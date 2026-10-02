TP.HCM phân luồng đường để thi công ga Tao Đàn và Bảy Hiền của Metro 2

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR), công tác chuẩn bị phân luồng giao thông, rào chắn thi công tại hai ga Tao Đàn và Bảy Hiền thuộc tuyến Metro 2 (Bến Thành – Tham Lương) đang được Tổng thầu EPC khẩn trương triển khai, dự kiến thực hiện từ ngày 10/10. Sở Xây dựng TP.HCM đã chấp thuận phương án tổ chức giao thông tại hai vị trí này.

Hai ga được cấp phép thi công từ ngày 12/9/2026. Hiện tổng thầu đang tập kết máy móc, thiết bị và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thi công.

Trước đó, tổng thầu đã hoàn thành phân luồng giao thông tại 5 ga gồm Hòa Hưng, Lê Thị Riêng, Phạm Văn Hai, Bà Quẹo và Phạm Văn Bạch.

Ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án số 2, MAUR (ảnh: Hà Khánh)

Với 3 ga còn lại gồm Bến Thành, Dân Chủ và Nguyễn Hồng Đào, các phương án đang tiếp tục được hoàn thiện để triển khai theo kế hoạch.

Ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án số 2 (thuộc Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM) cho biết, để giảm ảnh hưởng đến giao thông trên trục Cách Mạng Tháng Tám – Trường Chinh, việc mở rộng lòng đường tạm và lắp đặt rào chắn được bố trí phù hợp với điều kiện thực tế tại từng khu vực. Bề rộng lưu thông được tính toán nhằm duy trì giao thông, bảo đảm lối tiếp cận phục vụ sinh hoạt, kinh doanh của người dân.

Khu vực thi công nhà ga ST-07 - Bảy Hiền (ảnh: Lực Vũ)

Ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cũng cảm ơn sự đồng hành, chia sẻ, hy sinh của người dân bị ảnh hưởng bởi việc thi công. Ông cho biết, nhiều nhà trên tuyến Cách Mạng Tháng 8, Trường Chinh phải rào chắn, đi lại rất khó khăn, xe hơi không vào được nhưng người dân vẫn vẫn chia sẻ, đồng thuận. Phía Ban cũng sẽ cố gắng nỗ lực hơn, trách nhiệm hơn để xứng đáng với sự hy sinh đó.

Ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (ảnh: Hà Khánh)

Ban cũng chỉ đạo Tổng thầu bố trí lực lượng điều tiết giao thông 24/7, phối hợp với lực lượng chức năng tại các giao lộ trọng điểm, đồng thời theo dõi lưu lượng thực tế để kịp thời điều chỉnh phương án tổ chức giao thông khi cần thiết.

Về công tác thi công hiện trường, một số hạng mục chính của Metro số 2 đang được triển khai. Cụ thể, ga ST05 – Lê Thị Riêng, ga ST06 – Phạm Văn Hai, ga ST09 – Bà Quẹo, ga ST10 – Phạm Văn Bạch đã thi công tường dẫn, tường vây…

Đối với ga ST02 – Tao Đàn và ST07 – Bảy Hiền, Tổng thầu EPC đã được cấp phép thi công từ ngày 12/9. Hiện nhà thầu đang khẩn trương tập kết máy móc, thiết bị và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thi công tại các vị trí nhà ga này.

