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TP.HCM nghiên cứu mở cửa hàng xăng dầu nổi tại xã đảo Thạnh An

Thứ Năm, 18:40, 15/10/2026
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VOV.VN - Sở Công Thương TP.HCM đang phối hợp đơn vị liên quan nghiên cứu phương án xây dựng cửa hàng xăng dầu nổi trên mặt nước tại xã đảo Thạnh An, kỳ vọng đưa vào hoạt động đầu năm 2027. Thông tin được nêu ra tại họp báo Kinh tế - Xã hội chiều 15/10.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó trưởng Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương TP.HCM cho biết, thông tin này khi đề cập đến nguồn cung xăng dầu tại xã đảo Thạnh An.

Do số lượng xe máy trên địa bàn rất ít, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trung bình mỗi ngày hiện chưa tới 1.000 lít (khoảng 30 m³/tháng). Trong khi đó, một cửa hàng xăng dầu kinh doanh bình thường ở khu vực trung tâm thành phố phải bán tối thiểu 50 m³/tháng mới hòa vốn. Ngoài ra nguồn xăng dầu tại xã đảo còn phục vụ cho hệ thống ghe tàu di chuyển xung quanh khu vực sông nước, biển đảo. 

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Xã đảo Thạnh An, TP.HCM

Theo Sở này, giải pháp được đưa ra là đầu tư cửa hàng xăng dầu mang tính chất nhiệm vụ chính trị và an sinh xã hội là chính, không đặt mục tiêu kinh doanh thương mại. Theo đó, nếu di chuyển bằng xà lan, mỗi lần vận chuyển ít nhất phải vài trăm khối xăng dầu, để có mức giá xăng thấp. Tuy nhiên việc tiếp nhiên liệu trên mặt nước, sức chứa thông thường chỉ 50m3 trở xuống.

Sở Công Thương đã nhiều lần làm việc với UBND xã Thạnh An và Saigon Petro để tìm giải pháp, trong đó tính đến phương án xây dựng cửa hàng xăng dầu nổi trên mặt nước. Hiện tại phương án này  đang tiếp tục đánh giá các điều kiện, hướng đến mục tiêu có cửa hàng vào đầu năm 2027. 

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Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó trưởng Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương TP. HCM (ảnh: Kim Sáng)

Theo ông Hiếu, xã Thạnh An đang xây dựng, sửa chữa cầu cảng và tính toán phương án bố trí cửa hàng xăng dầu tại khu vực này. Tuy nhiên, nếu đặt cửa hàng tại vị trí này lại không phù hợp theo quy chuẩn của Bộ Công Thương.

"Mấu chốt là tiếp nhận nhiên liệu từ xà lan vào cửa hàng nên không thể trong bờ sau giữa đảo, cửa hàng phải nằm ở rìa đảo, gần vị trí mép nước thì xà lan mới vào để tiếp nhiên liệu được", ông Hiếu nói thêm.

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Nhiều cửa hàng xăng dầu chưa triển khai bán xăng sinh học E10

VOV.VN - Theo lộ trình đưa xăng sinh học E10 vào lưu hành, đến cuối tháng 4/2026, các doanh nghiệp phải đưa xăng E10 vào bán. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều cửa hàng xăng dầu ở TP.HCM vẫn chưa triển khai bán trong khi nhiều người tiêu dùng sẵn sàng dùng nếu giá hợp lý.

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
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