TP.HCM phát triển hạ tầng điện sạch để thu hút nhà đầu tư

Môi trường đầu tư minh bạch, ổn định

Diễn đàn Hợp tác Đầu tư TP.HCM 2026 do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp với Fortune châu Á tổ chức chiều 2/11.

Tại diễn đàn, ông Travis Mitchell – Giám đốc Điều hành Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) cho rằng, TP.HCM không chỉ thu hút doanh nghiệp bởi môi trường kinh doanh năng động mà còn có lực lượng lao động giỏi. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Năm 2025, Việt Nam xuất khẩu hơn 153 tỷ USD hàng hóa sang Hoa Kỳ, chiếm 32% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, TP.HCM là cửa ngõ quan trọng kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với thị trường Hoa Kỳ.

Các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang muốn đầu tư vào TP.HCM ở các lĩnh vực như: Bán dẫn, công nghệ cao, năng lượng và y tế. Việt Nam đã phát triển được nguồn nhân lực kỹ thuật và công nghệ có chất lượng. Đây là yếu tố rất quan trọng đối với ngành công nghiệp bán dẫn.

Ông Travis Mitchell – Giám đốc Điều hành Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Ông Travis Mitchell kiến nghị: “Hiện nay, các chính sách ưu đãi là chưa đủ. Đối với các doanh nghiệp Hoa Kỳ, một môi trường kinh doanh minh bạch và có tính ổn định, dễ dự đoán cũng quan trọng không kém. TP.HCM có vị thế thuận lợi để thu hút thế hệ đầu tư tiếp theo từ Hoa Kỳ nhờ không gian phát triển được mở rộng, lực lượng lao động được đào tạo tốt và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế ngày càng phát triển. Chúng tôi nhìn thấy tiềm năng, nhận thấy Chính phủ đang đi đúng hướng và tin rằng nơi đây có những cơ hội rất lớn”.

Đảm bảo năng lượng cho sản xuất

Còn ông Wesley Chua, Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam (SingCham) cho biết, Singapore hiện là nhà đầu tư lớn tại TP.HCM với vốn đăng ký hơn 34 tỷ USD .

Các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm đến năng lượng tái tạo, kết nối kỹ thuật số và trung tâm dữ liệu (Data Center) tại TP.HCM. Muốn đầu tư các dự án trung tâm dữ liệu, đòi hỏi nguồn điện đáng tin cậy, hạ tầng viễn thông hiện đại và quy hoạch sử dụng đất phù hợp, hạ tầng xanh, hạ tầng số. Nếu các yếu tố này được đảm bảo thì sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác lớn giữa Singapore và TPHCM.

Ông Wesley Chua khuyến nghị: “ TP.HCM cần minh bạch quy định pháp lý cho kinh doanh xuyên biên giới. Cụ thể, khi các tập đoàn đa quốc gia đặt trụ sở khu vực tại Singapore (quản lý tài chính, mua sắm, công nghệ) và vận hành sản xuất tại Việt Nam, mô hình này phát sinh giao dịch thanh toán xuyên biên giới và nghĩa vụ thuế. Việc có quy định rõ ràng, hướng dẫn minh bạch và thực thi nhất quán sẽ giúp doanh nghiệp tuân thủ tốt và tự tin tái đầu tư, mở rộng các hoạt động có giá trị gia tăng cao hơn tại TPHCM”.

Đại biểu trao đổi tại diễn đàn (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Trao đổi với các nhà đầu tư về phát triển hạ tầng năng lượng, ông Lê Huỳnh Minh Tú- Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết, thành phố luôn đảm bảo năng lượng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, đồng thời tiến tới tự chủ về năng lượng.

“Trong thời gian tới, TP thực hiện Luật phát triển đô thị thì sẽ cung cấp thêm việc mua bán điện trực tiếp theo hình thức DPPA thì các nhà đầu tư sẽ có chứng chỉ xanh. Những nhà đầu tư năng lượng sẽ bán điện xanh, năng lượng sạch trực tiếp đến nhà sản xuất”.

Cùng với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, TP.HCM tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng số, hạ tầng năng lượng và năng lượng tái tạo...để thu hút nhà đầu tư. Trong 10 tháng của năm 2026, thành phố thu hút gần 20 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, con số tăng trưởng rất ấn tượng trong gần 10 trở lại đây.