Phương án tổ chức giao thông tại các nhà ga - Đối với việc thi công nhà ga ST2: + Đường Cách Mạng Tháng Tám đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai: Tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai. Lộ trình lưu thông thay thế: Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai - Huyền Trân Công Chúa - Thủ Khoa Huân - Lê Thánh Tôn - Phạm Hồng Thái - Cách Mạng Tháng Tám. + Đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa: Tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa. Lộ trình lưu thông thay thế: Trương Định - Võ Văn Tần (hoặc Nguyễn Đình Chiểu) - Cao Thắng - Nguyễn Thị Minh Khai. + Đường Sương Nguyệt Ánh và Bùi Thị Xuân: Tổ chức lưu thông 2 chiều các loại phương tiện. - Đối với việc thi công nhà ga ST3: + Đường Cách Mạng Tháng Tám đoạn từ Tú Xương đến Võ Thị Sáu: Tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ Tú Xương đi Võ Thị Sáu. Lộ trình lưu thông thay thế: Lộ trình 1 (dành cho các phương tiện hướng từ đường Võ Thị Sáu hoặc Rạch Bùng Binh): Bà Huyện Thanh Quan - Nguyễn Đình Chiểu (hoặc Ngô Thời Nhiệm) - Cách Mạng Tháng Tám. Lộ trình 2 (dành cho các phương tiện hướng từ đường Ba Tháng Hai): Nguyễn Thượng Hiền - Điện Biên Phủ - Cách Mạng Tháng Tám. + Đường Võ Thị Sáu đoạn từ Cách Mạng Tháng 8 đến Nguyễn Thông: Tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ Cách Mạng Tháng 8 đi Nguyễn Thông. + Đường Nguyễn Thông đoạn từ Võ Thị Sáu đến Lý Chính Thắng: Tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ Võ Thị Sáu đi Lý Chính Thắng, đồng thời cải tạo vỉa hè bố trí 2 làn xe máy (mỗi bên vỉa hè 1 làn) để tăng cường khả năng lưu thông. + Đường Lý Chính Thắng đoạn từ Nguyễn Thông đến Cách Mạng Tháng 8: Tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ Nguyễn Thông đi Cách Mạng Tháng 8. + Đường Nguyễn Thượng Hiền, Ba Tháng Hai, Nguyễn Phúc Nguyên, Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ Ngã tư Bảy Hiền đến Ngã sáu Dân Chủ) giữ nguyên hướng lưu thông như hiện trạng. + Nút giao Ngã sáu Dân Chủ: Lắp đặt dải phân cách di động qua nút giao (từ đường Ba Tháng Hai đến hàng rào công trường) để phân chia hai dòng phương tiện lưu thông ngược chiều, giảm thiểu xung đột giao thông và tăng khả năng thông hành. + Mở điểm quay đầu: Tháo dỡ một đoạn dải phân cách thép trên đường Ba Tháng Hai (vị trí dự kiến trước Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch) để tạo điểm quay đầu cho xe máy. - Đối với việc thi công nhà ga ST4 – ST5 – ST6: + Đường Cách Mạng Tháng Tám: Cấm các loại xe ô tô lưu thông theo hướng từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 Tháng 2. Riêng xe buýt vẫn được phép lưu thông 02 chiều. + Lộ trình lưu thông thay thế: Lý Thường Kiệt hoặc Trường Chinh - Hoàng Văn Thụ - Lê Bình - Hoàng Sa - Rạch Bùng Binh - Bà Huyện Thanh Quan - Võ Thị Sáu - 3 Tháng 2. - Đối với việc thi công nhà ga ST7: Tại giao lộ Trường Chinh – Cách Mạng Tháng Tám – Lý Thường Kiệt – Hoàng Văn Thụ: + Các phương tiện từ đường Trường Chinh chỉ được phép rẽ phải vào Lý Thường Kiệt hoặc rẽ trái vào Hoàng Văn Thụ (không đi thẳng qua Cách Mạng Tháng Tám). + Các phương tiện từ đường Cách Mạng Tháng Tám bắt buộc rẽ phải vào đường Hoàng Văn Thụ. - Đối với việc thi công nhà ga ST8: + Đường Trường Chinh đoạn từ đường Trương Công Định đến Đồng Đen (thuộc phạm vi thi công nhà ga): cấm xe ô tô khách và xe tải lưu thông theo hướng từ Trương Công Định đi Ngã tư Bảy Hiền) Lộ trình thay thế: Trương Công Định - Bàu Cát (hoặc Bàu Cát 1) - Đồng Đen - Trường Chinh. + Các phương tiện từ các đường nhánh ra đường Trường Chinh (đoạn từ Trương Công Định đến hẻm 304 Trường Chinh) chỉ được phép rẽ vào đường Trường Chinh theo hướng Ngã tư Bảy Hiền đi Tham Lương. - Đối với việc thi công nhà ga ST9: + Khuyến khích các phương tiện lưu thông theo hướng từ Nút giao An Sương đi Trung tâm thành phố trên các lộ trình sau: Lộ trình 1: Trường Chinh - Chế Lan Viên - Nguyễn Hữu Dật - Lê Trọng Tấn - Tân Kỳ Tân Quý - Trường Chinh. Lộ trình 2: Trường Chinh - Hồ Đắc Di - Huỳnh Văn Gấm - Tân Kỳ Tân Quý - Trường Chinh. + Trên đường Tân Kỳ Tân Quý: cấm xe ôtô lưu thông theo hướng từ đường Cộng Hòa đến Lê Trọng Tấn. + Trên đường Huỳnh Văn Gấm: cấm xe ôtô lưu thông theo hướng từ đường Tân Kỳ Tân Quý đến Hồ Đắc Di. - Đối với việc thi công nhà ga ST10: + Đóng dải phân cách tại các giao lộ hiện hữu: Phạm Văn Bạch – Trường Chinh, Tây Thạnh – Trường Chinh và Phan Huy Ích – Trường Chinh. Lộ trình thay thế cho các phương tiện có nhu cầu quay đầu xe trên đường Trường Chinh như sau: - Hướng từ Bến Thành đi ngã tư An Sương: + Dành cho tất cả các loại xe: tại giao lộ Trường Chinh – Phan Văn Hớn hoặc vị trí quay đầu xe làm mới cách nút giao Trường Chinh - Tây Thạnh khoảng 200m (đối diện siêu thị Coopmart Thắng Lợi số 02 Trường Chinh) để quay đầu xe đi về Bến Thành. + Dành cho các loại xe có chiều cao ≤ 2m: đường Trường Chinh - đường mở mới dưới dạ cầu Tham Lương - đường CN3 - (hoặc CN5 - CN2) - Tây Thạnh - đường Trường Chinh để đi về Bến Thành. - Hướng từ ngã tư An Sương đi Bến Thành: quay đầu xe tại giao lộ Trường Chinh – Cộng Hòa hoặc vị trí quay đầu xe làm mới cách nút giao Trường Chinh - Tây Thạnh khoảng 200m (đối diện siêu thị Coopmart Thắng Lợi số 02 Trường Chinh) để đi về ngã tư An Sương.