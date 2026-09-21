TP.HCM dự kiến đầu tư hơn 12.100 tỷ đồng xây hạ tầng khu xử lý rác Tây Bắc

Khu xử lý rác Tây Bắc TP.HCM với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 12.106 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Thành phố, nằm tại xã Tân An Hội và xã Thái Mỹ (thuộc huyện Củ Chi cũ).

Quang cảnh kỳ họp (Ảnh: Duy Phương)

Theo tờ trình của UBND TP, đây là dự án nhóm A, dự kiến do Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải TPHCM làm chủ đầu tư.

Dự án thực hiện trên diện tích khoảng 646,39ha, gồm khoảng 336ha đã giải phóng mặt bằng và khoảng 310,39ha dự kiến tiếp tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Dự kiến có khoảng 822 trường hợp bị ảnh hưởng.

Khối lượng rác phát sinh hàng ngày tại TP.HCM rất lớn (Ảnh: Duy Phương)

Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026-2031, trong đó, năm 2026 tập trung các công việc chuẩn bị đầu tư; năm 2027 thực hiện thiết kế, dự toán, bồi thường, giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà thầu; từ năm 2028 đến 2030 thi công các hạng mục; năm 2031 dự kiến vận hành, chạy thử, nghiệm thu, bàn giao công trình.

Sau khi sáp nhập, TP.HCM có 4 khu xử lý rác tập trung. Trong đó, Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc có quy mô khoảng 822ha, công suất xử lý khoảng 6.500 tấn/ngày đêm, đang đảm nhận khoảng 46,43% tổng khối lượng xử lý của 4 khu.