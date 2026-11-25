Sáng 25/11, bà Văn Thị Hữu Tâm, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (HURC1) cho biết, trong ngày nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, lượng khách đi metro số 1 tăng đột biến; đặc biệt là trong khung giờ xem pháo hoa.

Khách đi Metro số 1 tăng đột biến trong ngày Văn hóa Việt Nam (ảnh minh họa: Hà An)

Cụ thể, lượng khách trong ngày 24/11 đạt 110.328 với trung bình 484 lượt khách/chuyến. Lượng khách trong ngày cao hơn mức bình quân ngày thường đến 60% và cao hơn 12% so với mức cao nhất của ngày vận hành có thu vé trước đó (ngày 1/9 với 98.512 lượt).

Riêng khung giờ cao điểm từ 21h đến 22h30, tuyến metro phục vụ 6.885 lượt khách, bình quân 861 lượt/chuyến. Nếu tính cả những ngày Metro số 1 được miễn phí vé, thì lượng khách ngày 24/11 chỉ thua hai ngày có lượng khách đi lại cao nhất là ngày 2/9 với khoảng 146 ngàn lượt và ngày 1/1/2026 với 141 ngàn lượt.

Metro số 1 phục vụ mỗi ngày khoảng 69.000 lượt khách (Ảnh: Hà An)

Theo kế hoạch, tuyến metro số 1 chạy 228 chuyến từ 5h đến 22h ngày 24/11. Trước lượng khách tăng cao, HURC1 bổ sung 4 chuyến tàu và kéo dài thời gian phục vụ thêm một giờ. Công ty cũng bố trí nhân viên tại các ga để hướng dẫn, điều phối hành khách. Được biết, hiện Metro số 1 phục vụ mỗi ngày khoảng 69.000 lượt khách.