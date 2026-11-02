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TP.HCM duyệt giá đất tại các lô có 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm

Thứ Hai, 17:38, 02/11/2026
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VOV.VN - UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể, giá trị công trình xây dựng trên đất và giá trị phân bổ hạ tầng để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 5 lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh (thuộc TP Thủ Đức cũ).

Cụ thể, 5 lô đất gồm: 1.K7.9.HH (trước đây là R1), 1.K7.5.HH (R2), 1.K7.6.HH (R3), 1.K7.8.HH (R4) và 1.K7.7.HH (R5). Tổng giá trị được phê duyệt tại thời điểm tháng 10/2026 là hơn 18.253 tỷ đồng.

Trong đó, giá trị quyền sử dụng đất hơn 11.316 tỷ đồng, áp dụng đối với diện tích 78.822,7 m2 đất chung cư hỗn hợp cao tầng; giá trị công trình xây dựng trên đất hơn 6.360 tỷ đồng, tương ứng 3.790 căn hộ chung cư; giá trị phân bổ hạ tầng hơn 576,9 tỷ đồng.

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Một góc khu đất có 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm bỏ hoang nhiều năm (Ảnh: T.Q)

UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng trình tự, quy định pháp luật. Các cơ quan chức năng có trách nhiệm hướng dẫn đơn vị trúng đấu giá thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Trước đó, cơ quan chức năng của TP.HCM trình cấp có thẩm quyền kế hoạch đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư trên các lô đất được ký hiệu trước đây là từ R1 đến R5, dự kiến đấu giá trong tháng 5/2026.

Đây là các căn hộ nằm trong chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư khi triển khai Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Công trình hoàn thành từ năm 2015, nhưng đến nay không có người ở, chất lượng ngày càng xuống cấp.

UBND TP.HCM đã nhiều lần tổ chức đấu giá quỹ căn hộ này nhưng đều thất bại. Năm 2018, giá khởi điểm là 8.800 tỷ đồng nhưng không có người tham gia. Năm 2019, nâng lên 9.100 tỷ đồng vẫn “ế ẩm”. Đến tháng 6/2021, giá tiếp tục tăng lên 9.900 tỷ đồng nhưng không có đơn vị nào mua. Lần thứ 4 vào năm 2023 cũng không thành công.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TP.HCM vừa thông báo niêm yết, công khai việc đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất tại các lô đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm với hình thức đấu giá trực tuyến vào ngày 27/11.

Các lô đất gồm: 1.K3.3.HH (trước đây là lô 3-9), 1.K3.1.OD (trước đây là lô 3-8), 1.K3.4.HH (trước đây là lô 3-5), 1.K3.5.HH (trước đây là lô 3-12).

Địa điểm tổ chức phiên đấu giá là trên Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an https:// daugiatructuyen.gov.vn/, phương thức trả giá lên. Người tham gia đấu giá phải có tài khoản định danh điện tử VneID (của tổ chức, cá nhân) và chữ ký số VNPT Smart CA để đăng ký.

 

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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