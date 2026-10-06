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Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân gặp nguy hiểm

Thứ Ba, 22:22, 06/10/2026
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VOV.VN - Bệnh xá đảo Song Tử Tây, Đặc khu Trường Sa vừa cấp cứu ngư dân Huỳnh Ngọc Triều, 38 tuổi, thuyền viên tàu cá QNA 90444 TS, bị đau thắt ngực và khó thở khi đang đánh bắt trên ngư trường Trường Sa.

Theo đó, tối 5/10, Bệnh xá đảo Song Tử Tây, Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận, cấp cứu ngư dân Huỳnh Ngọc Triều, 38 tuổi, quê Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, là thuyền viên tàu cá QNA 90444 TS.

benh xa dao song tu tay cap cuu ngu dan gap nguy hiem hinh anh 1
Ngư dân nhanh chóng được đưa vào bệnh xá đảo cấp cứu

Theo thông tin từ tàu cá, khoảng 2 ngày trước khi vào bệnh xá, anh Tr. xuất hiện đau tức vùng ngực trái, cảm giác đau thắt, lan ra sau lưng, kèm khó thở. Nghỉ ngơi trên tàu nhưng tình trạng không giảm.

Đến 22h30 ngày 5/10, ngư dân được đưa vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây trong tình trạng tỉnh táo, còn đau nhiều vùng ngực trái và khó thở nhẹ. Qua thăm khám và kiểm tra, các bác sĩ xác định bệnh nhân có cơn đau thắt ngực không ổn định, cần theo dõi nguy cơ chuyển nặng.

Kíp y, bác sĩ nhanh chóng cấp cứu, điều trị và theo dõi sát tình trạng sức khỏe. Sau điều trị, cơn đau ngực của bệnh nhân bước đầu giảm. Hiện Bệnh xá đảo Song Tử Tây tiếp tục theo dõi, điều trị và sẵn sàng xử trí nếu sức khỏe bệnh nhân diễn biến xấu.

Thu Lan/VOV1
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