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TP.HCM cho phép dành 45% diện tích bãi đỗ xe ngầm để kinh doanh

Thứ Ba, 11:40, 22/09/2026
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VOV.VN - HĐND TP.HCM thông qua chính sách phát triển công trình ngầm, cho phép dự án bãi đỗ xe ngầm độc lập tại khu vực trung tâm và khu vực TOD dành tối đa 45% diện tích sàn để khai thác thương mại, dịch vụ.

Tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM khóa XI ngày 22/9, các đại biểu đã thông qua chính sách quản lý công trình ngầm, cho phép khai thác thương mại tại các dự án bãi đỗ xe ngầm trên địa bàn Thành phố.

Nghị quyết quy định chi tiết các điểm b, c, d, e và g khoản 3 Điều 11 Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16. Trong đó có mức giới hạn độ sâu trong lòng đất mà người sử dụng đất được sử dụng phù hợp với quy hoạch và không phải trả tiền sử dụng không gian ngầm.

Nghị quyết cũng quy định việc sử dụng lòng đất vượt mức giới hạn độ sâu; nộp, miễn, giảm tiền sử dụng không gian ngầm; sử dụng không gian ngầm khi chưa có quy hoạch nhưng phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất; cùng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích đầu tư, phát triển và khai thác công trình ngầm.

tp.hcm cho phep danh 45 dien tich bai do xe ngam de kinh doanh hinh anh 1

Đáng chú ý, chủ đầu tư dự án bãi đỗ xe ngầm, trạm sạc điện dùng chung phục vụ phương tiện giao thông được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo khoản 4 Điều 39 Luật Phát triển đô thị.

Ngoài các ưu đãi này, dự án bãi đỗ xe ngầm độc lập được bố trí diện tích sàn thương mại, dịch vụ nhằm hỗ trợ khai thác và vận hành.

Tại khu vực trung tâm Thành phố và khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), tổng diện tích sàn thương mại, dịch vụ và diện tích sàn phục vụ hoạt động trông, giữ xe không vượt quá 45% tổng diện tích sàn xây dựng của dự án theo quy hoạch. Tỷ lệ này không vượt quá 40% tại các khu vực còn lại.

Việc bố trí, khai thác thương mại, dịch vụ phải bảo đảm chức năng chính của công trình là bãi đỗ xe, đồng thời duy trì công suất trông, giữ xe theo quy hoạch và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phạm vi, ranh giới khu vực trung tâm Thành phố và khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng được xác định trong quy hoạch hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với dự án không nhằm mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ nhưng phải thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí từ ngân sách. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tách thành dự án đầu tư công độc lập.

tp.hcm cho phep danh 45 dien tich bai do xe ngam de kinh doanh hinh anh 2
Bãi đỗ xe ngầm tại trung tâm TP.HCM được dành 45% diện tích để kinh doanh (ảnh minh họa)

Trước khi biểu quyết thông qua, các đại biểu HĐND TP.HCM đề nghị UBND Thành phố nghiên cứu, hoàn thiện phương pháp và công thức tính tiền sử dụng không gian ngầm. Tiền sử dụng có thể được nộp hằng năm hoặc một lần cho toàn bộ thời gian thuê, giao đất, giúp nhà đầu tư lựa chọn hình thức phù hợp và yên tâm đầu tư lâu dài.

Các đại biểu cũng đề xuất bổ sung việc đánh giá sơ bộ di tích, di sản văn hóa và khảo cổ dưới lòng đất khi lập quy hoạch không gian ngầm, nhất là tại khu vực trung tâm. Hồ sơ quy hoạch không gian ngầm cần có sơ đồ 3D, thể hiện rõ độ sâu và các tầng mức khai thác; đồng thời quy định cụ thể nội dung, trình tự công bố quy hoạch.

Cùng với quy hoạch không gian ngầm, các đại biểu đề nghị UBND Thành phố sớm trình HĐND TP.HCM xem xét, thông qua nghị quyết về quy hoạch không gian trên cao, trong đó xác định các điểm cao biểu tượng của Thành phố.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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