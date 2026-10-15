TP.HCM điều chỉnh làn đường Trường Chinh khi thi công tuyến Metro số 2

Theo Sở xây dựng, đơn vị này đã phối hợp với Công an TP.HCM, Ban Quản lý Đường sắt đô thị triển khai ngay phương án điều chỉnh như: tổ chức một làn đường linh hoạt trên đường Trường Chinh (đoạn Tây Thạnh - Cộng Hòa), dỡ dải phân cách cứng, thay bằng cọc tiêu, dải phân cách di động để điều tiết số làn xe linh hoạt theo khung giờ.

Cụ thể, khung giờ cao điểm sáng (6 giờ - 9 giờ) ưu tiên hướng vào trung tâm nâng lên 4,5 làn đường, hướng ngược lại với 3 làn đường, khung giờ cao điểm chiều (16 giờ - 19 giờ 30 phút) hướng về An Sương nâng lên 4 làn đường, hướng ngược lại với 3,5 làn đường.

Việc thi công tuyến Metro số 2 dọc các tuyến đường lớn tạo nên áp lực giao thông lớn

Theo Sở Xây dựng, tuyến đường sắt đô thị số 2 TP.HCM đi dọc theo các trục đường xuyên tâm có mật độ phương tiện và áp lực giao thông rất lớn. Hiện nay, dự án đang đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu, việc chiếm dụng một phần lòng đường là bất khả kháng, thêm áp lực giao thông lên khu vực.

Tại đường Trường Chinh (đoạn từ đường Tây Thạnh đến mũi tàu Cộng Hòa), khi rào chắn thi công mở rộng theo phương án được duyệt (phục vụ thi công các ga ngầm S10), lòng đường hướng vào trung tâm thành phố bị thu hẹp cục bộ từ 5 làn xe xuống còn khoảng 3,5 làn xe. Do lưu lượng phương tiện từ cửa ngõ Tây Bắc đổ về trung tâm vào giờ cao điểm sáng rất cao, tại đây đã xuất hiện hiện tượng nút thắt cổ chai gây ùn ứ kéo dài.

Một nhà ga tuyến Metro số 2 đang thị công

Khu vực Ngã tư Bảy Hiền (khu vực ga S7) có lưu lượng giao thông đặc biệt lớn, kết nối 4 trục đường huyết mạch gồm Trường Chinh, Cách Mạng Tháng Tám, Hoàng Văn Thụ, Lý Thường Kiệt. Việc rào chắn thi công làm thu hẹp bán kính quay xe và giảm năng lực thoát xe qua giao lộ.

Trục đường Cách Mạng Tháng Tám (các ga S2, S4, S5, S6), mặt cắt ngang đường hẹp, mật độ hẻm dân sinh và điểm giao cắt dày đặc, rào chắn thi công ga ngầm khiến các phương tiện phải di chuyển chậm, tiềm ẩn nguy cơ va chạm khi các dòng xe chuyển làn nhập dòng.