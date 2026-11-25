Chuyển hóa cơ hội thành quyết định đầu tư thực tế

Ngày 25/11, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư TP.HCM năm 2026 với chủ đề “Cơ chế PPP trong bối cảnh Luật Phát triển đô thị và những vấn đề pháp lý trọng tâm cho nhà đầu tư”.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư TP.HCM năm 2026 với chủ đề “Cơ chế PPP trong bối cảnh Luật Phát triển đô thị và những vấn đề pháp lý trọng tâm cho nhà đầu tư” (Ảnh: BTC)

Phát biểu tại diễn đàn, ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM cho hay, việc Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 có hiệu lực cùng Quy hoạch tổng thể Thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt đang mở ra không gian phát triển lớn, đi kèm nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng rất cao.

Thành phố xác định PPP là giải pháp chiến lược, bên cạnh sức hút từ 19,13 tỷ USD vốn FDI trong 10 tháng đầu năm 2026 và danh mục 23 dự án PPP trọng điểm nằm trong nhóm 83 dự án quy mô lớn đang được kết nối.

Để chuyển hóa cơ hội thành quyết định đầu tư thực tế, ông Phạm Quang Nhật cho rằng, nhà đầu tư đặc biệt quan tâm đến tính minh bạch thông tin và mức độ sẵn sàng về quy hoạch đất đai, mô hình hợp tác cũng như phương án tài chính. Thời gian tới, Trung tâm sẽ chuẩn hóa thông tin qua nền tảng số HCMCInvest, đổi mới kết nối chuyên sâu, tăng cường đối thoại tham vấn thị trường và đồng hành suốt quá trình triển khai dự án.

Ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (Ảnh: BTC)

“Trung tâm sẽ đổi mới công tác hỗ trợ và đồng hành cùng nhà đầu tư sau xúc tiến, thiết lập cơ chế theo dõi, hỗ trợ theo từng giai đoạn, từ nghiên cứu cơ hội đến triển khai dự án, kịp thời nhận diện khó khăn, vướng mắc để phối hợp đề xuất hướng xử lý theo thẩm quyền. Lấy hiệu quả chuyển hóa thành dự án, cụ thể là thước đo chất lượng”, ông Phạm Quang Nhật nói.

Thành phố đưa ra các cam kết trọng tâm

Ở góc độ nguồn lực và điều hành tài chính, ông Ngô Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM cho biết, nhu cầu vốn đầu tư công của Thành phố giai đoạn 2026-2030 được HĐND TP thông qua tại Nghị quyết 72 ước khoảng 3,1 triệu tỷ đồng, trong đó ngân sách dự kiến đáp ứng khoảng 1/3. TP cũng thông qua danh mục 90 dự án PPP có tổng mức đầu tư hơn 1,27 triệu tỷ đồng theo Quyết định 2301 của UBND Thành phố. HĐND thành phố cũng đã cân đối khoảng 89.408 tỷ đồng vốn nhà nước tham gia 39 dự án PPP, riêng năm 2026 bố trí khoảng 14.600 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng các tuyến như Quốc lộ 22, Quốc lộ 1, cao tốc TP.HCM-Mộc Bài và Vành đai 4.

Ông Ngô Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM (Ảnh: BTC)

Đồng thời, Thành phố đưa ra các cam kết trọng tâm gồm: đi trước về mặt bằng và xác định rõ phương án thanh toán ngay từ bước phê duyệt; chia sẻ rủi ro theo luật định với tỷ lệ vốn nhà nước có thể lên đến 70% tổng mức đầu tư; rút ngắn thủ tục, minh bạch thông tin qua việc cắt giảm bước quyết định chủ trương đầu tư và áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM). Cùng với đó là 3 phương thức tham gia linh hoạt gồm đầu tư trực tiếp, liên doanh với doanh nghiệp trong nước và đầu tư gián tiếp qua Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

“Sở Tài chính được giao làm đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư; cùng với cơ quan điều hành, tòa án chuyên biệt, Trung tâm Trọng tài quốc tế và Trung tâm Tài chính quốc tế. Quy hoạch tổng thể thành phố mới công bố ngày thứ Hai (23/11) và công khai trên các nền tảng (như GIS) giúp nhà đầu tư xác định dư địa từng khu vực. Rồi Luật Phát triển đô thị cho phép nhà đầu tư được lựa chọn tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo từng khu vực dự án; quy hoạch khu TOD không cần lập nhiệm vụ quy hoạch, giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án”, ông Ngô Hoàng Minh thông tin thêm.

Từ quý I/2027, Sở Tài chính sẽ phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM vận hành bảng theo dõi danh mục dự án PPP đa ngôn ngữ và thiết lập đầu mối cố định để đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt vòng đời dự án. Sự rõ ràng về quy hoạch, cơ chế chia sẻ rủi ro và cam kết hỗ trợ từ phía chính quyền được kỳ vọng sẽ tạo thêm niềm tin để các dự án PPP sớm đi vào triển khai hiệu quả.