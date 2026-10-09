TP.HCM nghiên cứu kéo dài tuyến Metro số 3

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Ban Quản lý đường sắt đô thị và các cơ quan liên quan làm việc với các cơ quan chuyên môn của Thành phố Đồng Nai để thống nhất phương án tuyến. Các đơn vị cung cấp hồ sơ để cập nhật vào quy hoạch tổng thể Thành phố Đồng Nai và các quy hoạch liên quan.

Tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dự kiến được kéo dài đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành (ảnh: Hà An)

Ban Quản lý đường sắt đô thị được giao nghiên cứu, phân tích, dự báo lưu lượng giao thông và nhu cầu vận tải của tuyến; đánh giá kỹ sự cần thiết đầu tư, đề xuất dự án vào thời điểm phù hợp.

Đồng thời, Ban phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND TP.HCM báo cáo HĐND Thành phố ban hành nghị quyết xác định cơ quan chủ quản hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai dự án và phương án đầu tư.

Việc thực hiện phải tuân thủ Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các quy định pháp luật liên quan.

Nếu phương án kéo dài tuyến Metro số 3 (Vũng Tàu – Bà Rịa – Phú Mỹ) đến khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành được bổ sung, khu vực sân bay Long Thành sẽ có 4 tuyến đường sắt kết nối gồm tuyến trên và 3 tuyến đường sắt gồm: tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, và dự án kéo dài tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành.

Được biết, đến nay Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành được khoảng 80% tổng khối lượng.