di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật còn sót lại. Đồng thời, công tác phân luồng, tổ chức giao thông cũng gặp khó khăn do mặt bằng thi công hạn chế. Tuy nhiên với sự hỗ trợ của Sở Xây dựng và Công an thành phố, các phương án phân luồng cơ bản được chấp thuận và đang được triển khai.

Bên cạnh đó, thời tiết mưa nhiều trong tháng 10 tác động đến hoạt động thi công, mưa lớn khiến một số hạng mục không thể triển khai đúng kế hoạch, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng công trình.   

tp.hcm dong loat thi cong cac nha ga ngam metro 2 hinh anh 2
Khu vực thi công metro số 2 được quây tôn (ảnh: Tỷ Huỳnh)

Ông Vịnh cũng thông tin, đến nay đã có 5 nhà ga ngầm được triển khai thi công. Cuối tháng này tục triển khai thêm 3 ga và đến đến tháng 12, 3 ga còn lại sẽ được tổ chức thi công.

“Về phần xây dựng chúng tôi ưu tiên các nhà ga ngầm trước sau đó đến đoạn trên cao và depot, thi công đồng loạt trong năm 2026, đáp ứng các mốc tiến độ chính của dự án. Theo đánh giá hiện nay các mốc chính này đều đang đảm bảo tiến độ", ông Vịnh nói.

Ông Vịnh cũng thông tin, trong cuối năm 2026, thành phố cũng sẽ phê duyệt dự án để làm cơ sở pháp lý tổ chức lựa chọn nhà thầu và khởi công trong cuối năm 2026 với 3 tuyến metro khác.

Cụ thể tuyến số 1 kéo dài đến Thủ Dầu Một, tuyến số 2 từ Thành phố mới Bình Dương đến Công viên Tao Đàn và tuyến số 6 kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với khu vực vòng xoay Phú Hữu, kết nối với tuyến Thủ Thiêm - Long Thành. Trong đó tuyến số 6 có đoạn đi ngầm qua khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, có liên quan đến đất của Bộ Quốc phòng. Đơn vị đã chủ động phối hợp với Bộ quốc phòng. Đồng thời, ban tiếp tục tham mưu UBND TP.HCM báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận phương án tuyến này, làm cơ sở tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư và triển khai dự án theo quy định pháp luật.

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TP.HCM điều chỉnh làn đường Trường Chinh khi thi công tuyến Metro số 2

VOV.VN - Nhằm giảm ùn tắc giao thông khi thi công tuyến metro số 2, khu vực đường Trường Chinh (đoạn Tây Thạnh - Cộng Hòa), TP.HCM dự kiến sẽ linh hoạt điều chỉnh làn đường để điều tiết số làn xe linh hoạt theo khung giờ. Thông tin được Sở Xây dựng TP.HCM đưa ra thông qua họp báo Kinh tế - Xã hội chiều 15/10.

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
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