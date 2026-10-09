English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM nghiên cứu kéo dài tuyến Metro số 3

Thứ Sáu, 21:09, 09/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND TP.HCM thống nhất chủ trương nghiên cứu bổ sung phương án kéo dài tuyến Metro số 3 (Vũng Tàu – Bà Rịa – Phú Mỹ) đến khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo đề xuất của Sở Xây dựng.

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Ban Quản lý đường sắt đô thị và các cơ quan liên quan làm việc với các cơ quan chuyên môn của Thành phố Đồng Nai để thống nhất phương án tuyến. Các đơn vị cung cấp hồ sơ để cập nhật vào quy hoạch tổng thể Thành phố Đồng Nai và các quy hoạch liên quan.

tp.hcm nghien cuu keo dai tuyen metro so 3 hinh anh 1
Tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dự kiến được kéo dài đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành (ảnh: Hà An)

Ban Quản lý đường sắt đô thị được giao nghiên cứu, phân tích, dự báo lưu lượng giao thông và nhu cầu vận tải của tuyến; đánh giá kỹ sự cần thiết đầu tư, đề xuất dự án vào thời điểm phù hợp.

Đồng thời, Ban phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND TP.HCM báo cáo HĐND Thành phố ban hành nghị quyết xác định cơ quan chủ quản hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai dự án và phương án đầu tư.

Việc thực hiện phải tuân thủ Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các quy định pháp luật liên quan.

Nếu phương án kéo dài tuyến Metro số 3 (Vũng Tàu – Bà Rịa – Phú Mỹ) đến khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành được bổ sung, khu vực sân bay Long Thành sẽ có 4 tuyến đường sắt kết nối gồm tuyến trên và 3 tuyến đường sắt gồm: tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, và dự án kéo dài tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành.

Được biết, đến nay Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành được khoảng 80% tổng khối lượng.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

TP.HCM phân luồng đường để thi công ga Tao Đàn và Bảy Hiền của Metro 2
TP.HCM phân luồng đường để thi công ga Tao Đàn và Bảy Hiền của Metro 2

VOV.VN - Tổng thầu EPC dự kiến phân luồng giao thông, rào chắn thi công tại ga Tao Đàn và Bảy Hiền thuộc tuyến Metro 2 (Bến Thành – Tham Lương) từ ngày 10/10.

TP.HCM phân luồng đường để thi công ga Tao Đàn và Bảy Hiền của Metro 2

TP.HCM phân luồng đường để thi công ga Tao Đàn và Bảy Hiền của Metro 2

VOV.VN - Tổng thầu EPC dự kiến phân luồng giao thông, rào chắn thi công tại ga Tao Đàn và Bảy Hiền thuộc tuyến Metro 2 (Bến Thành – Tham Lương) từ ngày 10/10.

Loạt tuyến đường ở trung tâm TP.HCM tổ chức lại để thi công Metro số 2
Loạt tuyến đường ở trung tâm TP.HCM tổ chức lại để thi công Metro số 2

VOV.VN - Để phục vụ thi công 2 nhà ga ngầm Tao Đàn và Bảy Hiền thuộc Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), TP.HCM sẽ tổ chức lại giao thông loạt tuyến đường khu vực trung tâm trong hơn 3 năm.

Loạt tuyến đường ở trung tâm TP.HCM tổ chức lại để thi công Metro số 2

Loạt tuyến đường ở trung tâm TP.HCM tổ chức lại để thi công Metro số 2

VOV.VN - Để phục vụ thi công 2 nhà ga ngầm Tao Đàn và Bảy Hiền thuộc Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), TP.HCM sẽ tổ chức lại giao thông loạt tuyến đường khu vực trung tâm trong hơn 3 năm.

TP.HCM triển khai chính quyền số điều hành bằng dữ liệu
TP.HCM triển khai chính quyền số điều hành bằng dữ liệu

VOV.VN - TP.HCM triển khai Nền tảng quản lý Chính quyền số và hệ thống IOC, kết nối công tác chỉ đạo, điều hành từ Thành phố đến 168 phường, xã, đặc khu trên môi trường số.

TP.HCM triển khai chính quyền số điều hành bằng dữ liệu

TP.HCM triển khai chính quyền số điều hành bằng dữ liệu

VOV.VN - TP.HCM triển khai Nền tảng quản lý Chính quyền số và hệ thống IOC, kết nối công tác chỉ đạo, điều hành từ Thành phố đến 168 phường, xã, đặc khu trên môi trường số.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp