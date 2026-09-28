TP.HCM giao Sở Tài chính duyệt quyết toán dự án nhóm B, C

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố.

Phạm vi ủy quyền gồm dự án, dự án thành phần, tiểu dự án độc lập, công trình và hạng mục công trình độc lập sử dụng vốn đầu tư công, chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước hoặc vốn ngân sách nhà nước khác.

Quyết định áp dụng đối với dự án nhóm B, nhóm C do Chủ tịch UBND TP.HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước sắp xếp quyết định đầu tư.

Ông Hoàng Vũ Thảnh hiện là Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM. Ảnh: Hà Khánh

Phạm vi ủy quyền còn gồm các dự án mà Chủ tịch UBND TP.HCM trước sắp xếp đã ủy quyền cho người đứng đầu sở, ngành, chủ tịch UBND các quận và TP. Thủ Đức quyết định đầu tư, trừ dự án đã bàn giao về cấp xã quản lý.

Các dự án trước đây thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện tại ba địa phương, nay được bàn giao cho cơ quan, đơn vị thuộc UBND TP.HCM sau sắp xếp quản lý, cũng thuộc phạm vi ủy quyền.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 26/9/2026. Thời hạn ủy quyền kéo dài đến hết ngày 31/12/2030. Quyết định này thay thế Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 về ủy quyền phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công thuộc ngân sách TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trong một lần đi kiểm tra thực tế dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm. Ảnh: Hà Khánh

Những nội dung về thẩm quyền không được quy định trong quyết định mới thực hiện theo pháp luật liên quan. Nếu quy định chuyên ngành thay đổi, Sở Tài chính có trách nhiệm rà soát, báo cáo UBND TP.HCM xem xét điều chỉnh nội dung ủy quyền.

Theo quy định của Luật Đầu tư công có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, dự án nhóm B, C có mức đầu tư từ 90 tỷ đồng đến dưới 4.600 tỷ đồng.